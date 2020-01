DGAP-News: Manz AG und Shenzhen Yinghe Technology vereinbaren strategische Kooperation im Bereich Lithium-Ionen-Zell- und Modulfertigung (deutsch)

14.01.2020 - 07:29 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Manz AG und Shenzhen Yinghe Technology vereinbaren strategische Kooperation im Bereich Lithium-Ionen-Zell- und ModulfertigungDGAP-News: Manz AG / Schlagwort(e): KooperationManz AG und Shenzhen Yinghe Technology vereinbaren strategische Kooperationim Bereich Lithium-Ionen-Zell- und Modulfertigung14.01.2020 / 07:29Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Manz AG und Shenzhen Yinghe Technology vereinbaren strategische Kooperationim Bereich Lithium-Ionen-Zell- und Modulfertigung* Manz AG und Chinas führender Hersteller von Automationslösungen in derHerstellung von Lithium-Ionen-Batterien bündeln Kräfte* Best-in-Class-Portfolio durch Kombination der jeweils bestenAnlagentechnologie beider Unternehmen* Kooperation stärkt jeweilige Marktposition und verbessert Marktzugang inEuropa, China und den USAReutlingen, 14. Januar 2020 - Die Manz AG, weltweit agierenderHightech-Maschinenbauer mit umfassendem Technologieportfolio, hat im SegmentEnergy Storage eine strategische Kooperation mit Shenzhen Yinghe TechnologyCo. Ltd. geschlossen. Die börsennotierte Yinghe wurde 2006 gegründet undbeschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion sowie demVertrieb von intelligenten Automationslösungen zur Herstellung vonLithium-Ionen-Batteriezellen.Martin Drasch, Vorstandsvorsitzender der Manz AG: "Angesichts der zuerwartenden Marktdynamik für Stromspeichertechnologien weltweit, schaffenwir durch die Kooperation mit Yinghe einen wahren Mehrwert für unsereKunden. Wir führen das Beste aus beiden Produktportfolios für eineeffiziente Zell- und Modulfertigung zusammen und können unseren Kundenfortan weltweit das komplette Technologiespektrum zur Herstellung vonLithium-Ionen-Batteriezellen aus einer Hand anbieten. Durch die Fokussierungauf unsere jeweiligen Kernkompetenzen schaffen wir Synergien, straffen durcheine gezielte Fokussierung unser individuelles Portfolio und sind damit auchin der Lage, unsere Kostenbasis bei gleichzeitiger Verbesserung derProduktqualität signifikant zu verringern. Ich bin überzeugt davon, dass wirdurch diesen Schritt unsere Ausgangssituation bei der Auftragsvergabe fürkünftig zu realisierende Projekte deutlich verbessert haben."Die Kooperation sieht vor, dass Manz und Yinghe ihren Kunden zukünftig imRahmen eines Lizenzmodells die beste Anlagentechnologie aus dem jeweiligenProduktportfolio gemeinsam anbieten. Neben der gemeinsamen Projektabwicklunghaben beide Partner eine gegenseitige Unterstützung bei Forschungs- undEntwicklungsaktivitäten im Zusammenhang mit Produktionsanlagen fürLithium-Ionen-Batterien vereinbart. Das bestehende geistige Eigentumverbleibt dabei exklusiv beim jeweiligen Unternehmen. Erfindungen undVerbesserungen, die im Rahmen der Kooperation erarbeitet werden, stehen Manzund Yinghe gemeinsam zu.Unternehmensprofil:Manz AG - passion for efficiencyDie 1987 gegründete Manz AG ist ein weltweit agierendesHightech-Maschinenbauunternehmen. Die Geschäftsaktivitäten umfassen dieSegmente Solar, Electronics, Energy Storage, Contract Manufacturing undService.Mit langjähriger Expertise in der Automation, Laserbearbeitung,Bildverarbeitung und Messtechnik, Nasschemie sowie Rolle-zu-Rolle-Prozessenbietet das Unternehmen Herstellern und deren Zulieferern innovativeProduktionslösungen in den Bereichen Photovoltaik, Elektronik undLithium-Ionen-Batterietechnik. Das Produktportfolio umfasst sowohlkundenspezifische Entwicklungen als auch standardisierte Einzelmaschinen undModule, die zu kompletten, individuellen Systemen verkettet werden können.Vor allem durch die frühzeitige Einbindung der Manz AG in Kundenprojekteleistet die Gesellschaft mit qualitativ hochwertigen, bedarfsorientiertenLösungen einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg der Kunden.Die seit 2006 in Deutschland börsennotierte Firmengruppe entwickelt undproduziert in Deutschland, der Slowakei, Ungarn, Italien, China und Taiwan.Vertriebs- und Service-Niederlassungen gibt es darüber hinaus in den USA undIndien. Weltweit beschäftigt die Manz AG aktuell rund 1.600 Mitarbeiter,davon rund die Hälfte in der für die Zielbranchen des Unternehmensmaßgeblichen Region Asien. Manz AGAxel BartmannTel.: +49 (0)7121 - 9000-395Fax: +49 (0)7121 - 9000-99E-Mail: abartmann@manz.comcometis AGClaudius KrauseTel.: +49 (0)611 - 205855-28Fax: +49 (0)611 - 205855-66E-Mail: krause@cometis.de14.01.2020