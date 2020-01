DGAP-News: Hypoport AG: Transaktionsvolumen auf EUROPACE-Plattform im Gesamtjahr 2019 bei fast 70 Mrd. Euro (deutsch)

13.01.2020 - 07:18 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 6 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Transaktionsvolumen EUROPACE Gesamtjahr 2019Hypoport AG: Transaktionsvolumen auf EUROPACE-Plattform im Gesamtjahr 2019bei fast 70 Mrd. Euro13.01.2020 / 07:18Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Transaktionsvolumen EUROPACE Gesamtjahr 2019Hypoport AG: Transaktionsvolumen auf EUROPACE-Plattform im Gesamtjahr 2019bei fast 70 Mrd. Euro- Transaktionsvolumen in 2019 rund 18% über Vorjahr- Genossenschaftsbanken mit größter Wachstumsdynamik von 170% in 2019 bzw.über 200% in Q4 2019- Wachstumsrate von Transaktionsvolumen der Sparkassen mit knapp 50% in 2019auf anhaltend hohem Niveau- Transaktionsvolumen pro Vertriebstag steigt auf 287 Mio. Euro in Q4 2019Berlin, 13. Januar 2020: EUROPACE, größter B2B-Kreditmarktplatz fürImmobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite in Deutschland,steigerte im Geschäftsjahr 2019 sein Transaktionsvolumen* um rund 18% von57,9 Mrd. Euro auf 68,0 Mrd. Euro. Das Transaktionsvolumen proVertriebstag** in 2019 betrug 272 Mio. Euro (2018: 232 Mio. Euro). Dasabsolute Transaktionsvolumen des aufgrund der Feiertage traditionell etwasschwächeren vierten Quartals lag in 2019 bei 17,7 Mrd. Euro und somit um 17%über dem Vorjahresquartal. Bezogen auf den einzelnen Vertriebstag erreichtedas Transaktionsvolumen im Jahresendquartal 2019 sogar einen neuenRekordwert von 287 Mio. Euro und belegte somit die anhaltende Dynamik vonEUROPACE.Die Gewinnung weiterer Marktanteile in den beiden größten ProduktgruppenImmobilienfinanzierung und Bausparen hielt im abgeschlossenen Geschäftsjahr2019 weiter an. In der mit Abstand größten ProduktgruppeImmobilienfinanzierung wurde das Transaktionsvolumen um 19% von 44,9 Mrd.Euro in 2018 auf 53,5 Mrd. Euro gesteigert. Das vierte Quartal 2019 wies fürdie Produktgruppe Immobilienfinanzierung eine Steigerungsquote von 18%gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Das Transaktionsvolumen der zweitgrößtenProduktgruppe Bausparen wurde in 2019 um 18% von 9,4 Mrd. Euro (2018) auf11,0 Mrd. Euro erhöht. Auch hier lag das vierte Quartal mit einerSteigerungsquote von 16% deutlich über dem Vorjahresendquartal. Das Volumender kleinsten Produktgruppe Ratenkredit reduzierte sich im Gesamtjahr 2019gegenüber dem sehr starken Vorjahr leicht um 3% von 3,6 Mrd. Euro auf 3,5Mrd. Euro. Im vierten Quartal 2019 stieg das Volumen der Ratenkredite leichtum 1% gegenüber dem Vorjahreszeitraum.Die beiden großen Produktgruppen Immobilienfinanzierung und Bausparen,welche zusammen über 95% des Transaktionsvolumens auf EUROPACE ausmachen,erreichten somit erneut Steigerungsraten deutlich oberhalb des jeweiligenMarktumfeldes. Laut Deutscher Bundesbank erhöhte sich dasNeugeschäftsvolumen für private Immobilienfinanzierungen in Deutschland imZeitraum Januar bis November*** 2019 um rund 9% gegenüber demVergleichszeitraum 2018. Das Neugeschäftsvolumen für Bausparverträge stiegin der gleichen Zeitspanne um ca. 3% an. Das Neugeschäftsvolumen fürKonsumentenkredite an private Haushalte stieg um knapp 5% gegenüber demVergleichszeitraum Januar bis November 2018 an.FINMAS, der Teilmarktplatz für Institute der Sparkassenorganisation,ermöglichte den angeschlossenen Banken in 2019 erneut deutlicheMarktanteilsgewinne. So erhöhte FINMAS das Transaktionsvolumen in 2019 um49% auf 6,2 Mrd. Euro (2018: 4,2 Mrd. Euro) und im vierten Quartal 2019 um33% auf 1,6 Mrd. Euro (Q4 2018: 1,2 Mrd. Euro). Institute desgenossenschaftlichen Bankensektors vermittelten durch Nutzung des für siekonzipierten Teilmarktplatzes GENOPACE in 2019 ein Volumen von 4,5 Mrd.Euro, was einer Steigerung von 170% entspricht. Die Steigerungsrate imvierten Quartal 2019 betrug sogar 201% auf 1,5 Mrd. Euro gegenüber demVorjahreszeitraum (Q4 2018: 0,5 Mrd. Euro). Zusätzlich zu der gutenEntwicklung der Sparkassen und genossenschaftlichen Institute haben sichauch die Volumen der auf EUROPACE vertretenen ungebundenenFinanzierungsvertriebe sowie der privaten Banken stärker als das Marktumfeldentwickelt.Die Produktgeberseite des Kreditmarktplatzes EUROPACE setzt sich aus dendrei Anbietergruppen private Banken & Versicherungen, Sparkassen undGenossenschaftsbanken zusammen. Private Banken & Versicherungen stellen diestärkste Gruppe dar und vergaben als Produktgeber 2019 Darlehen mit einemVolumen von 47,8 Mrd. Euro (2018: 44,3 Mrd. Euro). Die Sparkassen vergabenim gleichen Zeitraum ein Kreditvolumen von 10,8 Mrd. Euro (2018: 8,4 Mrd.Euro) als Produktgeber, während die genossenschaftlichen Institute alsProduktgeber ein Volumen von 9,4 Mrd. Euro (2018: 5,2 Mrd. Euro) stellten.Damit haben die Verbünde der Sparkassen und Genossenschaftsbanken beimbilanzwirksamen Neugeschäft gegenüber den privaten Banken & Versicherungenüber den Marktplatz weiter aufgeholt.Ronald Slabke, Vorstandsvorsitzender der Hypoport AG, fasst die starkeEntwicklung von EUROPACE im abgeschlossenen Geschäftsjahr wie folgtzusammen: "Wir haben auch 2019 eine anhaltend hohe Wachstumsdynamik bei denSparkassen gesehen. Im genossenschaftlichen Sektor konnten wir das Wachstumdes Transaktionsvolumens im vierten Quartal sogar auf über 200% steigern.Gerade in diesen beiden Verbünden sehen wir auch in den nächsten Jahren diegrößten Wachstumspotenziale, sodass wir die knapp 70 Mrd. EuroTransaktionsvolumen auch in den kommenden Jahren nachhaltig steigern werden.Wir gestalten die Digitalisierung der Immobilienfinanzierung in Deutschland,zum Wohle von Verbrauchern und Kreditwirtschaft."Transaktionsvolumen*EUROPACE(Angaben in Mrd. EUR) 12M 12M 12M Q4 Q4 Q42019 2018 Verände- 2019 2018 Verände-rung rungTransaktionsvolumen 68,04 57,89 +17,53% 17,66 15,12 +16,80%gesamtdavon 53,55 44,92 +19,20% 14,03 11,88 +18,01%Immobilienfinanzierungdavon Bausparen 11,04 9,39 +17,57% 2,81 2,42 +15,92%davon Ratenkredit 3,46 3,59 -3,50% 0,82 0,82 +0,56%Transaktionsvolumen 272,0 231,6 +17,53% 287,2 243,9 +17,75%gesamt pro Vertriebstag(in Mio. Euro)*** Sämtliche Angaben zum Volumen von abgewickeltenFinanzdienstleistungsprodukten (Immobilienfinanzierungen, Bausparen undRatenkredite) beziehen sich auf Kenngrößen "vor Storno" und könnenentsprechend nicht mit den ausgewiesenen Umsatzerlösen, in denen dienachträglichen Stornierungen berücksichtigt sind, ins Verhältnis gesetztwerden. Von den hier genannten Transaktionszahlen kann somit weder direktauf Umsatz- noch auf Ertragszahlen geschlossen werden.** Vertriebstage definiert als Anzahl der Bankarbeitstage, abzüglich derhalben Anzahl der Brückentage.*** Werte der Deutschen Bundesbank für den Zeitraum Januar bis November2019. Werte für Dezember 2019 wurden von der Bundesbank noch nichtveröffentlicht.Über die Hypoport AGDie Hypoport AG mit Sitz in Lübeck ist Muttergesellschaft derHypoport-Gruppe. Mit ihren über 1.700 Mitarbeitern ist die Hypoport-Gruppeein Netzwerk von Technologieunternehmen für die Kredit- & Immobilien- sowieVersicherungswirtschaft. Sie gruppiert sich in vier voneinanderprofitierende Segmente: Kreditplattform, Privatkunden, Immobilienplattformund VersicherungsplattformDas Segment Kreditplattform betreibt mit dem internetbasiertenB2B-Kreditmarktplatz EUROPACE die größte deutsche Plattform fürImmobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite. Einvollintegriertes System vernetzt rund 700 Partner aus den Bereichen Banken,Versicherungen und Finanzvertriebe. Mehrere Tausend Finanzierungsberaterwickeln monatlich über 30.000 Transaktionen mit einem Volumen von rund 6Mrd. Euro über EUROPACE ab. Neben EUROPACE fördern die TeilmarktplätzeFINMAS und GENOPACE sowie die B2B-Vertriebsgesellschaften Qualitypool undStarpool das Wachstum der Kreditplattform.Das Segment Privatkunden vereint mit dem internetbasierten und ungebundenenFinanzvertrieb Dr. Klein Privatkunden AG und dem VerbraucherportalVergleich.de alle Geschäftsmodelle, die sich mit der Beratung zuImmobilienfinanzierungen, Versicherungen oder Vorsorgeprodukten direkt anVerbraucher richten.Das Segment Immobilienplattform bündelt alle immobilienbezogenen Aktivitätender Hypoport-Gruppe außerhalb der privaten Finanzierung mit dem Ziel derDigitalisierung von Finanzierung, Vermarktung, Bewertung und Verwaltung vonImmobilien.Das Segment Versicherungsplattform betreibt mit SMART INSUR eineinternetbasierte B2B-Plattform zur Beratung, zum Tarifvergleich und zurVerwaltung von Versicherungspolicen. Zudem wird dem Segment auch derVersicherungsbereich der B2B-Vertriebsgesellschaft Qualitypool zugeordnet.Die Aktien der Hypoport AG sind an der Deutschen Börse im Prime Standardgelistet und seit 2015 im SDAX vertreten.KontaktJan H. Januar 2020: EUROPACE, größter B2B-Kreditmarktplatz fürImmobilienfinanzierungen, Bausparprodukte und Ratenkredite in Deutschland,steigerte im Geschäftsjahr 2019 sein Transaktionsvolumen* um rund 18% von57,9 Mrd. Euro auf 68,0 Mrd. Euro. Das Transaktionsvolumen proVertriebstag** in 2019 betrug 272 Mio. Euro (2018: 232 Mio. Euro). Dasabsolute Transaktionsvolumen des aufgrund der Feiertage traditionell etwasschwächeren vierten Quartals lag in 2019 bei 17,7 Mrd. Euro und somit um 17%über dem Vorjahresquartal. Bezogen auf den einzelnen Vertriebstag erreichtedas Transaktionsvolumen im Jahresendquartal 2019 sogar einen neuenRekordwert von 287 Mio. Euro und belegte somit die anhaltende Dynamik vonEUROPACE.Die Gewinnung weiterer Marktanteile in den beiden größten ProduktgruppenImmobilienfinanzierung und Bausparen hielt im abgeschlossenen Geschäftsjahr2019 weiter an.

KontaktJan H. Pahl
Investor Relations Manager
Tel.: +49 (0)30 / 42086 - 1942
Mobil: +49 (0)176 / 965 125 19
E-Mail: ir@hypoport.de
www.hypoport.de
www.twitter.com/Hypoport
Über die Aktie
ISIN DE 0005493365
WKN 549336
Börsenkürzel HYQ