DGAP-News: Godewind Immobilien AG refinanziert Bürokomplex Frankfurt Airport Center nach erfolgreicher Optimierung (deutsch)

07.01.2020 - 08:23 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Godewind Immobilien AG refinanziert Bürokomplex Frankfurt Airport Center nach erfolgreicher OptimierungDGAP-News: Godewind Immobilien AG / Schlagwort(e): Finanzierung/ImmobilienGodewind Immobilien AG refinanziert Bürokomplex Frankfurt Airport Centernach erfolgreicher Optimierung07.01.2020 / 08:23Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Godewind Immobilien AG refinanziert Bürokomplex Frankfurt Airport Centernach erfolgreicher Optimierung* Tilgungsfreier Darlehensvertrag über EUR 130 Mio. abgeschlossen* Laufzeit 6 Jahre; Zinssatz 1,2 Prozent pro Jahr* Ablösung der ursprünglichen Finanzierung mit kurzer RestlaufzeitFrankfurt am Main, 7. Januar 2020 - Die Godewind Immobilien AG (ISIN:DE000A2G8XX3, Handelssymbol: GWD, Godewind), eine auf deutscheBüroimmobilien spezialisierte Gesellschaft, hat ein tilgungsfreies Darlehenmit einem Volumen von EUR 130 Mio. und einer Laufzeit von 6 Jahren für dasFrankfurt Airport Center (FAC) aufgenommen. Der Zinssatz beträgt 1,2 Prozentpro Jahr. Mit dem Darlehen wurde insbesondere die bestehende Finanzierung inHöhe von EUR 92,1 Mio. mit kurzer Restlaufzeit und einem Zinssatz von 1,87Prozent pro Jahr abgelöst. Der jährliche Zinsaufwand verringert sich trotzdes höheren Kreditvolumens um etwa EUR 0,15 Mio. Die Aufvalutierung wurdedurch den Abbau des Leerstands von ursprünglich rund 18 Prozent auf aktuell3,8 Prozent möglich. Diese Leerstandsreduktion wirkt sich positiv auf dieBewertung des FAC aus, das per 30. September 2019 mit EUR 217,5 Mio.bilanziert wurde. Das FAC wurde im Dezember 2018 zu einem Kaufpreis von rundEUR 168 Mio. erworben. Mit der Optimierung dieser Finanzierung setzt dieGesellschaft die "Value Add/-Manage-to-Core" Strategie weiter erfolgreichum.Günstige FinanzierungskostenMit der neuen Kreditvereinbarung für das FAC beträgt derDurchschnittszinssatz aller bestehenden Kreditvereinbarungen mit einemVolumen von insgesamt EUR 499,2 Mio. nunmehr 1,21 Prozent nach zuvor 1,42Prozent. Der LTV auf Asset-Basis liegt bei 45 Prozent und der Net LTV bei 43Prozent. Die durchschnittliche Restlaufzeit aller Kreditvereinbarungenbeträgt nun rund 5 Jahre nach zuvor 4 Jahren. Diese Transaktion trägt somitnicht nur zur Stärkung der Finanz- und Ertragslage sowie zurDividendenfähigkeit der Godewind Immobilien AG bei, sondern es werden auchneue Finanzmittel für weiteres organisches Wachstum generiert.Godewind wird das bestehende Büroimmobilien-Portfolio von mehr als eineMilliarde Euro per 30. September 2019 weiter optimieren und den Bestand anBüroimmobilien ausbauen. Mit einem noch vermietbaren Leerstand von aktuellrund 9,5 Prozent weist das Portfolio weiterhin ein signifikantes organischesWertsteigerungspotenzial aus.Über Godewind Immobilien AGDie Godewind Immobilien AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine aufdeutsche Büroimmobilien spezialisierte Gesellschaft. Der Fokus derGesellschaft liegt auf dem Auf- beziehungsweise Ausbau eines attraktivenImmobilienportfolios in den Wachstumszentren Deutschlands. Als aktiverPortfolio- und Asset-Manager strebt Godewind eine nachhaltige Ertrags- undEinkommenssteigerung an, die durch das regelmäßige Heben vonWertschöpfungspotenzialen ergänzt wird. Aktuell verfügt Godewind über einenBüroimmobilienbestand von mehr als eine Milliarde Euro. Mit Hilfe einesweitreichenden Netzwerks und durch wertsteigernde Akquisitionen sollmittelfristig ein gewerbliches Immobilienportfolio von mindestens dreiMilliarden Euro aufgebaut werden.Basierend auf dem internen Portfolio- und Asset Management wird die GodewindImmobilien AG Gewerbeimmobilien kosteneffizient verwalten, langfristigeMietverträge abschließen und so den Unternehmenswert erhöhen. DieGesellschaft verfügt über Verlustvorträge bei der Körperschaft- undGewerbesteuer sowie über ein steuerliches Einlagekonto. Die Aktie derGodewind Immobilien AG wird im höchsten Transparenz-Level der Deutsche BörseAG, Prime Standard, geführt und unter anderem im XETRA Markt-Segment derFrankfurter Wertpapierbörse (FWB) gehandelt.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.godewind-ag.com.Kontakt DetailsInvestor Relations KontaktGunnar JanssenGodewind Immobilien AGTelefon +49 69 27 13 97 32 13E-Mail g.janssen@godewind-ag.comPresse KontaktJan HuttererKirchhoff Consult AGTelefon +49 40 60 91 86 65E-Mail godewind-ag@kirchhoff.de07.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: Godewind Immobilien AGTaunusanlage 860329 Frankfurt am MainDeutschlandTelefon: +49 (0) 69 2713973213E-Mail: g.janssen@godewind-ag.comISIN: DE000A2G8XX3WKN: A2G8XXBörsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,Stuttgart, Tradegate ExchangeEQS News ID: 947055Ende der Mitteilung DGAP News-Service947055 07.01.2020Quelle: dpa-AFX