DGAP-News: INDUSTRIA WOHNEN und J. Molitor Immobilien realisieren Quartiersentwicklung in Mainz gemeinsam in einer Investment KG (deutsch)

INDUSTRIA WOHNEN und J. Molitor Immobilien realisieren Quartiersentwicklung in Mainz gemeinsam in einer Investment KGDGAP-News: INDUSTRIA WOHNEN GmbH / Schlagwort(e): Fonds/ImmobilienINDUSTRIA WOHNEN und J. Molitor Immobilien realisieren Quartiersentwicklungin Mainz gemeinsam in einer Investment KG16.01.2020 / 09:15Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.INDUSTRIA WOHNEN und J. Molitor Immobilien realisieren Quartiersentwicklungin Mainz gemeinsam in einer Investment KG- Auf Areal des Hildegardis-Krankenhauses entsteht ein neues Wohnquartierfür eine breite BevölkerungsgruppeFrankfurt am Main, 16. Januar 2020 - INDUSTRIA WOHNEN legt erstmals eineInvestment KG für die Entwicklung eines geschlossenen Areals auf. In Mainzentsteht auf dem Gelände des ehemaligen Hildegardis-Krankenhauses ein neuesWohnquartier, das von der J. Molitor Immobilen GmbH, einem Unternehmen derIngelheimer Gemünden-Gruppe, entwickelt wird. Das Projekt wurde Ende 2019für eine eigens aufgelegte Investment KG erworben. Die Gesamtinvestitionliegt bei rd. 165 Mio. Euro, die KG-Anteile wurden bei institutionellenInvestoren platziert.Das Investment umfasst 347 Wohneinheiten mit insgesamt rund 23.000 qmWohnfläche, eine Tiefgarage sowie eine Kindertagesstätte. Mit einerdurchschnittlichen Wohnungsgröße von 67 qm richtet sich das Projekt an einebreite Bevölkerungsgruppe und ist marktgerecht geplant. Rund 25% derWohnungen werden freiwillig als öffentlich geförderter Wohnraum Mietern zuVerfügung gestellt. Die Fertigstellung des Gesamtquartiers, für das Ende2018 mit ersten Baumaßnahmen begonnen wurde, ist für Sommer 2022 vorgesehen.Erschwinglicher Wohnraum in grüner City-Lage"Mit der Projektentwicklung Hildegardis am Standort Mainz setzen wir unseregute Zusammenarbeit mit der J. Molitor Immobilien GmbH erfolgreich fort. Wirfreuen uns, diese langfristige Investition in den Mietwohnungsbau mitunseren Investoren begleiten zu dürfen", so INDUSTRIA WOHNEN GeschäftsführerKlaus Niewöhner-Pape. Das Wohnquartier Hildegardis entsteht am Standort desehemaligen Hildegardis-Krankenhauses in der Mainzer Oberstadt, einem ca. 2,7ha großen Areal in den besten Lagen in der rheinland-pfälzischenLandeshauptstadt. Die Entwicklung ist von der J. Molitor Immobilien GmbHinitiiert und geplant worden, die Umsetzung erfolgt durch dieBauunternehmung Karl Gemünden GmbH & Co. KG. Durch Übernahmen von Vermietungund technischem Management wird die Gemünden-Gruppe dem Projekt langfristigverbunden bleiben. Neben den freifinanzierten und öffentlich gefördertenMietwohnungen entstehen weitere Eigentumswohnungen im Quartier, die durchden Entwickler und Verkäufer, der J. Molitor Immobilien GmbH, verkauftwerden.Eine moderne, aufgelockerte und wegweisende Architektur und eine hochwertigeGrün- und Außenanlagengestaltung prägen die Quartiersentwicklung. DasBesondere an dieser Quartiersentwicklung ist die Durchmischung vonarchitektonisch anspruchsvollen Neubauobjekten, Kernsanierungen undFassadenerneuerungen im Bestand sowie Restaurierung eines historischenAltbaus inklusive einer Kapelle. Durch die Kombination aus großen undkleinen Wohnungen, freifinanziertem und gefördertem Wohnraum sowie dieunmittelbare Nähe zur Universität und zum Uniklinikum soll eine breiteNutzerschicht angesprochen werden.Die Investment KG wird von der IntReal International Real EstateKapitalverwaltungsgesellschaft mbH (INTREAL) verwaltet. INDUSTRIA WOHNENwurde bei der Transaktion von Heussen Rechtsanwälte, München, dieVerkäuferseite durch Rechtsanwälte Stritter & Partner, Ingelheim begleitet.Die wirtschaftliche und strukturelle Konzeption der Investment KG wurdedurch die Pallino GmbH, Frankfurt begleitet.INDUSTRIA WOHNEN ist Spezialist für Investitionen in deutscheWohnimmobilien. Das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main erschließtprivaten und institutionellen Anlegern Investitionen in Wohnungen anwirtschaftsstarken Standorten in ganz Deutschland und bietet ein umfassendesLeistungspaket im Asset- und Property-Management. Aktuell verwaltetINDUSTRIA WOHNEN ein Volumen von mehr als 2,6 Milliarden Euro im deutschenWohnungsmarkt und stützt sich dabei auf die Erfahrung aus über 60 JahrenTätigkeit am Markt. INDUSTRIA WOHNEN betreut als Asset Manager private undinstitutionelle Investoren und kann in 2019 auf ein getätigtesTransaktionsvolumen von 1,2 Milliarden Euro zurückblicken. 