DGAP-News: MEDIQON Group AG: Durchführung der am 22. November 2019 beschlossenen Kapitalerhöhung unter vollständiger Ausnutzung des noch vorhandenen Genehmigten Kapitals 2017 / I erfolgreich abgeschlossen (deutsch)

09.01.2020 - 16:18 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

MEDIQON Group AG: Durchführung der am 22. November 2019 beschlossenen Kapitalerhöhung unter vollständiger Ausnutzung des noch vorhandenen Genehmigten Kapitals 2017 / I erfolgreich abgeschlossenDGAP-News: MEDIQON Group AG / Schlagwort(e): KapitalerhöhungMEDIQON Group AG: Durchführung der am 22. November 2019 beschlossenenKapitalerhöhung unter vollständiger Ausnutzung des noch vorhandenenGenehmigten Kapitals 2017 / I erfolgreich abgeschlossen09.01.2020 / 16:18Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die am 22. November 2019 beschlossene Bezugsrechtsemission aus demGenehmigten Kapital 2017 / I wurde in vollem Umfang durchgeführt. EinGroßteil der neuen Aktien wurde im Rahmen der Bezugsrechtsemission, dieübrigen Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung gezeichnet.Das Grundkapital der Gesellschaft, auf das keine Einlagen ausstehen, wirdvon 2.472.124,00 Euro um 861.062,00 Euro auf 3.333.186,00 Euro gegenBarleinlagen erhöht. Es werden 861.062 neue, auf den Inhaber lautendeStückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital in Höhe von je1,00 Euro ausgegeben. Der Bezugspreis betrug 4,75 Euro je neuer Aktie. DerBruttomittelzufluss der Gesellschaft beläuft sich auf 4.090.044,50 Euro.09.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: MEDIQON Group AGHerzog-Adolph-Strasse 261462 Königstein im TaunusDeutschlandTelefon: +49 (0) 6174-9687040Fax: +49 (0) 6174-9687043E-Mail: dirk.isenberg@mediqon.deInternet: www.mediqon-group.deISIN: DE0006618309WKN: 661830Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board),StuttgartEQS News ID: 950511Ende der Mitteilung DGAP News-Service950511 09.01.2020Quelle: dpa-AFX