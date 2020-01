DGAP-News: Nominierung von Lutz Weiler (Frankfurt/Main) für den Verwaltungsrat der RIB Software SE (deutsch)

15.01.2020 - 14:00 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Nominierung von Lutz Weiler (Frankfurt/Main) für den Verwaltungsrat der RIB Software SE

GAP-News: RIB Software SE / Schlagwort(e): Personalie
Nominierung von Lutz Weiler (Frankfurt/Main) für den Verwaltungsrat der RIB Software SE
15.01.2020 / 14:00
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

15-Januar-2020

Nominierung von Lutz Weiler (Frankfurt/Main) für den Verwaltungsrat der RIB Software SE

Stuttgart, Deutschland, 15. Januar 2020. Die RIB Software SE, weltweit führender Anbieter der iTWO 4.0 Cloud Enterprise Plattformtechnologie, gab heute die zukünftig veränderte Zusammensetzung des Verwaltungsrats des Unternehmens bekannt.

Sandy Möser scheidet auf eigenen Wunsch aus dem Verwaltungsrat der RIB aus. Der Verwaltungsrat der RIB wird sich für Lutz Weiler, Deutschland CEO der Pareto Securities AG, als Nachfolger von Frau Möser als unabhängiges, nicht-exekutives Mitglied des Gremiums aussprechen. Dies ist jedoch vorbehaltlich der Entscheidung des zuständigen Registergerichts.

Lutz Weiler verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der deutschen und europäischen Finanzbranche und fungierte mehr als 20 Jahre als Gründer und CEO der Equinet Bank AG, die im Jahr 2011 den Börsengang der RIB mitbegleitet hat. Zuvor war Herr Weiler 12 Jahre in leitender Funktion bei der Dresdner Kleinwort Benson (DKB) im Investment Banking tätig. Lutz Weiler erhielt seinen Hochschulabschluss im Bereich der Betriebswirtschaftslehre (Dipl.-Kfm.) im Jahr 1986 an der Universität Mannheim und erlangte während seiner Laufbahn umfangreiche Kenntnisse, u.a. in den Bereichen Investment Banking, Investor Relations und Handelssysteme. Damit sind alle 5 nicht geschäftsführenden Verwaltungsräte der RIB unabhängig.

Tom Wolf, Chairman und CEO der RIB Software SE: "Bei Sandy Möser bedanke ich mich im Namen aller Mitglieder des Verwaltungsrats ausdrücklich für die erfolgreiche und konstruktive Zusammenarbeit in den Aufsichtsgremien der RIB in den vergangenen Jahren. Mit ihrem Engagement hat Frau Möser die Entwicklung des Konzerns nachhaltig geprägt. Nach Professor Dr. Grube (Ex CEO der Deutschen Bahn) haben wir nun mit Lutz Weiler einen ausgewiesenen Fachmann in der Finanzbranche als Mitglied für unseren Verwaltungsrat gewinnen können, der uns mit seiner außergewöhnlichen Expertise gerade bei Kapitalmarkttransaktionen zur Seite stehen wird, um höchste Standards zu erfüllen sowie das Wachstumspotenzial des Unternehmens auszuschöpfen. Mit der Veränderung im Verwaltungsrat tragen wir der erfolgreichen Unternehmensentwicklung und einer weiteren Stärkung der Corporate Governance Rechnung."

Über die RIB Gruppe
Die RIB Software SE ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt und vertreibt modernste digitale Technologien für Bauunternehmen und Projekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt. iTWO 4.0, die moderne Cloud-basierte Plattform von RIB, bietet die weltweit erste Enterprise Cloud-Technologie auf Basis von 5D BIM mit KI-Integration für Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Entwickler und Projektträger, etc. Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Bauindustrie, konzentriert sich die RIB Software SE auf IT und Bauplanung und ist durch die Erforschung und Bereitstellung neuer Denk- und Arbeitsweisen und neuer Technologien ein Vorreiter für Innovationen im Bauwesen zur Steigerung der Produktivität. Die RIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland, und Hongkong, China, und wird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt. Mit über 1.500 Mitarbeitern an mehr als 30 Standorten weltweit zielt RIB darauf ab, die Bauindustrie in die fortschrittlichste und am stärksten digitalisierte Branche des 21. Jahrhunderts zu transformieren.