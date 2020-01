DGAP-News: Harte Gold Corporation erzielt positives viertes Quartal - Steigerung der Goldproduktion um 32 % (deutsch)

09.01.2020 - 18:27 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 6 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Harte Gold Corporation erzielt positives viertes Quartal - Steigerung der Goldproduktion um 32 %DGAP-News: Harte Gold Corporation / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/PrognoseHarte Gold Corporation erzielt positives viertes Quartal - Steigerung derGoldproduktion um 32 %09.01.2020 / 18:27Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Toronto - 9. Januar 2020 - HARTE GOLD CORP. ("Harte Gold" oder das"Unternehmen") (TSX: HRT / OTC: HRTFF / Frankfurt: H4O) gibt die vorläufigenProduktionsergebnisse für das vierte Quartal ("Q4") und das Gesamtjahr 2019sowie eine Prognose für 2020 bekannt.Die wichtigsten Punkte- Die Gesamtgoldproduktion im Jahr 2019 betrug 27.316 Unzen und übertraf diekorrigierte Prognose von 24.000 bis 26.000 Unzen.- Die Goldproduktion im vierten Quartal betrug 8.017 Unzen, das höchsteQuartalsergebnis bis dato und eine Steigerung von 32 % gegenüber dem drittenQuartal.- Der Dezember war ein positiver Monat aufgrund mehrererSchlüsselkennzahlen:- Der Goldgehalt des Erzes scheint im Dezember im Vergleich zu denVormonaten anzusteigen.- Das Verhältnis Strossen- zu Sill-Tonnage hat sich dramatisch verbessert.- Die Abraumerschließungsraten haben sich gegenüber dem Vormonat um mehr als20 % verbessert.- Rückverfüllungsmenge liegt um mehr als 200 % über der Zielvorgabe.- Prognose für das Gesamtjahr 2020 von:- Produktion von 42.000 - 48.000 Unzen, eine Steigerung um 54 % bis 76 %gegenüber 2019.- Betriebskosten1 von 900 USD - 1.100 USD pro Unze- Gesamtkosten ("AISC", All-In Sustaining Cost)1 von 1.475 - 1.650 USD proUnze.- Erweiterung des Executive Management Team und Bildung des ExecutiveManagement Committee ("Exco"), um die Strategie und den operativen Fokusvoranzutreiben.- Ernennung von Karen Walsh zum VP People and Organizational Development(Personal- und Organisationsentwicklung).- Umstrukturierung des Management-Teams, um sich auf die wichtigstenGeschäftsbereiche zu konzentrieren.Die Exploration der TT8-Zone wird voraussichtlich Mitte Januar beginnen.Anmerkungen:1. Siehe Non-GAAP Financial Measures (Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen) inoriginaler englischer Pressemitteilung, Berechnung mittelsCAD/USD-Wechselkurs von 0,7500.Sam Coetzer, President und CEO von Harte Gold, kommentierte: "Ich bin sehrermutigt durch die Fortschritte, die wir im vierten Quartal erzielt haben.Das Quartal war an verschiedenen Fronten von Veränderungen geprägt, die imgesamten Unternehmen umgesetzt wurden, einschließlich Unternehmensführung,Management und Betrieb. Auf dem Minengelände hat das Team die neueVorgehensweise angenommen.Frühindikatoren wie Abraumerschließung, Verfüllungsraten undStrossenbohrungen verbessern sich weiter. Ich war mit derProduktionsleistung im Dezember besonders zufrieden. Ich möchte allen Teamsder Harte Gold, Auftragnehmern und anderen Mitarbeitern vor Ort danken,deren harte Arbeit und positive Einstellung den Wandel unterherausfordernden Bedingungen beeinflusst haben.Schließlich streben wir für 2020 ein weiteres Produktionswachstum an. Wirglauben, dass Harte Gold jetzt für ein langfristiges Wachstum bereit und aufdem Weg ist, ein profitabler Produzent zu werden."Tabellen und Abbildungen in dieser Meldung können Sie in der originalenenglischen Pressemitteilung sehen.BetriebsupdateErgebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2019Harte Gold produzierte im Jahr 2019 27.316 Unzen Gold, was das obere Endedes Prognosenbereichs übertraf. Das vierte Quartal war mit einer Produktionvon 8.017 Unzen das stärkste Quartal des Jahres.Tabelle in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: 2019GoldproduktionDezember 2019: Verbesserung der MinenleistungDer Dezember stellte eine deutliche Verbesserung gegenüber den Vormonatendar, insbesondere in Bezug auf Folgendes:- Förderung höhergradigen Erzes aufgrund des Erzabbaus in den Strossen.- Die Abraumerschließungsraten haben sich von November bis Dezember um mehrals 20 % verbessert. Die Verbesserung der Abraumerschließung verbessert denZugang zu neuen Abbaugebieten und verbessert die Planungsflexibilität.- Rückverfüllungsmenge übertraf die Zielvorgabe um mehr als 200 % - dieSteigerung der Rückverfüllungsmenge wurde ohne Notwendigkeit einer Anlagezur Herstellung des Verfüllmaterials erzielt. Dies validiert dieGesteinsschüttung als brauchbare Übergangsalternative.- Die Leistungsfähigkeit der Arbeitskräfte von Auftragnehmern verbessertesich im Dezember ebenfalls, da Initiativen zur Anwerbung von Arbeitskräftenin der Mine greifen.Prognose für 2020Harte Golds Produktionsprognose für 2020 entspricht einer Steigerung von 54% bis 76 % gegenüber der Gesamtjahresproduktion im Jahr 2019. Die Steigerungwird voraussichtlich aufgrund der folgenden Faktoren erreicht:- Erhöhte Abbaumenge, da die weiteren Erschließungsarbeiten unter Tage neueMinenbereiche auffahren.- Aufbereitung von Erz mit höheren Gehalten, da die Förderung aus denStrossen einen großen Beitrag zur Gesamtförderung leistet.Laut Erwartungen wird sich der Produktionsanstieg nach 2020 fortsetzen, dahöhergradige Bereiche der Mine zugänglich werden. Während die Fördermenge inden Jahren 2021 und 2022 konstant bleibt, wird erwartet, dass sich in diesenJahren der Durchschnittsgehalt des Erzes in den abgebauten Bereichenverbessert. Dies ist in der Abbildung "Längsschnitt: Gehaltsprofil nach Jahrunterteilt" dargestellt.Die folgende Tabelle enthält die Prognosen von Harte Gold für das Gesamtjahr2020.Weitere Tabelle in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt:Prognose der Goldproduktion und der BetriebskostenAnmerkungen:1. Siehe Non-GAAP Financial Measures (Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen) inoriginaler englischer Pressemitteilung, Berechnung mittelsCAD/USD-Wechselkurs von 0,7500.Abbildung in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Längsschnitt:Gehaltsprofil nach Jahr unterteiltDie Kapitalkosten sind eine Kombination aus der fortgesetzten Entwicklungder Untertagemine und den Ausgaben für die Infrastruktur überTage/Mühleninfrastruktur.Weitere Tabelle zeigt: Prognose der Investitionen für 2020Liquidität und KapitalmanagementDas Unternehmen verwaltet derzeit seinen kurzfristigen Bedarf anBetriebskapital mit Mitteln aus der Inanspruchnahme der Standby-Fazilität.Das Unternehmen prüft derzeit verschiedene Finanzierungsalternativen zurUnterstützung der Minenentwicklung und zusätzlichen Kapitalbedarf, falls für2020 erforderlich.Verstärkung der GeschäftsleitungDas Unternehmen gibt die Ernennung von Karen Walsh zum VP, People andOrganizational Development bekannt.Frau Walsh ist eine erfahrene Führungskraft mit über 20 Jahren Erfahrung inden Bereichen Rekrutierung, Nachfolgeplanung, Kulturwandelinitiativen,Optimierung von HR-Prozessoptimierung, globale Führungskräfteentwicklung undLeistungsmanagement. Zuvor war Frau Walsh bei Golden Star Resources als VicePresident in einer ähnlichen Funktion tätig. Vor ihrer Zeit bei Golden Starwar Frau Walsh sechs Jahre lang in der Bergbauindustrie als Senior VicePresident Human Resources bei Placer Dome Inc. tätig.Das Unternehmen hat auch seinen Firmensitz in die 161 Bay Street, Suite2400, verlegt. Andere Kontaktdaten, einschließlich Telefonnummern undE-Mail-Adressen, bleiben unverändert.ExplorationZwei Bohrgeräte werden zur TT8-Zone transportiert. Laut Erwartungen beginnendie Bohrarbeiten Mitte Januar 2020 nach Erhalt der Genehmigungen.Technische InformationDie in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen undtechnischen Informationen wurden von Dr. Martin Raffield, dem ChiefOperating Officer von Harte Gold, einer gemäß National Instrument 43-101 -Standards of Disclosure for Mineral Projects "qualifizierten Person",geprüft und genehmigt.Über Harte Gold Corp.Harte Gold nahm im Jahr 2019 in ihrer sich vollständig in Unternehmensbesitzbefindlichen Mine Sugar Zone Mine in White River, Kanada, die kommerzielleProduktion auf. Das Unternehmen ist für eine Produktionssteigerung in derMine der Sugar Zone gut aufgestellt. Die Produktionsprognose für 2020 liegtbei 42.000 bis 48.000 Unzen Gold, eine Steigerung von 54 % bis 76 %gegenüber 2019. Das Unternehmen verfügt über weiteres Entwicklungspotenzialmittels Exploration auf der 79.335 Hektar umfassenden Liegenschaft SugarZone, die einen signifikanten Grünsteingürtel abdeckt. Harte Gold wird ander Toronto Stock Exchange unter dem Symbol "HRT", am OTC unter dem Symbol"HRTFF" und an der Frankfurter Börse unter dem Symbol "H4O" gehandelt.Für weitere Informationen:Shawn HowarthVP Corporate DevelopmentTel. +1-416 368 0999E-Mail: sh@hartegold.comIm deutschsprachigen Raum:AXINO Media GmbHFleischmannstraße 1573728 Esslingen am NeckarTel. +49-711-82 09 72 11Fax +49-711-82 09 72 15office@axino.dewww.axino.deDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. 