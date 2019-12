DGAP-News: MEDIQON Group AG: Tochterfirma Ookam Software GmbH beteiligt sich an führendem Unternehmen für Schulsoftware (deutsch)

24.12.2019 - 11:35 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

MEDIQON Group AG: Tochterfirma Ookam Software GmbH beteiligt sich an führendem Unternehmen für Schulsoftware ^ DGAP-News: MEDIQON Group AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung MEDIQON Group AG: Tochterfirma Ookam Software GmbH beteiligt sich an führendem Unternehmen für Schulsoftware 24.12.2019 / 11:35 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Vorstand und Aufsichtsrat der MEDIQON Group AG haben beschlossen, einem Kaufvertrag zum Erwerb von 80% der Geschäftsanteile an der SWH Softwarehaus Heider GmbH durch die Ookam Software GmbH, wiederum Tochtergesellschaft der MEDIQON Beteiligungsgesellschaft GmbH, zuzustimmen. Die SWH Softwarehaus Heider GmbH ist ein auf das Management von Bildungseinrichtungen spezialisiertes Software-Unternehmen. Das Unternehmen bietet eine All-in-one-Lösung für alle staatlichen und privaten Schultypen im In- und Ausland, die auf verschiedenen kompatiblen Softwaremodulen basiert, u.a. zur Verwaltung von Schulnoten, Zeugnissen, Verträgen oder gar Spendenbescheinigungen. Über Webmodule können Lehrer und Eltern auch von zu Hause unter Berücksichtigung geltender Datenschutzverordnungen auf das System zugreifen, für das ein umfassendes Berechtigungssystem besteht. Das Unternehmen ist seit über 30 Jahren für über mehrere hundert Schulen im In- und Ausland aktiv, und verfügt über eine zufriedene und wachsende Kundenbasis. Unter dem Dach der Ookam Software GmbH soll die SWH Softwarehaus Heider GmbH ihre Geschäfte in bisheriger Form weiterführen. Gründer Peter Heider bleibt weiterhin mit 20% am Unternehmen beteiligt und wird in den kommenden Jahren die Geschäftsführung beibehalten, um die erfolgreiche Entwicklung der Gesellschaft weiter voranzutreiben. Peter Heider: "Mit Ookam Software haben wir den idealen Partner gefunden, der uns bei der weiteren Entwicklung unserer ATLANTIS Schulsoftware unterstützen kann. Wir erleben gerade eine unglaublich große Nachfrage und sind überzeugt, auch zünftig im sich rapide wandelnden Bildungsmarkt eine optimale Software für Schulen und Lehrkräfte bereitzustellen." Ein späterer Verkauf der Anteile ist nicht geplant. Die SWH Softwarehaus Heider GmbH soll als unabhängige Einheit bestehen bleiben, in Zukunft einen stabilen Cash-Flow erzielen und nachhaltig zur positiven Geschäftsentwicklung der gesamten Gruppe beitragen. Niels Reinhard (Geschäftsführer Ookam Software GmbH): "Wir haben Herrn Heider und sein Unternehmen über einen längeren Zeitraum intensiv kennengelernt und sind beeindruckt von der Software, den hochqualifizierten Mitarbeitern und der klaren Positionierung des Unternehmens. Gemeinsam mit der Geschäftsführung verspüren wir große Vorfreude, das Unternehmen gemeinsam langfristig weiterzuentwickeln." Der Kaufpreis wird in bar gezahlt. Der endgültige Kaufpreis wird im einstelligen Millionen-Bereich liegen. Der Vertragsunterzeichnung (Signing) ist am 23.12.2019 erfolgt. Für die Durchführung der Transaktion wurde durch die Ookam Software GmbH eine Akquisitionsgesellschaft gegründet. 24.12.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: MEDIQON Group AG Herzog-Adolph-Strasse 2 61462 Königstein im Taunus Deutschland Telefon: +49 (0) 6174-9687040 Fax: +49 (0) 6174-9687043 E-Mail: dirk.isenberg@mediqon.de Internet: www.mediqon-group.de ISIN: DE0006618309 WKN: 661830 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart EQS News ID: 943117 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 943117 24.12.2019 ° Quelle: dpa-AFX