DGAP-News: NORTHERN BITCOIN AG vollzieht Namensänderung des Unternehmens in NORTHERN DATA AG (deutsch)

NORTHERN BITCOIN AG vollzieht Namensänderung des Unternehmens in NORTHERN DATA AGDGAP-News: Northern Bitcoin AG / Schlagwort(e): SonstigesNORTHERN BITCOIN AG vollzieht Namensänderung des Unternehmens in NORTHERNDATA AG09.01.2020 / 07:30Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.NORTHERN BITCOIN AG vollzieht Namensänderung des Unternehmens in NORTHERNDATA AG- Umbenennung im Zuge des Mergers mit Whinstone US, Inc.- Bau des größten Datencenters für Hochleistungsrechner der USA in Texas- Maximale Energie- und KosteneffizienzFrankfurt am Main - 9. Januar 2020 - Die Northern Bitcoin AG (XETRA: NB2,ISIN: DE000A0SMU87) heißt jetzt Northern Data AG. Die Namensänderung wurdeim Zuge des Mergers der Northern Bitcoin AG mit der Whinstone US, Inc. ineiner außerordentlichen Hauptversammlung am 30. Dezember 2019 auf Beschlussder Aktionäre festgelegt. CEO der neuen Gesellschaft ist seit dem 1. Januar2020 Aroosh Thillainathan, Gründer und bisheriger Geschäftsführer derWhinstone US, Inc.Die auf der außerordentlichen Hauptversammlung beschlossene Namensänderungin Northern Data AG wird voraussichtlich in den kommenden zwei Wochen vomRegistergericht eingetragen. Im Anschluss daran werden auch die Aktien derGesellschaft den neuen Namen tragen. Bloomberg-Kürzel, WKN und ISIN bleibenzunächst unverändert.Die Umbenennung in Northern Data unterstreicht, dass das im Zuge des Mergersentstehende neue Unternehmen weit über Bitcoin- und Blockchain-Anwendungenhinaus eine führende globale Infrastruktur für den Bereich "High PerformanceComputing (HPC)" aufbaut. Sowohl die "alte" Northern Bitcoin als auchWhinstone haben in den vergangenen Jahren sehr kosten- und energieeffizienteLösungen für den Betrieb von HPC-Hardware entwickelt, die sich perfektergänzen: Northern Bitcoin steuert ihre eigens entwickelten, hocheffizientenmobilen Container bei, die es erlauben, ein modernstes Rechenzentrum schnellan jedem Ort der Welt zu errichten, während Whinstone sich bisher auf großestationäre Rechenzentren konzentriert hat. Gemeinsam decken die fusioniertenUnternehmen den gesamten Markt ab.Während Northern Bitcoin bisher vor allem die eigenen Kapazitäten genutzthat, um auf eigene Rechnung Bitcoins zu generieren - wodurch man auch starkvon den Bitcoin-Kursschwankungen abhängig war - ist Whinstone vor allem einServiceprovider und vermietet seine Datencenter-Kapazitäten aninternationale Konzerne, die diese wiederum teilweise für Bitcoin-Mining,teilweise aber auch für andere rechenintensive Themen nutzen. Durch dieFusion sinkt daher die Abhängigkeit vom Bitcoin-Kurs signifikant.Bei den ersten Kunden in diesem Bereich handelt es sich neben Firmen, welchedie Northern Data-Infrastruktur für Blockchain-Berechnungen nutzen, vorallem um Unternehmen in den Segmenten Künstliche Intelligenz, GameStreaming, Autonomes Fahren, Video Rendering sowie in weiterenAnwendungsbereichen, die sich in den zurückliegenden Jahren noch in derEntwicklung befanden und gegenwärtig ihren Markteintritt haben. Diesegrundlegend neuen Anwendungen stellen etablierte Rechenzentren vor großeHerausforderungen, da sie eine hochspezialisierteRechenzentrum-Infrastruktur benötigen, die aufgrund der extremen Komplexitätder durchgeführten Rechenvorgänge höchsten Anforderungen im BereichEnergieversorgung und Kühlung gerecht wird.Durch spezielle, selbst entwickelte Lösungen erzielt Northern Data maximaleEnergie- und Kosteneffizienz. Dabei bezieht Northern Data bei derEntwicklung frühzeitig die energetische Versorgung im Sinne vonNachhaltigkeit und Kosteneffizienz in die Planung ein und setzt vor allemauf Erneuerbare Energien. Die hohe Priorität einer nachhaltigenEnergieversorgung ist nach wie vor ein wichtiger Bestandteil derUnternehmensidentität.Whinstone US, Inc. errichtet derzeit in Texas auf einer Fläche von mehr als40 Hektar - das entspricht rund 57 Fußballfeldern - das größte aktuellbekannte Rechenzentrum der USA. Bereits die erste Ausbaustufe soll Ende desersten Quartals 2020 eine Kapazität von 300 Megawatt erreichen, was einemVielfachen der Kapazität vergleichbarer Rechenzentren entspricht. Diegeplante Gesamtkapazität von einem Gigawatt wird voraussichtlich ab demvierten Quartal 2020 verfügbar sein. Erste Kunden der neuen Site mit festenAbnahmeverträgen sind zwei börsennotierte Konzerne, die einen signifikantenAnteil der Kapazität für Blockchain-Anwendungen wie Bitcoin-Mining nutzenwerden.Über Northern Data:Die Northern Data AG baut eine globale Infrastruktur für den Bereich HighPerformance Computing (HPC), die weit über Bitcoin- undBlockchain-Anwendungen hinausführt. Das weltweit agierendeTechnologieunternehmen geht aus dem Zusammenschluss der deutschen NorthernBitcoin AG und der amerikanischen Whinstone US, Inc. hervor und istspezialisiert auf die Infrastruktur für Blockchain-Anwendungen wieBitcoin-Mining. Hierfür bietet das Unternehmen Lösungen sowohl stationär inGroßrechenzentren als auch in mobilen Containern, die an jedem Ort der Weltplatziert werden können. Dabei kombiniert es selbst entwickelte Softwaresowie Hardware mit intelligenten Konzepten zur nachhaltigenEnergieversorgung. In Texas baut Whinstone gerade das größte Rechenzentrumder USA und gleichzeitig die weltgrößte Bitcoin-Mining-Facility. Die von der Northern Data Gruppe aufgebaute HPC-Rechenzentrums-Infrastruktur ist so designed, dass sie neben Anwendungen im Bereich Blockchain auch in zahlreichen weiteren Industrien, wie beispielsweise für Game Streaming, Artificial Intelligence und Autonomes Fahren, genutzt werden kann.