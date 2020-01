DGAP-News: Kapilendo platziert größtes digitales Wertpapier mit 2,3 Millionen Euro

16.01.2020 - 08:03 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DGAP-News: kapilendo AG / Schlagwort(e): Finanzierung/AnleiheemissionKapilendo platziert größtes digitales Wertpapier mit 2,3 Millionen Euro(News mit Zusatzmaterial)2020-01-16 /Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.*P R E S S E M I T T E I L U N G**Digitale Unternehmensfinanzierung**Kapilendo platziert größtes digitales Wertpapier mit 2,3 MillionenEuro*Berlin, 16.01.2020. Gemeinsam mit dem Kunden FR L'Osteria SE hat dieBanking-Plattform Kapilendo das größte digitale Wertpapier in derMittelstandsfinanzierung umgesetzt. Insgesamt wurden 2,3 Millionen Euro vonden Anlegern eingesammelt.Die Wertpapieremission und der Eigentumsübertrag erfolgte mithilfe eines vonder Kapilendo selbst entwickelten Emissionsprotokolls auf der technischenInfrastruktur der Blockchain. Für die Verwahrung der digitalen Wertpapierestellt Kapilendo den Anlegern ein kostenfreies digitales Schließfachzur Selbstverwahrung zur Verfügung."Wir freuen uns über den großen Zuspruch unseres ersten tokenbasiertenWertpapiers in der digitalen Unternehmensfinanzierung. DieBlockchain-Technologie ermöglicht jedem Unternehmen einen effizienten Zugangzum Kapitalmarkt über die Emission digitaler Wertpapiere - nicht weniger alseine Revolution in der Kapitalbeschaffung für kleine und mittelständischeUnternehmen in Deutschland", sagt Christopher Grätz, Co-Founder und CEO derKapilendo AG.Auch die Bundesregierung hat die Bedeutung der Blockchain-Strategie entdecktund die Weichen für die Digital-Asset-Ökonomie gestellt. Zum 1. Januar2020 hat sie das erste Gesetz auf den Weg gebracht, das digitaleAnlageprodukte reguliert und eine neue Erlaubnispflicht fürFinanzdienstleistungen rund um Geschäfte mit Kryptowerten undblockchainbasierten Vermögensgegenständen geschaffen. "Die Verwahrung vonblockchainbasierten Anlagen fällt ab sofort in die Kategorie dererlaubnispflichtigen Finanzdienstleistungen - ohne eine entsprechende Lizenzist das zukünftig also keinem Anbieter mehr möglich. Es ist einrechtssicherer Rahmen entstanden, der auch ein hohes Maß anAnlegerschutz beinhaltet und die Professionalisierung des Marktesvorantreibt", so Grätz weiter.Kapilendos API-basierte Kryptoverwahrlösung ist bei den über 40.000Plattform-Nutzern live und die Beantragung der Lizenz gestartet.*Über die Kapilendo AG *Die Kapilendo AG ist digitaler Bankingpartner für den Mittelstand.Etablierten Wachstumsunternehmen und mittelständischen Unternehmen bietetKapilendo eine zeitgemäße Alternative zur klassischen Bank in denBereichen Corporate Finance und Investment Management. Das Leistungsspektrumfür mittelständische Unternehmen umfasst individuelle Finanzierungslösungenvom klassischen Kredit bis zur Wertpapieremission sowie einkapitalmarktbasiertes Liquiditäts- und Cashmanagement. Investoren bietetKapilendo ein einzigartiges Leistungsangebot als ganzheitliche, digitaleVermögensverwaltung mit Depot sowie Mittelstands- und Immobilieninvestments.Das Unternehmen hat seinen Sitz in Berlin und wurde im Januar 2015gegründet. Das Finanzierungsvolumen liegt bei über 70 Millionen Euro (Stand:Januar 2020). Hauptgesellschafter der Kapilendo AG sind die Comvest HoldingAG, die FinLab AG, das Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin und dieAxel Springer Media for Equity GmbH sowie mehrere renommierteBusiness-Angels.*Pressekontakt*Hanna Dudenhausen / Kapilendo AG / Joachimsthaler Str. 30 / D-10719 Berlin /Telefon: +49 (0)303642857-0/ E-Mail: h.dudenhausen@kapilendo.de /https://www.kapilendo.de [1]Zusatzmaterial zur Meldung:Bild: http://newsfeed2.eqs.com/kapilendo/953893.html [2]Bildunterschrift: Christopher Grätz, Co-Founder und CEO2020-01-16 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.de953893 2020-01-161: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=c23b74024635484e4d49cb4b4f206b65&application_id=953893&site_id=vwd&application_name=news2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=d22c20e7b09423d58d5cc9a3c5b4e5e9&application_id=953893&site_id=vwd&application_name=news(END) Dow Jones NewswiresJanuary 16, 2020ET (GMT)