DGAP-News: Kalamazoo Resources Limited begrüßt Novo Resources und Eric Sprott als strategische Ankerinvestoren (deutsch)

Kalamazoo Resources Limited begrüßt Novo Resources und Eric Sprott als strategische AnkerinvestorenDGAP-News: Kalamazoo Resources Limited / Schlagwort(e):Kapitalerhöhung/KapitalmaßnahmeKalamazoo Resources Limited begrüßt Novo Resources und Eric Sprott alsstrategische Ankerinvestoren15.01.2020 / 07:10Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Kalamazoo Resources Limited (ASX: KZR) ("Kalamazoo" oder "Unternehmen")teilt mit, dass das Unternehmen feste Zusagen erhalten hat, 8,0 Mio. Dollardurch Platzierung von 20 Mio. voll einbezahlter Stammaktien ("Aktien") und20 Mio. nicht börsennotierter Optionen ("Optionen") ("Platzierung") bei NovoResources Corp ("Novo") (TSX-V: NVO; OTCQX: NSRPF) und dem Investor EricSprott zu beschaffen.Die wichtigsten Punkte:- Der börsennotierte kanadische Goldexplorer Novo Resources Corp. und EricSprott zeichnen jeweils 10 Millionen Kalamazoo-Aktien zu einem Preis von0,40 Dollar je Aktie für 8,0 Mio. Dollar.- Novo hat eine Marktkapitalisierung von ungefähr 600 Mio. CAD (460 Mio.USD).- Jeder ausgegebenen Aktie ist eine Option beigefügt, die innerhalb von 18Monaten zu einem Preis von 0,80 Dollar ausübbar ist.- Novos Dr. Quinton Hennigh wurde in Kalamazoos technischenBeratungsausschuss berufen.- Kalamazoos Barbestand nach Platzierung beläuft sich auf 9 Mio. Dollar mitweiteren 4 Mio. Dollar an Forderungen in den nächsten 12 Monaten aus demjüngsten Verkauf des unternehmenseigenen Goldprojekts Snake Well.- Kalamazoo wird die Mittel verwenden, um ihre Explorations- undBohrprogramme auf den Goldprojekten Castlemaine, South Muckleford undTarnagulla Central in Victoria zu erweitern.Luke Reinehr, Chairman und CEO von Kalamazoo, sagte: "Die Investition von 8Millionen Dollar durch Novo und Eric Sprott ist eine großartige Bestätigungunserer Strategie der smarten Exploration auf Central Victorian Goldfielddurch Einsatz neuer Technologien und Innovationen mit geringen Auswirkungenauf die Umwelt.Obwohl wir uns in den Anfängen unseres ersten Bohrprogramms in Castlemainebefinden, ist dieser außergewöhnlich hochgradige Abschnitt von 1,42 m mit261,3 g/t Au ab 100,32 m in Bohrung MU19DD04 (siehe Pressemitteilung vom 23.Dezember 2019) äußerst ermutigend, insbesondre da der freigoldführendeQuarzgang anscheinend nur teilweise durchteuft oder gestreift wurde.Dieser hochgradige Abschnitt unterstützt unsere Explorationsstrategie, sichbei unserer Suche nach der nächsten Weltklasse-Goldlagerstätte in Victoriaauf die unglaublich reichen historischen Goldfelder Castlemaine und SouthMuckleford zu konzentrieren, insbesondere aufgrund ihrer Nähe zu undgeologischen Ähnlichkeiten mit Kirkland Lakes (ASX: KLA )Weltklasse-Untertagemine in Fosterville, 45 km nordöstlich.Kalamazoos Asset-Basis in Victoria und der Region Pilbara im australischenBundesstaat Western Australia ergänzt Novos und Eric Sprotts bestehendeAnlagestrategie in Australien. Es ist sehr erfreulich, dass sowohl Quintonals auch Eric unsere Explorations- und Geschäftsstrategie erkennen undunterstützen. Wir sind fest davon überzeugt, dass Quinton unser Team unterder Leitung von Victorian Explorationsleiter Dr. Luke Mortimer mit seinerenormen technischen und praktischen Erfahrung bereichern wird.Eric Sprotts Teilnahme an der Platzierung ist auch eine wunderbareValidierung und Unterstützung der Bendigo-Zone und ihres Potenzials, dienächste große Goldentdeckung in Victoria zu beherbergen. Während wir unsereExplorationsprogramme mit weiteren geophysikalischen/geochemischenUntersuchungen und Bohrprogrammen avancieren, freuen wir uns auf seinekommerziellen Beiträge und Unterstützung."Dr. Quinton Hennigh ist ein international anerkannter Wirtschaftsgeologe mitmehr als 25 Jahren Explorationserfahrung und Fachwissen bei großenGoldbergbauunternehmen einschließlich Homestake Mining Company, NewcrestCompany, Newcrest Mining Limited und Newmont Mining Corporation. Quinton hatmehrere bedeutende Goldentdeckungen für kanadische Explorationsunternehmengemacht, wie z. B. die alkalische Goldlagerstätte Springpole (5 Mio. Unzen)in der Nähe von Red Lake, Ontario, für Gold Canyon Resources und dasGoldprojekt Rattlesnake Hills für Evolving Gold. Er ist Chairman undPresident der Novo Resources Corp., deren Mitgründer er im Jahr 2009 war.Novos Schwerpunkt liegt auf der Erkundung und Entwicklung von Goldprojektenin der Region Pilbara in Western Australia. Novo hat ein bedeutendesLandpaket mit einer Fläche von ca. 13.000 km2 und unterschiedlichenBeteiligungen zusammengestellt. Das Unternehmen hat eineMarktkapitalisierung von ca. 600 Mio. CAD (460 Mio. USD).Dr. Quinton Hennigh, President und Chairman von Novo, sagte: "Novo freutsich sehr, eine bedeutende Beteiligung an Kalamazoo zu erwerben. VieleUnternehmen erkunden die Victoria Goldfields seit dem Erfolg vonFosterville. Hier bei Novo haben wir schnell erkannt, dass KalamazoosNeuentdeckung das Potenzial besitzt, von der gleichen Art zu sein. epizonaleorogene hochgradige Gangvererzung. wie die kürzlich in Fostervilleentdeckten hochgradigen Erzgänge. Hochgradige epizonale Vererzungen bildensich in geringen Tiefen und sie werden normalerweise während der mit derBildung solcher Lagerstätten verbundenen Gebirgsbildungsprozesse abgetragen.Es ist äußerst selten, dass diese Systeme erhalten bleiben. Die jüngstenErgebnisse von Kalamazoo zeigen viele der richtigen geologischen Indikatorenfür diese spezielle Art von hochgradiger Lagerstätte. Dies istbemerkenswert, da die jüngsten Ergebnisse aus so einem frühenErkundungsstadium stammen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mitKalamazoo, da dies ihre Explorationskampagne auf dieser aufregendenNeuentdeckung beschleunigt und erweitert."Während der Amtszeit von Eric Sprott als Chairman wurde Kirkland Lake Goldzu einem der weltweit führenden Goldunternehmen. Die Goldmine Fosterville,45 km nordöstlich von Castlemaine in Victoria, gilt als eine derhochgradigsten und profitabelsten Goldbergbaubetriebe der Welt und zählt zuden aufregendsten Explorationsprojekten in der Goldbergbauindustrie.Eric Sprott kommentierte: "Die Victorian Goldfields scheinen für weiterehochgradige Entdeckungen reif zu sein. Wir sind begeistert, dass wir mitKalamazoo eine Gelegenheit gefunden haben, um etwas weiter zu verfolgen, wasmöglicherweise eine weitere signifikante neue Entdeckung sein könnte."Die Platzierung erfolgt zu einem Aufschlag von 24 % auf den fünftägigen VWAP(Volume Weighted Average Price, volumengewichteter Durchschnittspreis) derKalamazoo-Aktien.Die Aktien werden im Rahmen der verfügbaren Platzierungskapazität desUnternehmens wie folgt ausgegeben:- 9.803.857 Aktien gemäß Kotierungsbestimmung 7.1- 10.196.143 Aktien gemäß Kotierungsbestimmung 7.1ADie 20 Millionen Optionen werden vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäreauf einer Hauptversammlung ausgegeben, die so bald wie möglich einberufenwird. Eine Mitteilung zur Einberufung der Hauptversammlung wird denAktionären in Kürze zugestellt. Der Board of Directors empfiehlt denAktionären, einstimmig für den Beschluss zur Ausgabe der Optionen zu stimmen("Beschluss"). Jeder Director, der Stimmrechte in Bezug auf Aktien desUnternehmens besitzt oder kontrolliert, beabsichtigt, für den Beschluss zustimmen. Zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung halten oder kontrollieren dieDirectors Stimmrechte hinsichtlich insgesamt 1.303.151 Aktien, die 1,28 %des Aktienkapitals des Unternehmens ausmachen. Das Unternehmen hat auch eineschriftliche Erklärung von seinem größten Aktionär, Doux Argent Pty Ltd("DAPL"), erhalten, in der seine Absicht bestätigt wird, für den Beschlusszu stimmen. Zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung ist DAPL wirtschaftlicherEigentümer von und besitzt, kontrolliert oder repräsentiert direkt oderindirekt 39.044.234 Aktien, die 38,30 % des Aktienkapitals des Unternehmensausmachen. DAPL hat der Offenlegung seiner Stimmabsicht in dieser Mitteilungzugestimmt.Ein Anhang 3B für die Aktien wird unter gesonderter eingereicht. Die Aktienwerden nach Eingang der verfügbaren Mittel ausgegeben.Nach Abschluss der Platzierung verfügt das Unternehmen über einen Barbestandvon ca. 9 Mio. Dollar und weitere 4 Mio. Dollar an Forderungen aus demVerkauf des Goldprojekts Snake Well (siehe Pressemitteilung vom 12. Februar2019) in den nächsten 12 Monaten. Das Unternehmen wird die Mittel aus derPlatzierung verwenden, um seine Explorations- und Bohrprogramme auf denGoldprojekten Castlemaine, South Muckleford und Tarnagulla Central inVictoria zu erweitern.Das Unternehmen bedankt sich bei Taylor Collison für die Unterstützung undBeratung bei der Platzierung und den zugehörigen Angelegenheiten und wirdeine Gebühr von 160.000 Dollar durch die Ausgabe von 400.000 Aktien (zueinem festgelegten Ausgabepreis von 0,40 Dollar je Aktie) zahlen. DieseAktien werden im Rahmen der Platzierungskapazität des Unternehmens gemäßKotierungsbestimmung 7.1 ausgegeben.Erklärung der sachkundigen Person (Competent Persons Statement)Die Explorationsergebnisse, auf die in dieser Pressemitteilung Bezuggenommen wird, wurden erstmals in der Pressemitteilung des Unternehmens vom23. Dezember 2019 mit dem Titel "Analysen bestätigen außergewöhnlich hoheGoldgehalte in Bohrabschnitt aus Goldprojekt Castlemaine" veröffentlicht.Das Unternehmen bestätigt, dass es keine neuen Informationen oder Datenkennt, die die in der früheren Pressemitteilung enthaltenen Informationenwesentlich beeinflussen.Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:Luke ReinehrChairman/CEOluke.reinehr@kzr.com.auVictoria HumphriesInvestor Relations - NWR Communicationsvictoria@nwrcommunications.com.auIm deutschsprachigen Raum:AXINO Media GmbHFleischmannstraße 1573728 Esslingen am NeckarTel. +49-711-82 09 72 11Fax +49-711-82 09 72 15office@axino.dewww.axino.deDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. 