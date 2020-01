DGAP-News: MBH Corporation plc schließt Übernahme von Samuel Hobson House ab und etabliert neues Branchensegment 'Gesundheit' (deutsch)

10.01.2020 - 07:59 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

MBH Corporation plc schließt Übernahme von Samuel Hobson House ab und etabliert neues Branchensegment 'Gesundheit'

DGAP-News: MBH Corporation Plc / Schlagwort(e):Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
MBH Corporation plc schließt Übernahme von Samuel Hobson House ab und etabliert neues Branchensegment 'Gesundheit'

10.01.2020 / 07:59
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

MBH Corporation plc schließt Übernahme von Samuel Hobson House ab und etabliert neues Branchensegment "Gesundheit"

London, 10. Januar 2020 - MBH Corporation plc ("MBH"), eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, hat die Übernahme von Samuel Hobson House abgeschlossen und etablierte das neue Branchensegment "Gesundheit". Das Geschäft von Samuel Hobson House und ihr verbundenes Immobilienvermögen wird durch Ausgabe neuer MBH-Aktien erworben und vorraussichtlich zu einer Erhöhung des Ergebnisses pro Aktie ("EPS") führen.

Das Samuel Hobson House ("Samuel Hobson") ist ein Pflegeheim in Newcastle-under-Lyme, Großbritannien, das 2009 gebaut wurde. Das Heim ist auf die Demenzpflege für Nutzer ab 65 Jahren spezialisiert mit einem aktuellen Belegungsstand von 100 %.

MBH geht davon aus, dass die Altenpflegebranche mit zunehmender Alterung der Weltbevölkerung und einem Mangel an Pflegeeinrichtungen für die alternde Bevölkerung weiter wachsen wird. Laut einer aktuellen Studie von Grant Thornton wird die Bevölkerung im Vereinigten Königreich von Personen, die älter sind als 85 Jahre, von 1,6 Millionen im Jahr 2016 auf 2,8 Millionen im Jahr 2031 ansteigen, was einem Anstieg von ca. 75 % entspricht. Diese alternde Bevölkerung wird den Zugang zu Pflegediensten, einschließlich Heimpflege, erfordern. Als weitere Verschärfung des Problems stagniert die Kapazität der Pflegebetten für ältere Menschen. [1]

Die Akquisition von Samuel Hobson beinhaltet die Immobilie der Altenpflegeeinrichtung im Wert von 1,8 Mio. GBP. Das Pflegeheim soll ein jährliches EBIT von rund 145.000 GBP erwirtschaften.

Der Gesamtwert für die Akquisition beträgt 1,95 Mio. GBP und wird wie folgt abgewickelt:
* eine Schuldverschreibung in Höhe von 1,8 Mio. GBP (unverzinslich und nicht zahlbar für 3 Jahre); und
* 150.000 GBP werden zu 100 % durch die Ausgabe von MBH-Aktien ausgeglichen. Der Preis wird auf 1,47 EUR pro Aktie festgelegt.

Callum Laing, CEO der MBH Corporation plc, kommentiert: "Ich freue mich über die Eröffnung unseres vierten Branchensegments Gesundheit sehr. Diese Übernahme zeigt nicht nur unsere Branchenvielfalt, die unserem Agglomerationsmodell entspricht, sondern wir glauben auch, dass diese das erste von vielen Gesundheitsunternehmen sein wird, das uns in den kommenden Jahren beitreten wird."

Vicky Smith, Leiterin des Pflegeheims Samuel Hobson, kommentierte dies: "Das Samuel Hobson House freut sich sehr, ein Teil von MBH zu sein. Wir glauben, dass dies ein fantastischer Schritt für uns ist und dass die Zugehörigkeit zum Agglomerationsmodell Vorteile für unser Unternehmen und die Gruppe mit sich bringen wird."

MBH erwartet, dass die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien nach Abschluss dieser Akquisition zwischen 61 Mio. und 66 Mio. Aktien liegen wird. Dies steht unter dem Vorbehalt des Abschlusses der Audits für KS Training Ltd, UK Sports Training Ltd, Asia Pacific Energy Ventures Pte Ltd und Guildprime Specialist Contracts Ltd.

[1] https://www.grantthornton.co.uk/globalassets/1.-member-firms/united-kingdom/pdf/documents/care-homes-for-the-elderly-where-are-we-now.pdf

Über MBH
Die MBH Corporation plc ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse notiert ist. Das Unternehmen erwirbt kleine und mittelgroße Unternehmen aus verschiedenen Regionen und Branchen, die gut etabliert, profitabel und skalierbar sind. Mit ihrer Agglomerationsstrategie ist die MBH Corporation plc in der Lage, durch den konsequenten Erwerb exzellenter Unternehmen, welcher sich positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirkt, einen erheblichen Shareholder Value zu schaffen.
www.mbhcorporation.com