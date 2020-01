DGAP-News: paragon stärkt Nachrüstgeschäft für ETON Soundsysteme durch Kooperation mit Handelsriesen ACR (deutsch)

14.01.2020 - 09:25 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 4 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

paragon stärkt Nachrüstgeschäft für ETON Soundsysteme durch Kooperation mit Handelsriesen ACRDGAP-News: paragon GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kooperationparagon stärkt Nachrüstgeschäft für ETON Soundsysteme durch Kooperation mitHandelsriesen ACR14.01.2020 / 09:25Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.paragon stärkt Nachrüstgeschäft für ETON Soundsysteme durch Kooperation mitHandelsriesen ACR- paragon überträgt weltweiten Vertrieb für seine Car-AudioAftersales-Produkte an größten Car-Media Spezialisten Europas- Optimale Vermarktung durch 250 Shops in mehr als 25 europäischen Ländernunter der bekannten Marke ETON- paragon fokussiert sich auf innovative Soundlösungen fürAutomobilherstellerDelbrück, 14. Januar 2020 - paragon [ISIN DE0005558696] baut seine schonseit 2009 bestehende Kooperation mit ACR, dem in Europa führenden Händlerfür Car-Audio, im Bereich des Nachrüstgeschäfts für Audiolösungen imAutomobilbereich aus. ACR übernimmt das weltweite Vertriebs- undProduktmanagement und ermöglicht so eine intensivere Nutzung derACR-Absatzkanäle für die Vermarktung der Car-Audio Aftersales-Produkte vonETON."Im Zuge der Neuausrichtung und Schärfung des Tätigkeitsfelds Soundinnerhalb des Geschäftsbereichs Interieur stellt die langfristig angelegteKooperation einen wichtigen Baustein dar. ACR zählt im Bereich Car-Audiobekanntlich zu den prominentesten und größten Anbietern innerhalb Europas",teilte Klaus Dieter Frers, Gründer und Vorsitzender der Geschäftsführung vonparagon, mit.Gemäß der Vereinbarung übernimmt die ACR Braendli + Voegeli AG mit Sitz inBad Zurzach in der Schweiz das Vertriebs- und Produktmanagement sowie dieMarkenrechte für ETON im Marktsegment Car-Audio/Nachrüstung. paragon bleibtweiterhin Produzent und Hauptlieferant für ACR."Das ETON Aftermarket-Geschäft erfordert andere vertrieblicheVorgehensweisen und Absatzkanäle als das klassische OEM Automotive-Geschäft.Als Direktlieferant an die Automobilindustrie, insbesondere imPremium-Bereich, garantiert paragon mit seinen bewährtenEntwicklungsprozessen und Produktionsstandards weiterhin die hohe technischeQualität der ETON-Produkte", erklärt Markus Barth, Leiter desGeschäftsbereichs Interieur bei paragon."In den vergangenen zehn Jahren unserer Kooperation konnten wir ETONgemeinsam zu einer der Top-Adressen im Bereich Car-Audio aufbauen. DasUnternehmen zählt inzwischen zu den bedeutendsten Marken in unseremProduktportfolio innerhalb der Kategorien Lautsprecher, Gehäuseprodukte undVerstärker", sagt Roland Braendli, Präsident des ACR-Verwaltungsrats.ETON konnte sich in den vergangenen Jahren im Bereich Car-Audio vor allemdurch zahlreiche aufsehenerregende Neuentwicklungen etablieren, die dasProfil und die akustische Exzellenz der Marke deutlich geschärft haben. Sokonnte das Lautsprechersystem ETON Core S3 im vergangenen Jahr denrenommierten EISA Award in der Kategorie "In-Car High-End Component"gewinnen. paragon und ACR werden bei der zukünftigen Produktentwicklung diewechselseitige Expertise noch ausgeprägter nutzen."Wir freuen uns sehr darauf, die Bekanntheit und den wirtschaftlichen Erfolgvon ETON über unser umfassendes Netzwerk weiterhin innerhalb einererfolgreichen Partnerschaft vorantreiben zu können", betont Lino Pennetta,Vertriebsleiter von ACR.Porträt paragon GmbH & Co. KGaADie im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurta.M. notierte paragon GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0005558696) entwickelt,produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich derAutomobilelektronik, Karosserie-Kinematik und Elektromobilität. ZumPortfolio des marktführenden Direktlieferanten der Automobilindustrie zählenim Segment Elektronik innovatives Luftgütemanagement, moderneAnzeige-Systeme und Konnektivitätslösungen sowie akustischeHigh-End-Systeme. Im Segment Mechanik entwickelt und produziert paragonaktive mobile Aerodynamiksysteme. Darüber hinaus ist der Konzern mit derebenfalls im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutschen Börse AG inFrankfurt a.M. notierten Tochtergesellschaft Voltabox AG (ISIN DE000A2E4LE9)im schnell wachsenden Segment Elektromobilität mit selbst entwickelten undmarktprägenden Lithium-Ionen Batteriesystemen tätig.Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält dieparagon GmbH & Co. KGaA bzw. deren Tochtergesellschaften Standorte in Suhl(Thüringen), Landsberg am Lech und Neu-Ulm (Bayern), Markgröningen und St.Georgen (Baden-Württemberg), Limbach (Saarland), Aachen(Nordrhein-Westfalen) sowie in Kunshan (China) und Austin (Texas, USA).Mehr Informationen zu paragon finden Sie unter: www.paragon.ag.Ansprechpartner Kapitalmarkt & Presseparagon GmbH & Co. KGaAStefan WestemeyerArtegastraße 1D-33129 DelbrückPhone: +49 (0) 52 50 - 97 62-141Fax: +49 (0) 52 50 - 97 62-63E-Mail: investor@paragon.ag14.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: paragon GmbH & Co. KGaAArtegastraße 133129 DelbrückDeutschlandTelefon: +49 (0)5250 97 62 - 0Fax: +49 (0)5250 97 62 - 60E-Mail: investor@paragon.agInternet: www.paragon.agISIN: DE0005558696, DE000A2GSB86,WKN: 555869, A2GSB8,Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,Stuttgart, Tradegate ExchangeEQS News ID: 952837Ende der Mitteilung DGAP News-Service952837 14.01.2020Quelle: dpa-AFX