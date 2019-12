DGAP-News: Mutares mit erfolgreichem Jahresendspurt und 10. Akquisition im Jahr 2019: Übernahme des deutschen Papierserviettengeschäfts von Metsä Tissue

23.12.2019 - 09:00 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 4 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DGAP-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): PrivateEquity/FirmenübernahmeMutares mit erfolgreichem Jahresendspurt und 10. Akquisition im Jahr 2019:Übernahme des deutschen Papierserviettengeschäfts von Metsä Tissue2019-12-23 /Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.*Mutares mit erfolgreichem Jahresendspurt und 10. Akquisition im Jahr 2019:Übernahme des deutschen Papierserviettengeschäfts von Metsä Tissue *· Vertrag zur Übernahme eines etablierten Servietten-Herstellers inStotzheim (NRW) unterzeichnet· Top 2 Anbieter im deutschen Markt mit rund EUR 45 Mio. Umsatz· Strategischer Zukauf treibt Diversifizierung der keeeper Group zu einemHersteller von Haushaltsprodukten weiter voran· 10. Transaktion im Jahr 2019 unterstreicht Wachstumspläne von Mutares:Annualisierter Konzernumsatz von EUR 2 Mrd. bis Ende 2022*München, 23. Dezember 2019* - Die keeeper tableware GmbH, einPortfoliounternehmen der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650), hateine Vereinbarung zur Übernahme des deutschen Papierserviettengeschäftsder finnischen Metsä Tissue Corporation, einem der weltweit führendenTissue-Hersteller, unterzeichnet. Der Abschluss der Transaktion wird für daserste Quartal 2020 erwartet.Die Transaktion mit der Metsä Tissue Corporation umfasst die Übernahmevon Immobilien, Anlagen, Maschinen und Warenbeständen der PapiermühleStotzheim sowie der Marken Mondial und Fasana. Das Geschäft wird alsstrategische Ergänzung in die keeeper-Gruppe (Portfoliosegment Goods &Services) integriert. Basierend auf dem Buy-and-Build-Ansatz der MutaresGruppe sollen mit dieser Akquisition das Produktportfolio von keeeperergänzt und strategisch weiterentwickelt sowie Vertriebssynergienwechselseitig genutzt werden.Die Produktion am Standort Stotzheim geht auf das Jahr 1928 zurück. InDeutschland gehört das Geschäft zu den Top 2 Herstellern von farbigen undbedruckten Servietten und ist Marktführer im Private-Label-Segment. Dasetablierte Kundenportfolio zeichnet sich durch langjährige Beziehungen ausund ist breit diversifiziert. Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete dasGeschäft einen Umsatz von rund EUR 45 Mio. und beschäftigte ca. 200Mitarbeiter."Die enorme Anzahl von 10 Akquisitionen im Jahr 2019 hat uns bereits nahe andas Ziel für 2022 von EUR 2 Mrd. Konzernumsatz gebracht - eine fantastischeLeistung unserer Teams in München, Paris, Mailand, London, Helsinki sowie inunseren aktiven Beteiligungen. Der aktuelle Zukauf von Metsä Tissue stellteine komplementäre Ergänzung zur keeeper Gruppe dar und unterstreicht dieWachstumsstrategie der Mutares Gruppe", kommentiert Johannes Laumann, CIOvon Mutares, die 10. Akquisition im laufenden Geschäftsjahr.*Unternehmensprofil der keeeper Gruppe*Die keeeper Gruppe gehört seit Juni 2019 zur Mutares Gruppe und ist einerder größten europäischen Anbieter von innovativen und hochwertigenHaushaltsprodukten aus Kunststoff. Mit seinen klar positioniertenProduktserien bedient der Konzern weltweit in rund 35 Ländern namhafteKunden aus den Bereichen DIY, Lebensmitteleinzelhandel, Großhandel undMöbeleinzelhandel. Die keeeper Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2018 einenUmsatz von ca. EUR 65 Mio. und beschäftigt an zwei Standorten in Deutschlandund Polen rund 500 Mitarbeiter.*Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA*Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbtmittelständische Unternehmen und Konzernteile mit Sitz in Europa, die imRahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutlichesoperatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt undentwickelt ihre Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- undExpertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es,mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens einesignifikante Wertsteigerung zu erreichen. Im Geschäftsjahr 2018 haben dieBeteiligungen der Mutares einen konsolidierten Umsatz von EUR 865 Mio.erwirtschaftet und über 4.700 Mitarbeiter weltweit beschäftigt. Die Aktiender Mutares SE & Co. KGaA werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unterdem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:*Mutares SE & Co. KGaA*Corinna LumppManager Investor Relations & StrategyTel. +49 89 9292 7760Email: ir@mutares.comwww.mutares.com [1]*Ansprechpartner Presse*CROSS ALLIANCE communication GmbHSusan HoffmeisterTel. +49 89 125 09 03-30Email: sh@crossalliance.dewww.crossalliance.de [2]2019-12-23 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: Mutares SE & Co. 