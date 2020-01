DGAP-News: NEXR Technologies SE und FC Bayern München vertiefen ihre Zusammenarbeit

13.01.2020 - 10:48 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DGAP-News: NEXR Technologies SE / Schlagwort(e): KooperationNEXR Technologies SE und FC Bayern München vertiefen ihre Zusammenarbeit2020-01-13 /Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.*NEXR Technologies SE und FC Bayern München vertiefen ihre Zusammenarbeit*Berlin, 13. Januar 2020Nach dem Release der FC BAYERN VR EXPERIENCE vertieft die NEXR TechnologiesSE (XETRA: 99SC [1]) die Zusammenarbeit mit der FC BAYERN Media Lab GmbH,einer Tochtergesellschaft der FC Bayern München AG.Hierfür haben beide Unternehmen per 13. Dezember 2019 einenKooperationsvertrag abgeschlossen. Infolgedessen hat die FC Bayern Media LabGmbH virtuelle Aktienoptionen (Virtual Stock Options/VSOP) an der NEXRTechnologies SE (NEXR) erworben. NEXR erhält im Gegenzug ein umfassendesLeistungspaket für den Zeitraum 2020 bis 2022.Damit hat NEXR die Möglichkeit, die Bekanntheit der FC BAYERN VR EXPERIENCEund weiterer Produkte von NEXR wirksam zu steigern."Wir freuen uns sehr, unmittelbar nach dem Launch der FC BAYERN VREXPERIENCE unsere Zusammenarbeit mit der FC Bayern Media Lab GmbH ausbauenzu können. Dies wird uns dabei helfen, die Wahrnehmung für unsere Produkteund Services weiter zu steigern. Gleichzeitig beteiligen wir die FC BayernMedia Lab GmbH am Unternehmenserfolg von NEXR. So gesehen ist es eine klareWin-win-Situation", sagt Markus Peuler, Geschäftsführender Direktor der NEXRTechnologies SE.___________________________________________________________________NEXR Technologies SE (ISIN DE000A1K03W5) - General Standard/RegulierterMarkt*Über NEXR Technologies*NEXR steht für die Entwicklung von Technologien und Apps der nächstenGeneration, bei denen Augmented Reality (AR), Mixed Reality (MR) und VirtualReality (VR) zusammenkommen, um die nächste Extended Reality (XR) zu formen.Die NEXR Technologies SE aus Berlin (XETRA: 99SC) ist ein Virtual-Reality(VR)-First-Mover mit einzigartiger Hard- und Software-Expertise. DieGeschäftsfelder VR-Experiences, 3D-Scannersysteme und Motion Capture &Animation beschäftigen sich mit zukunftsweisenden Services und Produkten undtreten unter eigenen Namen und Marken auf. Unter der Marke "VRIDAY" werdenVR-Projekte und Dienstleistungen angeboten, "3D Instagraph" entwickelt undvertreibt die eigenentwickelten Scannersysteme und "OnPoint Studios" bietetin einem der größten MoCap-Studios Deutschlands alle Dienste rund umMotion Capture und Animation an. Diese drei Geschäftsfelder arbeiten engunter dem Dach der NEXR Technologies SE zusammen. Während "VRIDAY" alsAgentur Beratung, Planung, Umsetzung und Publishing von VR Experience fürUnternehmen und Marken anbietet, wird die Technologie des Geschäftsfeldes"3D Instagraph" für die Erstellung von 3D Avataren genutzt, welche mithilfedes Motion Capture Studios OnPoint animiert und in virtuellen Welteneingebunden werden können. Bei 3D Instagraph findet die Entwicklung und derVertrieb der eigenentwickelten 3D-Scanner nebst unterschiedlicherAnwendungssoftware statt. Mit Hilfe der Scanner können in Sekundenschnellefotorealistische 3D Avatare erzeugt werden. Die NEXR Technologies SE ist imGeneral Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: NEXR Technologies SE; LydiaHerrmann, Investor Relations; Aroser Allee 60; 13407 Berlin; DeutschlandTelefon: +49 (0) 30 403 680 14-0; Fax: +49 (0) 30 403 680 14-1; E-Mail:l.herrmann@nexr-technologies.com; www.nexr-technologies.com [2]2020-01-13 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: NEXR Technologies SEAroser Allee 6013407 BerlinDeutschlandTelefon: +49 (0) 30 403 680 14-0Fax: +49 (0) 30 403 680 14-1E-Mail: l.herrmann@nexr-technologies.comInternet: www.nexr-technologies.comISIN: DE000A1K03W5WKN: A1K03WBörsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (General Standard);Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart,Tradegate ExchangeEQS News ID: 951763Ende der Mitteilung DGAP News-Service951763 2020-01-131: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=9f73ea5b892dbb090761fb0f202a0ac4&application_id=951763&site_id=vwd&application_name=news2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=ce5e7c066d929b02273e88aa87da9030&application_id=951763&site_id=vwd&application_name=news(END) Dow Jones NewswiresJanuary 13, 2020ET (GMT)