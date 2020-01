DGAP-News: Godewind Immobilien AG beschließt Aktienrückkaufprogramm (deutsch)

14.01.2020 - 18:33 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 4 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Godewind Immobilien AG beschließt AktienrückkaufprogrammDGAP-News: Godewind Immobilien AG / Schlagwort(e): AktienrückkaufGodewind Immobilien AG beschließt Aktienrückkaufprogramm14.01.2020 / 18:33Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Godewind Immobilien AG beschließt Aktienrückkaufprogramm* Rückkauf von bis zu 1.762.500 Aktien beschlossen* Zeitraum für Aktienrückkauf vom 16. Januar 2020 bis zum 30. April 2020* Kauf wird über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA) erfolgenFrankfurt am Main, 14. Januar 2020. Der Vorstand der Godewind Immobilien AG,Frankfurt am Main (ISIN DE000A2G8XX3) ("Gesellschaft oder Godewind"), hatheute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, einAktienrückkaufprogramm aufzulegen und durchzuführen. Im Rahmen diesesAktienrückkaufprogramms sollen bis zu 1.762.500 Aktien der Gesellschaft (dasentspricht rund 1,62 Prozent des Grundkapitals) zurückgekauft werden. Dasmaximale Volumen des Aktienrückkaufprogramms (Anschaffungskosten ohneErwerbsnebenkosten) beträgt rund EUR 8,46 Mio. (auf Basis des Schlusskursesvom 14. Januar 2020 in Höhe von EUR 4,80). Der Rückkauf wird ausschließlichüber die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse(XETRA) erfolgen.Mit dem Rückkaufprogramm macht die Gesellschaft teilweise von der durch dieordentliche Hauptversammlung am 6. August 2019 erteilten ErmächtigungGebrauch, nach der bis zum 5. August 2024 Aktien in Höhe von bis zuinsgesamt 10 Prozent des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung bestehendenGrundkapitals der Gesellschaft erworben werden dürfen. Der Kaufpreis jeAktie (ohne Erwerbsnebenkosten) darf bei einem Erwerb über die Börse den amHandelstag durch die Eröffnungsauktion ermittelten Kurs einer Aktie derGesellschaft im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem)nicht mehr als 10 Prozent überschreiten und nicht um mehr als 10 Prozentunterschreiten. Von der Ermächtigung wurde bislang kein Gebrauch gemacht.Die Gesellschaft hält bereits 1,5 Mio. eigene Aktien.Für die Verwendung der zurückgekauften Aktien kommen alle nach derErmächtigung der ordentlichen Hauptversammlung vom 6. August 2019 zulässigenZwecke in Betracht, einschließlich der Veräußerung unter Ausschluss desBezugsrechts der Aktionäre (a) gegen Barzahlung, sofern der Preis, zu demdie Aktien veräußert werden, den Börsenpreis der Aktien der Gesellschaft imXETRA-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) nicht wesentlichunterschreitet, und (b) gegen Sachleistung; die Aktien können aucheingezogen werden.Der Rückkauf wird in einem Zeitraum vom 16. Januar 2020 (erster möglicherErwerbstag) bis zum 30. April 2020 (letzter möglicher Erwerbstag)durchgeführt werden.Ausbau des werthaltigen und renditestarken Portfolios mit dem klaren Fokusauf Shareholder ValueGodewind wird das bestehende Büroimmobilien-Portfolio von mehr als eineMilliarde Euro per 30. September 2019 weiter optimieren und den Bestand anBüroimmobilien ausbauen. Mit einem noch vermietbaren Leerstand von aktuellrund 9,5 Prozent weist das Portfolio weiterhin auch ein signifikantesorganisches Wertsteigerungspotenzial aus.Über GodewindDie Godewind Immobilien AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine aufdeutsche Büroimmobilien spezialisierte Gesellschaft. Der Fokus derGesellschaft liegt auf dem Auf- beziehungsweise Ausbau eines attraktivenImmobilienportfolios in den Wachstumszentren Deutschlands. Als aktiverPortfolio- und Asset-Manager strebt Godewind eine nachhaltige Ertrags- undEinkommenssteigerung an, die durch das regelmäßige Heben vonWertschöpfungspotenzialen ergänzt wird. Aktuell verfügt Godewind über einenBüroimmobilienbestand von mehr als einer Milliarde Euro. Mit Hilfe einesweitreichenden Netzwerks und durch wertsteigernde Akquisitionen sollmittelfristig ein gewerbliches Immobilienportfolio von mindestens dreiMilliarden Euro aufgebaut werden.Basierend auf dem internen Portfolio- und Asset Management wird die GodewindImmobilien AG Gewerbeimmobilien kosteneffizient verwalten, langfristigeMietverträge abschließen und so den Unternehmenswert erhöhen. DieGesellschaft verfügt über Verlustvorträge bei der Körperschaft- undGewerbesteuer sowie über ein steuerliches Einlagekonto. Die Aktie derGodewind Immobilien AG wird im höchsten Transparenz-Level der Deutsche BörseAG, Prime Standard, geführt und unter anderem im XETRA Markt-Segment derFrankfurter Wertpapierbörse (FWB) gehandelt.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.godewind-ag.com.Kontakt DetailsInvestor Relations KontaktGunnar JanssenGodewind Immobilien AGTelefon +49 69 27 13 97 32 13E-Mail g.janssen@godewind-ag.comPresse KontaktJan HuttererKirchhoff Consult AGTelefon +49 40 60 91 86 65E-Mail godewind-ag@kirchhoff.de14.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: Godewind Immobilien AGTaunusanlage 860329 Frankfurt am MainDeutschlandTelefon: +49 (0) 69 2713973213E-Mail: g.janssen@godewind-ag.comISIN: DE000A2G8XX3WKN: A2G8XXBörsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,Stuttgart, Tradegate ExchangeEQS News ID: 953551Ende der Mitteilung DGAP News-Service953551 14.01.2020Quelle: dpa-AFX