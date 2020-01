DGAP-News: KION Group übertrifft nach starkem Jahresende die Erwartungen für 2019 (deutsch)

17.01.2020 - 11:14 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 7 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

KION Group übertrifft nach starkem Jahresende die Erwartungen für 2019DGAP-News: KION GROUP AG / Schlagwort(e): Vorläufiges ErgebnisKION Group übertrifft nach starkem Jahresende die Erwartungen für 2019 (Newsmit Zusatzmaterial)17.01.2020 / 11:14Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.KION Group übertrifft nach starkem Jahresende die Erwartungen für 2019- Prognose 2019 auf Basis der vorläufigen, ungeprüften Zahlen erreicht undteils sogar deutlich übertroffen, v.a. getrieben durch ein starkesJahresende- Wertmäßiger Auftragseingang stieg gegenüber Vorjahr um rund5 Prozent auf voraussichtlich rund 9,1 Mrd. EUR- Kräftiges Wachstum der Umsatzerlöse von fast 10 Prozent auf rund8,8 Mrd. EUR- Bereinigtes EBIT wuchs um rund 8 Prozent auf rund 850 Mio. EUR- Free Cashflow lag bei rund 565 Mio. EUR- Prognose 2020: Geschäftsjahr wird geprägt von strategischen Investitionenin mittel- und langfristiges WachstumFrankfurt/Main, 17. Januar 2020 - Die KION GROUP AG hat im Geschäftsjahr2019 nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen ihre Konzernprognose erreicht bzw.zum Teil sogar deutlich übertroffen. Trotz eines sehr anspruchsvollenMarktumfeldes steigerte die KION Group den Auftragseingang gegenüber demVorjahr um rund 5 Prozent auf voraussichtlich rund 9,1 Mrd. EUR, getriebendurch eine zum Jahresende sehr gute Auftragsentwicklung in beiden Segmentendes Konzerns, Industrial Trucks & Services (IT&S) sowie Supply ChainSolutions (SCS). Der Auftragseingang lag damit über der Prognose für dasGeschäftsjahr 2019. Die Umsatzerlöse des Konzerns wuchsen kräftig um fast 10Prozent auf rund 8,8 Mrd. EUR und haben ebenfalls die Prognose übertroffen. Zudem Umsatzplus trugen beide Segmente bei.Das bereinigte EBIT erhöhte sich voraussichtlich um rund 8 Prozent undbewegte sich damit in einer Größenordnung von rund 850 Mio. EUR. Die bereinigeEBIT-Marge war im Geschäftsjahr 2019 leicht rückläufig auf voraussichtlichrund 9,6 Prozent. Ein wesentlicher Grund hierfür war das überproportionaleWachstum in den weniger margenstarken Neufahrzeug- und Projektgeschäften.Der Free Cashflow belief sich auf rund 565 Mio. EUR, ein Plus von rund 9Prozent gegenüber Vorjahr. Er übertraf damit deutlich die Prognose. Derstarke Free Cashflow wurde durch den sehr guten Auftragseingang im SegmentSupply Chain Solutions und daraus resultierenden Kundenanzahlungengetrieben."Als eines der global führenden Unternehmen unserer Branche haben wir 2019auch in einem schwierigen Marktumfeld unsere Chancen genutzt undentsprechend die Strategie KION 2027 weiter vorangetrieben", sagte GordonRiske, Vorstandsvorsitzender der KION GROUP AG. "Anknüpfend an die Erfolgein 2019 wird das neue Geschäftsjahr insbesondere von Zukunftsinvestitionengeprägt sein. Damit stellen wir die Weichen für unser mittel- undlangfristiges Wachstum."Vorläufige Geschäftsentwicklung der Segmente in 2019Im Segment Industrial Trucks & Services (Flurförderzeuge, Lagertechnik undverbundene Dienstleistungen) wurden 2019 über alle Marken hinweg rund 214Tsd. Neufahrzeuge bestellt. Wegen der deutlich nachlassenden Marktdynamikkonnte das Segment nicht an das sehr hohe Vorjahresniveau anknüpfen (-1,4Prozent). Der wertmäßige Auftragseingang stieg um fast 2 Prozent aufvoraussichtlich rund6,3 Mrd. EUR. Der Gesamtumsatz des Segments erhöhte sich um fast 8 Prozent aufrund 6,4 Mrd. EUR und übertraf damit die Prognose. Das bereinigte EBIT hatsich mit voraussichtlich rund 693 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr um rund 6Prozent verbessert.Im Segment Supply Chain Solutions (automatisierte Lagersysteme) lag derAuftragseingang 2019 mit rund 2,8 Mrd. EUR rund 14 Prozent über dem Niveau desVorjahres und hat die Prognose deutlich übertroffen. Der Gesamtumsatz desSegments legte um rund 16 Prozent auf rund 2,4 Mrd. EUR zu. Das bereinigteEBIT des Segments stieg deutlich um rund 27 Prozent auf voraussichtlich rund228 Mio. EUR und übertraf damit die Prognose.Weitere Investitionen in die Strategie KION 2027"Unsere Erfolge in 2019 bestärken uns darin, unsere Wachstumsstrategie KION2027 mit besonderem Nachdruck weiter voranzutreiben", betonte Gordon Riske."Wir werden 2020 deutlich in den Ausbau der weltweitenProduktionskapazitäten investieren. Außerdem bauen wir unser Produkt- undLösungsangebot weiter aus, um die Bedürfnisse unserer Kunden in allenIndustrien und Regionen noch passgenauer bedienen zu können." DasUnternehmen werde zudem die Software-Entwicklung fürAutomatisierungslösungen stärken und gleichzeitig das Angebot im Bereich derEnergie-Systeme weiterentwickeln. Fortgesetzt werde auch der kontinuierlicheAusbau des globalen Vertriebs- und Service-Netzwerks sowie die digitaleTransformation des Konzerns, sagte der Vorstandsvorsitzende.Ausblick auf das Geschäftsjahr 2020Angesichts der anhaltend unsicheren weltpolitischen Entwicklungen undvolatilen wirtschaftlichen Erwartungen rechnet die KION Group für daslaufende Geschäftsjahr 2020 mit einem eher stabilen Weltmarkt fürFlurförderzeuge. Hingegen sollte sich die Nachfrage nachAutomatisierungslösungen weiter positiv entwickeln.Das bereinigte EBIT sowie der Free Cashflow der KION Group werden imGeschäftsjahr 2020 belastet sein von den umfangreichen strategischenInvestitionen in den weiteren Ausbau des Geschäfts.Die KION Group wird am 3. März 2020 die endgültigen Geschäftszahlen für 2019und die Prognose für 2020 veröffentlichen.Vorläufiges Verände- Prognose GesamtjahrJahresergebnis rung zu 2019 (in Mio. EUR)2019 2018KION GroupAuftragseingang ~ 9,1 Mrd. EUR ~ +5% 8.250 - 8.950Umsatzerlöse ~ 8,8 Mrd. EUR ~ +10% 8.150 - 8.650Bereinigtes EBIT ~ 850 Mio. EUR ~ +8% 805 - 875Free Cashflow ~ 565 Mio. EUR ~ +9% 380 - 480Segment IndustrialTrucks & ServicesAuftragseingang ~ 6,3 Mrd. EUR ~ +2% 6.250 - 6.450Gesamtumsatz ~ 6,4 Mrd. EUR ~ +8% 6.050 - 6.250Bereinigtes EBIT ~ 693 Mio. EUR ~ +6% 685 - 720Segment Supply ChainSolutionsAuftragseingang ~ 2,8 Mrd. EUR ~ +14% 2.000 - 2.500Gesamtumsatz ~ 2,4 Mrd. EUR ~ +16% 2.100 - 2.400Bereinigtes EBIT ~ 228 Mio. EUR ~ +27% 190 - 225Das UnternehmenDie KION Group ist ein weltweit führender Anbieter von Gabelstaplern,Lagertechnik und verbundenen Dienstleistungen sowie Supply-Chain-Lösungen.In mehr als 100 Ländern optimiert die KION Group mit ihren Logistik-Lösungenden Material- und Informationsfluss in Fabriken, Lagerhäusern undVertriebszentren. Der Konzern ist in Europa der größte Hersteller vonFlurförderzeugen, weltweit die Nummer Zwei und zudem führender Anbieter vonAutomatisierungstechnologie.Die weltbekannten Marken der KION Group zählen zu den Branchenbesten.Dematic, das jüngste Mitglied der KION Group, ist weltweit führenderSpezialist für den automatisierten Materialfluss mit einem umfassendenAngebot an intelligenten Supply-Chain- und Automatisierungslösungen. DieMarken Linde und STILL bedienen den Premium-Markt der Flurförderzeuge,während Baoli sich auf das Value-Segment konzentriert. Unter ihrenregionalen Flurförderzeug-Marken ist Fenwick der größteMaterial-Handling-Anbieter in Frankreich, OM Voltas bedient den indischenMarkt und ist dort ein führender Anbieter von Flurförderzeugen.Weltweit sind mehr als 1,4 Millionen Flurförderzeuge und über 6.000installierte Systeme der KION Group bei Kunden sämtlicher Branchen und Größeauf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern hat mehr als 34.000Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 8,0Milliarden EUR.DisclaimerDieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dienenausschließlich Informationszwecken und stellen weder einen Prospekt dar nochbeinhalten sie ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA oder ineinem anderen Land oder eine Aufforderung, ein Angebot zum Kauf vonWertpapieren in den USA oder in einem anderen Land abzugeben.Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die verschiedenenRisiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse könnenerheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwaraufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum BeispielVeränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation,Gesetzesänderungen, Ergebnisse technischer Studien, Wechselkursschwankungen,Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahrenund die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Wir übernehmen keinerleiVerantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenenAussagen zu aktualisieren.Weitere Informationen für MedienvertreterMichael HaugerSenior Vice President Corporate CommunicationsTelefon +49 (0)69 201 107 655Mobil +49 (0)151 16 86 55 50michael.hauger@kiongroup.comFrank GrodzkiSenior Director External Communications & Group NewsroomTelefon +49 (0)69 201 107 496Mobil +49 (0)151 65 26 29 16frank.grodzki@kiongroup.comWeitere Informationen für InvestorenPhil PezusVice President Investor RelationsTel: +49 (0)69 201 107 446phil.pezus@kiongroup.comZusatzmaterial zur Meldung:Bild: http://newsfeed2.eqs.com/kion/955591.htmlBildunterschrift: KION GroupDokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=WJEPEIXDHMDokumenttitel: KION Pressemitteilung Vorläufige Geschäftszahlen FY 201917.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.