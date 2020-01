DGAP-News: Hauck & Aufhäuser startet Coverage der Mynaric-Aktie mit 'buy' Rating und EUR 75 Kursziel

08.01.2020 - 13:20 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 4 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DGAP-News: Mynaric AG / Schlagwort(e): Rating/Research UpdateHauck & Aufhäuser startet Coverage der Mynaric-Aktie mit 'buy' Rating undEUR 75 Kursziel2020-01-08 /Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.· Die Studie folgt auf die kürzlich erfolgte Vorstellung desProduktportfolios und dessen Produktionsstart· Branchenexperten erwarten, dass 2020 der Wendepunkt für kommerzielleSatellitenkonstellationen sein wird· Die neu aufgenommene Studie bietet eine detaillierte Analyse derMynaric-Aktie*München, 8. Januar 2020 -* Die Mynaric-Aktie (ISIN: DE000A0JCY11 / WKN:A0JCY1) hat heute ein 'buy' Rating mit einem Kursziel von EUR 75 von Hauck &Aufhäuser, einer der ältesten Privatbanken Europas, erhalten.Teil der neu aufgenommenen Coverage ist eine initiale Studie mit dem Titel"Reaching for the Stars" des Aktienanalysten Tim Wunderlich, die eineausgiebige Analyse zur Mynaric-Aktie enthält.Die Studie folgt auf die jüngste Produkteinführung und Ankündigung, dasssich mehr als 30 Einheiten im Produktionslauf für 2020 befinden - eineAnzahl, welche Mynaric von jeder anderen Laserkommunikationsfirma weltweitunterscheidet. Die ersten HAWK _AIR_ Terminals für Luftanwendungen werdennoch in diesem Monat fertiggestellt und die ersten CONDOR Terminals für denEinsatz in Satellitenkonstellationen werden ab der zweiten Hälfte 2020 zurVerfügung stehen.Die Veröffentlichung kommt zu Beginn des Jahres, welches nach Ansicht vielerBranchenexperten einen Wendepunkt für die Branche darstellen wird. Diemeisten Satellitenkonstellationen beabsichtigen Laserkommunikationssystemeeinzusetzen, sobald diese verfügbar sind. Vorangetrieben wird der Wandeldurch eine Reihe von Firmen, die sich im Aufbau vonSatellitenkonstellationen befinden. SpaceX allein hat bereits drei ChargenSatelliten ins All gebracht und will mindestens zwei Raketenstarts pro Monatim Jahr 2020 zum Aufbau seiner Konstellation durchführen. Der jüngsteRaketenstart diese Woche macht SpaceX zum weltweit größtenKonstellationsbetreiber mit etwas weniger als 180 Satelliten im Orbit.Die neu aufgenommene Studie kann bei Hauck & Aufhäuser von institutionellenInvestoren bezogen werden. Die Mynaric-Aktie wird zusätzlich von Analystender Mainfirst Bank (EUR 80, 'Outperform') und Edison Investment Researchabgedeckt. Interessierte Aktionäre können sich zudem für den MynaricNewsletter anmelden (www.mynaric.com/news [1]), welcher regelmäßig überProdukte, Marktentwicklungen und allgemeine Neuigkeiten informiert.*Über Mynaric*Mynaric ist ein Hersteller von Laserkommunikationstechnologien zum Betriebvon Kommunikations- und Beobachtungsanwendungen in der Luft und im Weltall.Zu den Produkten für die kabellose Datenübertragung gehören Bodenstationenund Laserterminals, die es ermöglichen, sehr umfangreiche Datenmengen sicherüber lange Strecken kabellos zu übermitteln.Weltweit nimmt der Bedarf an schneller und allgegenwärtigerDatenverfügbarkeit dynamisch zu. Gegenwärtig basieren Datennetze weitgehendauf Infrastruktur auf dem Boden, die aus rechtlichen, wirtschaftlichen oderlogistischen Gründen nicht beliebig erweitert werden kann. Die Zukunfterfordert eine Erweiterung der bestehenden Netzwerkinfrastruktur in Luft undRaumfahrt. Mit seinen kabellosen Laserkommunikationsprodukten ist Mynaricals Pionier in diesem Wachstumsmarkt positioniert.Für weitere Informationen siehe: www.mynaric.com [2]*Wichtige Information*Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich anhand von Begriffen wiebeispielsweise "erwarten", "glauben", "vorhersehen", "schätzen","beabsichtigen", "werden", "könnten", "können" oder "können unter Umständen"bzw. der verneinenden Verwendung dieser Begriffe oder ähnlicher Ausdrückeerkennen. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es sich bei diesen Aussagenlediglich um Vorhersagen handelt und dass sich die tatsächlichen Ereignisseoder Ergebnisse wesentlich davon unterscheiden können. Wir beabsichtigennicht, diese Aussagen zu aktualisieren, um Ereignissen oder Umständen, dienach dem Datum dieses Prospekts eintreten, oder dem Eintrittunvorhergesehener Ereignisse Rechnung zu tragen. Zahlreiche Faktoren, unteranderem die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, unserWettbewerbsumfeld, die unserer Branche eigenen Risiken sowie viele sonstigeRisiken insbesondere im Zusammenhang mit der Gesellschaft und ihremGeschäftsbetrieb, können dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnissewesentlich von den in unseren Prognosen oder zukunftsgerichteten Aussagenenthaltenen unterscheiden.2020-01-08 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: Mynaric AGDornierstr. 1982205 GilchingDeutschlandTelefon: +49 8105 7999 0E-Mail: comms@mynaric.comInternet: www.mynaric.comISIN: DE000A0JCY11WKN: A0JCY1Indizes: Scale 30Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg,München, Stuttgart, Tradegate ExchangeEQS News ID: 949001Ende der Mitteilung DGAP News-Service949001 2020-01-081: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=c37b4e14dcec3d7fee064785175d7749&application_id=949001&site_id=vwd&application_name=news2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=fc86cfdc75b2986c0692c4372bfe8936&application_id=949001&site_id=vwd&application_name=news(END) Dow Jones NewswiresJanuary 08, 2020ET (GMT)