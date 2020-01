DGAP-News: Klöckner & Co SE: Klöckner & Co bekennt sich zu &

21.01.2020 - 08:00 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Klöckner & Co SE: Klöckner & Co bekennt sich zu „Business Ambition for 1.5°C''DGAP-News: Klöckner & Co SE / Schlagwort(e): NachhaltigkeitKlöckner & Co SE: Klöckner & Co bekennt sich zu 'Business Ambition for1.5°C''21.01.2020 / 08:00Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Duisburg, 21. Januar 2020 - Klöckner & Co nimmt seine gesellschaftlicheVerantwortung wahr und setzt sich ehrgeizige Klimaziele. Als eines derersten Unternehmen in Deutschland trittKlöckner & Co der Initiative von 186 globalen Vorreiterunternehmen in Bezugauf den Klimaschutz bei und richtet seine Geschäftsaktivitäten nach dem UNGlobal Compact "Business Ambition for 1.5 C" aus. In diesem Zusammenhangwill Klöckner & Co noch verantwortungsbewusster handeln und durch geeigneteund überprüfbare Maßnahmen dazu beitragen, den globalen Temperaturanstiegauf 1,5 C zu begrenzen, indem die Treibhausgasemissionen reduziert werden.Gisbert Rühl, Vorsitzender des Vorstands der Klöckner & Co SE: "Bei Klöckner& Co haben wir uns verpflichtet, die Begrenzung der Erderwärmung zuunterstützen. Wir glauben fest daran, dass dieses Ziel nur durchInnovationen zu erreichen ist und haben bereits begonnen daran zu arbeiten:Unsere Anstrengungen bei der Digitalisierung und unsere Plattformstrategieunterstützen unsere Klimaambitionen in hohem Maße, da wir die zukünftigeStahlnachfrage immer besser antizipieren sowie die Logistik weiteroptimieren und damit den CO2-Ausstoß reduzieren können.""Business Ambition for 1.5 C" ist eine Initiative des UN Global Compact. DieKampagne fordert die Unternehmen auf, ihren Beitrag zur Begrenzung desglobalen Temperaturanstiegs auf 1,5 C zu leisten. Der Aufruf zum Handelnwurde im Juni 2019 von mehr als 25 Unternehmen, Zivilgesellschaften undUN-Institutionen bekannt gegeben. Er fordert die Unternehmen dazu auf, sichzu überprüfbaren, wissenschaftlich fundierten Zielen im Zusammenhang mit 1,5C zu verpflichten und/oder bis 2050 eine Net-Zero-Emissionsökonomie zuerreichen.Über Klöckner & Co:Klöckner & Co ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl-und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Unternehmen.Über sein Distributions- und Servicenetzwerk mit rund 160 Standorten in 13Ländern bedient Klöckner & Co über100.000 Kunden. Aktuell beschäftigt der Konzern rund 8.400 Mitarbeiterinnenund Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete Klöckner & Co einenUmsatz von rund 6,8 Mrd. EUR. Als Pionier des Wandels in der Stahlindustriedigitalisiert Klöckner & Co seine komplette Liefer- und Leistungskette. Überdie Digitaleinheit kloeckner.i werden zunehmend auch Beratungslösungen fürexterne Unternehmen angeboten. Das vom Konzern initiierte unabhängigeVenture XOM Materials soll zum Betreiber der führenden Industrieplattformfür Stahl, Metall und angrenzende Bereiche weiterentwickelt werden.Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zumHandel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (PrimeStandard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX(R)-Index derDeutschen Börse gelistet.ISIN: DE000KC01000; WKN: KC0100; Common Code: 025808576.Ansprechpartner Klöckner & Co SE:Christian Pokropp - PressesprecherHead of External CommunicationsTelefon: +49 203 307-2050E-Mail: christian.pokropp@kloeckner.comFelix SchmitzHead of Investor Relations,Internal Communications & SustainabilityTelefon: +49 203 307-2295E-Mail: felix.schmitz@kloeckner.com21.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: Klöckner & Co SEAm Silberpalais 147057 DuisburgDeutschlandTelefon: +49 (0)203 / 307-0Fax: +49 (0)203 / 307-5000E-Mail: info@kloeckner.comInternet: www.kloeckner.comISIN: DE000KC01000WKN: KC0100Indizes: SDAXBörsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,München, Stuttgart, Tradegate ExchangeEQS News ID: 957385Ende der Mitteilung DGAP News-Service957385 21.01.2020Quelle: dpa-AFX