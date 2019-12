DGAP-News: iVestos AG: Widerruf der Aufnahme der Aktien der iVestos AG im Marktsegment 'Primärmarkt' des Freiverkehrs der Börse DüsseldorfiVestos AG :

20.12.2019 - 22:45 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DGAP-News: iVestos AG / Schlagwort(e): DelistingiVestos AG: Widerruf der Aufnahme der Aktien der iVestos AG im Marktsegment'Primärmarkt' des Freiverkehrs der Börse DüsseldorfiVestos AG :2019-12-20 /Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.*iVestos AG: Widerruf der Aufnahme der Aktien der iVestos AG im Marktsegment"Primärmarkt" des Freiverkehrs der Börse Düsseldorf*Der Vorstand der iVestos AG hat heute beschlossen, den Widerruf der Aufnahmeder Aktien der iVestos AG (WKN: 794871, ISIN DE0007948713) im Marktsegment"Primärmarkt" des Freiverkehrs der Börse Düsseldorf gemäß § 19 Abs. 4der Geschäftsbedingungen der Börse Düsseldorf AG für den Freiverkehr an derBörse Düsseldorf zu beantragen. Der Vorstand wird kurzfristig einenentsprechenden Widerruf an die Börse Düsseldorf AG übermitteln. Die Fristbis zum Wirksamwerden des Widerrufs beträgt einen Monat nach Ablauf desMonats, in dem der Antrag gestellt wurde.Der Vorstand erwartet, dass die Börse Düsseldorf den Handel der Aktien deriVestos AG gemäß § 19 Abs. 5 der Geschäftsbedingungen der BörseDüsseldorf AG für den Freiverkehr an der Börse Düsseldorf unmittelbar nachWirksamwerden des Widerrufs im "Primärmarkt" einstellt und im allgemeinenFreiverkehr einbezieht.Der Vorstand begründet die Entscheidung damit, dass die Aufrechterhaltungder Notierung im Marktsegment "Primärmarkt" angesichts des sehr geringenHandelsvolumens der Aktien und des zusätzlichen Aufwands, der damitverbunden ist, nicht mehr wirtschaftlich sinnvoll ist.Ebenfalls zieht die Verwaltung weitere Maßnahmen zur Optimierung derKosten, die mit der Notierung der Aktien verbunden sind (insb. auch eineEinstellung der Notierung im Freiverkehr) in Betracht.Pullach, 20. Dezember 2019*Ansprechpartner für Rückfragen:*Dipl. Ing. Georg GabrielidesVorstand der iVestos AG,Wettersteinstrasse 9, 82049 PullachTelefon: 089 2000 467 700Fax: 089 2000 467 799E-Mail: gg@ivestos.deInternet: www.ivestos.de2019-12-20 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.de942041 2019-12-20(END) Dow Jones NewswiresDecember 20, 2019ET (GMT)