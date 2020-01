DGAP-News: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: LUDWIG BECK 2019: Bruttoumsatz im Rahmen der Prognose (deutsch)

08.01.2020 - 08:00 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: LUDWIG BECK 2019: Bruttoumsatz im Rahmen der PrognoseDGAP-News: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG /Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Mot-clé supplémentaireLudwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: LUDWIG BECK 2019:Bruttoumsatz im Rahmen der Prognose08.01.2020 / 08:00Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Corporate NewsLUDWIG BECK 2019: Bruttoumsatz im Rahmen der PrognoseMünchen, 08. Januar 2020 - Der Münchner Modekonzern LUDWIG BECK (ISIN DE0005199905) erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2019 mit seinen fortgeführtenUnternehmensbereichen einen Warenumsatz von 94,9 Mio. (Vorjahr: 95,5 Mio.) und lag damit 0,6% unter dem Vorjahr. Der zusätzlich zum stationärenGeschäft laufende Beauty Onlineshop unter www.ludwigbeck.de konnte weiterhinpositiv zum Konzernumsatz beitragen.Trotz eines hinter den Erwartungen des Vorstands liegendenWeihnachtsgeschäfts erzielte LUDWIG BECK einen Konzernumsatz, der im Rahmender Prognose lag. Im Zuge der Veräußerung der Geschäftsanteile von WORMLANDhatte die Geschäftsleitung einen Warenumsatz zwischen 94 und 98 Mio.prognostiziert.Die ausführlichen Zahlen für das abgelaufene Wirtschaftsjahr 2019 sowie dieErwartungen für das neue Geschäftsjahr werden am 26. März 2020 auf derBilanzpressekonferenz der Gesellschaft in München bekanntgegeben. WeitereInformationen rund um die Gesellschaft und ihre Aktie sind auf derUnternehmenswebseite unter http://kaufhaus.ludwigbeck.de zu finden.Kontakt Investor Relations:LUDWIG BECK AGAndre Deubelt: +49 89 23691-745f: +49 89 23691-600andre.deubel@ludwigbeck.de08.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AGMarienplatz 1180331 MünchenDeutschlandTelefon: +49 (0)89 2 36 91-0Fax: +49 (0)89 2 36 91-600E-Mail: info@ludwigbeck.deInternet: www.ludwigbeck.deISIN: DE0005199905WKN: 519990Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,Stuttgart, Tradegate ExchangeEQS News ID: 948575Ende der Mitteilung DGAP News-Service948575 08.01.2020Quelle: dpa-AFX