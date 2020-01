DGAP-News: LPKF liefert Lasersystem an Kunden aus der Halbleiterindustrie

15.01.2020 - 10:38 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DGAP-News: LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft / Schlagwort(e):SonstigesLPKF liefert Lasersystem an Kunden aus der Halbleiterindustrie2020-01-15 /Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich._Garbsen, den 15.01.2020_ - Das Technologieunternehmen LPKF hat im Dezemberein erstes für die Integration in eine Chipfabrik hochautomatisiertesLIDE-System an einen der weltweit führenden Konzerne aus derHalbleiterindustrie ausgeliefert. Nach einer mehrmonatigenQualifizierungsphase plant der Kunde, dieses LIDE-System zur Bearbeitung vonGlaswafern für seine Chipfertigung einzusetzen.??zDieser Auftrag ist für uns ein wichtiger Schritt dabei, LPKF alsSystem-Lieferant für die Halbleiterindustrie zu etablieren, und zwarinsbesondere für die Massenfertigung von Halbleiterkomponenten ausDünnglas", sagt der Vorstandsvorsitzende Dr. Götz M. Bendele. ??zMit derLIDE-Technologie ermöglichen wir unseren Kunden in der Halbleiterindustrie,die zahlreichen Vorteile von Glas als Material sowie den darausresultierenden Wettbewerbsvorteil zu nutzen."Mit dem von LPKF entwickelten LIDE-Verfahren (Laser Induced Deep Etching)ist es möglich, dünnes Glas schnell, präzise und ohne Beschädigungen wiez.B. Mikrorisse zu bearbeiten. So bleibt die ursprüngliche Stabilität desGlases in vollem Umfang erhalten. Damit ist das LIDE-Verfahren eineGrundlagentechnologie für viele Bereiche der Mikrosystemtechnik wie z. B.für die Fertigung von Mikrochips, Displays, Sensoren oder MEMS.Am Hauptsitz des Unternehmens in Garbsen hat LPKF vor Kurzem mit dem Baueiner Reinraumfabrik für die eigene Fertigung von Mikrostrukturkomponentenaus Glas begonnen, der LPKF Glas-Foundry. Von hier aus wird das Unternehmenin naher Zukunft global Kunden aus verschiedenen Industrien mit hochpräzisenBauteilen aus Glas beliefern.Diese Erweiterung des Geschäftsmodells erlaubt es LPKF, Kunden mit durchLIDE strukturiertem Glas in einer Vielzahl von Anwendungen zu bedienen.Durch die Kombination aus klassischem Lösungsgeschäft, wie jetzt erstmalshochautomatisiert für eine Chipfabrik realisiert, und der Glas-Foundrymaximiert LPKF das aus der LIDE-Technologie generierte Wachstum mitverschiedenen Kundengruppen.Über LPKFDie LPKF Laser & Electronics AG ist ein führender Anbieter vonlaserbasierten Lösungen für die Technologieindustrie. Lasersysteme von LPKFsind für die Herstellung von Leiterplatten, Mikrochips, Automobilteilen,Solarmodulen und vielen anderen Komponenten von entscheidender Bedeutung.Das 1976 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Garbsen bei Hannoverund ist über Tochtergesellschaften und Vertretungen weltweit aktiv. DieAktien der LPKF Laser & Electronics AG werden im Prime Standard derDeutschen Börse gehandelt (ISIN 0006450000).Kontakt:Bettina Schäfer, Department Manager Group Communication & Investor Relations2020-01-15 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: LPKF Laser & Electronics AktiengesellschaftOsteriede 730827 GarbsenDeutschlandTelefon: +49 (0) 5131 7095-0Fax: +49 (0) 5131 7095-95E-Mail: investorrelations@lpkf.comInternet: www.lpkf.comISIN: DE0006450000WKN: 645000Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr inBerlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, TradegateExchangeEQS News ID: 953819Ende der Mitteilung DGAP News-Service953819 2020-01-15(END) Dow Jones NewswiresJanuary 15, 2020ET (GMT)