DGAP-News: Nordex SE: Nordex Group erhält drei neue Aufträge mit insgesamt 172 MW aus den Niederlanden (deutsch)

08.01.2020

Nordex SE: Nordex Group erhält drei neue Aufträge mit insgesamt 172 MW aus den NiederlandenDGAP-News: Nordex SE / Schlagwort(e): AuftragseingängeNordex SE: Nordex Group erhält drei neue Aufträge mit insgesamt 172 MW ausden Niederlanden08.01.2020 / 07:30Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.- Nordex liefert 44 Anlagen mit minimaler elektromagnetischer StrahlungHamburg, 8. Januar 2020. Die Nordex Group erhielt im Dezember 2019 neben denbereits gemeldeten Aufträgen aus Europa zudem den Auftrag zur Errichtung desniederländischen Windparks "De Drentse Monden en Oostermoer" (DMO). DerHersteller liefert 44 Anlagen des Typs N131/3900 mit einer Kapazität von171,6 MW an die Kunden Duurzame Energieproductie Exloermond BV, RaedthuysDDM B.V. und Windpark Oostermoer Exploitatie B.V. Gemeinsam bilden die dreiProjekte den Windpark "DMO". Alle Turbinen wird Nordex nach der Errichtungzudem im Rahmen eines Premium-Service-Vertrags für einen Zeitraum von 25Jahren warten. Die Lieferung und Errichtung der Anlagen erfolgt im Laufe desJahres 2020.Der Windpark "DMO" befindet sich südöstlich von Groningen in der ProvinzDrenthe bei Exloo, in unmittelbarer Nähe des zentralen Antennenfelds des"Low-Frequency Array" (LOFAR). Das LOFAR, unter Leitung des niederländischenInstituts für Radioastronomie ASTRON, ist ein europaweites Netz aus tausendhochsensibler Funkantennen. Es wird im weltgrößten Antennenverbund zurErforschung des Universums genutzt.Die Antennen sind sehr empfindlich gegenüber elektromagnetischer Strahlung.Eine Windturbine emittiert - wie jedes andere elektrische Gerät auch - einebestimmte Menge an elektromagnetischer Strahlung. Dabei sind die Höchstwertedieser Strahlung für Windkraftanlagen gesetzlich festgelegt. AlleWindenergieanlagen der Nordex Group erfüllen diese Norm serienmäßigproblemlos.Die Voraussetzung für den Zuschlag des 172-MW-Auftrags war, dass die Höheder Emission elektromagnetischer Strahlung der Turbinen im Park auf einfestgelegtes absolutes Minimum reduziert wird. Um dies sicherzustellen, hatdie Nordex Group im Sommer 2019 eine extrem strahlungsarme Version derbewährten N131-Turbine entwickelt und im Sommer 2019 am Standort errichtet.Vor Ort hat ASTRON mit den LOFAR-Antennen und eigener Technologie in einemäußerst aufwendigen Messverfahren die sehr geringe elektromagnetischeStrahlung der Anlage bestätigt. So erhielt Nordex den Auftrag im Dezember2019 für die weiteren 44 N131/3900. Den Auftragseingang der Testturbinehatte die Nordex Group bereits 2018 gebucht. Im Endausbau wird der Windpark"DMO" 45 Turbinen mit insgesamt 175,5 MW umfassen."Wir freuen uns, dass wir den Zuschlag für dieses herausfordernde Projekterhalten haben. Wir haben auf Kundenwunsch eine neue Technologielösungerfolgreich verwirklicht. Jetzt können wir auch für weitere Projekte mitähnlich hohen Anforderungen an eine minimale elektromagnetische Strahlungunsere N131-Turbinen anbieten", so Patxi Landa, Vertriebsvorstand der NordexGroup.Die Nordex Group im ProfilDie Gruppe hat mehr als 27 GW Windenergieleistung in über 40 Märkteninstalliert und erzielte im Jahr 2018 einen Umsatz von etwa 2,5 Mrd. EUR.Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 6.000 Mitarbeiter. ZumFertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA,Indien, Argentinien und in Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich aufOnshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungenvon Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenztenNetzkapazitäten ausgelegt sind.