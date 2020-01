DGAP-News: Pacific Rim Cobalt Corp.: Indonesien meldet den Bau von mindestens fünf Fabriken zur Herstellung von Nickelverbindungen in Batteriequalität für Elektrofahrzeuge (deutsch)

14.01.2020 - 06:53 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 4 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Pacific Rim Cobalt Corp.: Indonesien meldet den Bau von mindestens fünf Fabriken zur Herstellung von Nickelverbindungen in Batteriequalität für ElektrofahrzeugeDGAP-News: Pacific Rim Cobalt Corp. / Schlagwort(e): ResearchUpdate/MarktberichtPacific Rim Cobalt Corp.: Indonesien meldet den Bau von mindestens fünfFabriken zur Herstellung von Nickelverbindungen in Batteriequalität fürElektrofahrzeuge14.01.2020 / 06:53Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Indonesien meldet den Bau von mindestens fünf Fabriken zur Herstellung vonNickelverbindungen in Batteriequalität für ElektrofahrzeugeVorrang hat die Nutzung der landeseigenen NickelressourcenVANCOUVER, British Columbia. 14. Januar 2020. Pacific Rim Cobalt Corp. (das"Unternehmen" oder "Pacific Rim Cobalt") (CSE: BOLT) (OTCQB: PCRCF)(FRANKFURT: NXFE), ein in Indonesien ansässiges Unternehmen mit Fokus aufder Entwicklung von Nickel-Kobalt-Möglichkeiten in der asiatisch-pazifischenRegion, gibt bekannt, dass Indonesien Umweltverträglichkeitsstudien fürFabriken zur Herstellung von Nickelverbindungen für Batterien in Morowaligenehmigt hat. Dies sagte der koordinierende Minister für Seefahrt undInvestitionsangelegenheiten, Luhut Pandjaitan, am Mittwoch*.*Reuters, 8. Januar 2020Die Genehmigung wird Investoren wie z. B. dem chinesische EdelstahlrieseTsingshan Group die Fortsetzung der Bauarbeiten an ihrerHochdruck-Säurelaugungsanlagen in Morowali, Zentral-Sulawesi, erlauben.Ranjeet Sundher, CEO von Pacific Rim Cobalt, sagte: "Indonesien trifftweiterhin die richtigen strategischen Entscheidungen. Diese jüngsteAnkündigung ist ein wichtiger Schritt in Pacific Rim Cobalts Bestreben, vonIndonesiens rascher Entwicklung zum führenden Markt für alle Stufen derEV-Lieferkette zu profitieren. Mit Büros in Vancouver, Schanghai und Jakartaist Pacific Rim Cobalt hervorragend aufgestellt, die globale VorherrschaftAsiens im Sektor der Batterieherstellung zu nutzen."Im Jahr 2019 führte das Unternehmen auf seinem 5.000 Hektar umfassendenProjekt Cyclops in der indonesischen Provinz Papua umfangreicheExplorations- und Entwicklungsprogramme durch. Die Bohrungen und die imLabormaßstab durchgeführten Untersuchungen zur Materialverarbeitunglieferten dem Unternehmen erfolgreiche Nickel-Ergebnisse.- Die Ausbringungsraten des Testprogramms im Labormaßstab sind nachstehendaufgeführt (weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung desUnternehmens vom 28. Oktober 2019):Probe Ni (%) Co (%) Fe (%)Limonit 99,26 98,82 97,77Übergangszone geringer Eisengehalt 99,75 97,03 99,22Saprolith 99,77 >99,9 99,74- Ausgewählte Ergebnisse mit erhöhten Nickelgehalten aus demFlachbohrprogramm des Unternehmens sind nachstehend detaillierter aufgeführt(weitere Informationen finden Sie in den Pressemitteilungen des Unternehmensvom 5. März, 1. April, 23. April, 13. Juni, 20. Juni und September 10, 2019):Abschnittslänge (Meter ab Oberfläche) Nickelanteil Kobaltanteil7,0 2,15 % 0,03 %4,0 1,96 % 0,04 %2,0 2,00 % 0,01 %2,0 1,91 % 0,05 %5,0 1,91 % 0,03 %2,0 1,61 % 0,26 %6,0 1,78 % 0,06 %4,0 1,80 % 0,06 %6,0 1,79 % 0,05 %6,0 1,76 % 0,03 %3,0 1,90 % 0,05 %4,0 1,78 % 0,06 %5,0 2,24 % 0,05 %4,0 1,72 % 0,03 %Das Unternehmen war stets der Ansicht, dass Indonesien perfekt aufgestelltist, um den aufstrebenden EV-Sektor zu nutzen, und im Jahr 2019 setzten sicheine Reihe aufregender Trends und Entwicklungen fort, die die Grundlage fürdas weitere zukünftige Wachstum in jeder Branche der EV-Lieferkette bilden.Diese Entwicklungen stärken auch die Fähigkeit Indonesiens, aus seinenreichhaltigen Ressourcen, die 25 % der globalen Nickelvorräte einschließen,Kapital zu schlagen.Zurzeit werden mindestens fünf dieser Anlagen in Indonesien gebaut, da dieRegierung versucht, ihre Nickelressourcen für den Aufbau einer integriertenIndustrie zu nutzen, einschließlich der Produktion von Nickelverbindungenfür Autobatterien und des Baus von Elektrofahrzeugen.Die Ausgaben für neue Nickelverarbeitungsbetriebe in Indonesien werden sichbis 2024 voraussichtlich auf insgesamt 20 Milliarden USD belaufen, was aufdie Entschlossenheit der indonesischen Regierung zurückzuführen ist, eineweltweit führende Lieferkette für Elektrofahrzeuge aufzubauen.Diese Einsatzbereitschaft erstreckt sich bis zur obersten Regierungsebeneund Joko Widodo, Indonesiens Präsident, erklärte im September 2019: "FürNickel wollen wir, dass Rohstoffe in Indonesien verarbeitet werden. Wirwollen Mehrwerte". Dies stützt frühere Äußerungen wichtigerRegierungsvertreter, einschließlich des indonesischen Ministers fürSeefahrt, Luhut Pandjaitan, der äußerte, dass Indonesien "zum Hauptakteurbei Lithiumbatterien aufsteigen wird" und es "den Weltmarkt kontrollierenwird".Das Land, das weltweit der größte Exporteur von Nickelerz ist, hat denExport von nicht aufbereitetem Nickelerz eingestellt, um diesen Plan zuunterstützen.Zwei der Werke, die zusammen eine Investition von 2,3 Milliarden Dollardarstellen, sollen laut Erwartungen in Morowali von der chinesischenZhejiang Huayou (603799.SS) und ihren Partnern sowie von der chinesischenBatteriefirma GEM Co Ltd (002340.SZ), der Tsingshan Holding Group und ihrenPartnern gebaut werden.Offenlegung gemäß National Instrument 43-101Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Herrn Garry ClarkP.Geo., ein unabhängiger Director von Pacific Rim Cobalt und gemäß NI 43-101ein qualifizierter Sachverständiger, geprüft und zugelassen.Über Pacific Rim CobaltPacific Rim Cobalt ist ein kanadisches Explorationsunternehmen mit Fokus aufder Akquisition und Entwicklung hochwertiger Kobalt- und Nickellagerstättensowie wichtiger Rohmaterialien für die wachsendeLithium-Ionen-Batteriebranche.Pacific Rim Cobalt Corp.Ranjeet Sundher - President und CEO(604) 922-8272rsundher@pacificrimcobalt.comSteve Vanry - CFO & Director(604) 922-8272steve@vanrycap.comSean Bromley - Director & Ansprechpartner für Anleger(778) 985-8934sbromley@theparmargroup.comDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. 