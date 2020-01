DGAP-News: PATRIZIA AG: PATRIZIA verstärkt Vorstand mit Kernkompetenzen (deutsch)

07.01.2020 - 12:15 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 4 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

PATRIZIA AG: PATRIZIA verstärkt Vorstand mit KernkompetenzenDGAP-News: PATRIZIA AG / Schlagwort(e): PersonaliePATRIZIA AG: PATRIZIA verstärkt Vorstand mit Kernkompetenzen07.01.2020 / 12:15Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.PATRIZIA verstärkt Vorstand mit Kernkompetenzen- Die Bereiche Digitalisierung, Technology & Innovation sowie HumanResources ergänzen den bestehenden Vorstand- Ein starkes Operational Board festigt Kundenorientierung und operativeExzellenz- Mit der neuen Führungsstruktur stellt sich PATRIZIA als Investment-Managerzukunftssicher aufAugsburg, 7. Januar 2020. PATRIZIA AG, der globale Partner fürpaneuropäische Immobilien-Investments, verstärkt seinen Vorstand mit dreiinternen Besetzungen für die Bereiche Digitalisierung, Technologie &Innovation sowie Personal - per 01.01.2020. Diese spiegeln die Megatrendswider, die die Immobilien-Investment Branche in Zukunft beeinflussen werden."Mit unserem erweiterten Vorstand beschleunigen wir unsere strategischeWeiterentwicklung sowie Innovationen. Gleichzeitig verbessern wir unsereoperative Exzellenz und bauen durch ein starkes, komplementäres OperationalBoard unsere Kundenorientierung weiter aus", erklärt Wolfgang Egger, CEO undGründer der PATRIZIA AG. "Der Aufsichtsrat der PATRIZIA AG teilt unsereAuffassung, dass Digitalisierung, Technology & Innovation sowie HumanResources Schlüsselelemente sind, um PATRIZIA für unseren wachsendenKundenstamm noch attraktiver zu machen. Wir werden Digitalisierung undInnovation nutzen, um unseren Kundenservice durch intelligente IT weiter zuverbessern. Darüber hinaus werden wir die Prozesse weiter straffen,Entscheidungen weiter beschleunigen und eine konsistente Umsetzung in dergesamten Organisation sicherstellen, um unsere Kunden weiterhin optimal zubedienen."Vorstand wird gestärktDer Vorstand der PATRIZIA AG (Management Board) wird unverändert vonWolfgang Egger als Vorstandsvorsitzenden (CEO) geleitet und besteht ausKarim Bohn, Chief Financial Officer (CFO), Anne Kavanagh, Chief InvestmentOfficer (CIO) und Klaus Schmitt, der seine Rolle als Chief Governance, Riskand Operating Officer (COO) neu ausrichtet, um beide Funktionen angesichtsdes dynamischen Wachstums des Unternehmens zu stärken. Drei neue Mitgliederwurden zudem in den Vorstand berufen:- Alexander Betz wird Chief Digitalisation Officer (CDO): Betz war Gründerund Aufsichtsratsvorsitzender der eFonds AG sowie Unternehmer inverschiedenen digitalen Plattformen. Seit zwei Jahren verantwortet er dieDigitalisierung der PATRIZIA. Zu seinen Aufgaben gehört der Ausbau derIT-Plattform von PATRIZIA, mit dem Ziel die operative Exzellenz undServicequalität für Kunden weiter zu verbessern.- Dr. Manuel Käsbauer übernimmt die Funktion des Chief Technology &Innovation Officer (CTIO). Seit 2012 ist er für PATRIZIA aktiv und leitetderzeit das Technology & Innovation Team. Käsbauer verfügt über umfangreicheErfahrung und ein starkes globales Netzwerk in der Immobilien- undTechnologiebranche. Seine Expertise als Unternehmer in derTechnologiebranche und sein fundierter akademischer Hintergrund sindSchlüsselkompetenzen, um Innovationen im gesamten Unternehmenvoranzutreiben. Seine Funktion umfasst unter anderem dasbranchenübergreifende Trendscouting, die Identifizierung neuerGeschäftsmodelle und innovativer Lösungen auf globaler Ebene, sowie dieStärkung des Angebots von PATRIZIA durch Investments im Technologiesektor.- Simon Woolf wird Chief Human Resources Officer (CHRO). Seit 2019verantwortet er auf globaler Ebene den Bereich Human Resources bei PATRIZIA.Zuvor war er als Senior Vice President HR für den internationalen Bereichvon Sony Music Entertainment mit 42 Standorten weltweit. Zu seinen Aufgabengehörte die Leitung des Global Organisational Development Teams. Währendseiner zehnjährigen Tätigkeit bei Sony wurde er für die Konzeption undDurchführung von Leadership Programmen ausgezeichnet. Zu seinenSchwerpunkten gehören die Weiterentwicklung der Unternehmenskultur vonPATRIZIA und die Gewinnung der besten Talente für PATRIZIA.Operational Board: Zügige und einheitliche UmsetzungErgänzend zum Vorstand wird das neue Operational Board eine zügige undkonsistente Umsetzung sowie einen exzellenten Kundenservice in der gesamtenOrganisation gewährleisten, indem es wichtige Business- und operativeFunktionen vereint. Das Operational Board umfasst europaweite Funktionen fürAsset Management (Rikke Lykke), Capital Markets (Dr. Konrad Finkenzeller),Fund Management (Edmund Craston), Fund Services (Irmgard Linker),Transaktionen (Philipp Schaper) sowie die Regionen (Peter Helfrich). "DasOperational Board wird die enge Abstimmung, nahtlose Prozesse und einekonsistente Umsetzung in allen wichtigen paneuropäischen Funktionenvorantreiben, um unseren erstklassigen Kundenservice weiter zu verbessern",sagt Wolfgang Egger.Weitere Informationen über den Vorstand und das Operational Board vonPATRIZIA finden Sie unterhttps://www.patrizia.ag/de/unser-unternehmen/unser-fuehrungsteam/.PATRIZIA AG:Die PATRIZIA AG ist seit über 35 Jahren als Investment-Manager auf deneuropäischen Immobilienmärkten tätig. Das Spektrum der PATRIZIA umfasstdabei den Ankauf, das Management, die Wertsteigerung und den Verkauf vonWohn- und Gewerbeimmobilien über eigene lizensierte Investmentplattformen.Als globaler Partner von Immobilien-Investments in Europa agiert dasUnternehmen europaweit gleichermaßen für große institutionelle Investorenwie auch für Privatanleger. PATRIZIA verwaltet derzeit einImmobilienvermögen von mehr als 42 Milliarden Euro, größtenteils alsCo-Investor und Investment-Manager für Versicherungen,Altersvorsorge-einrichtungen, Staatsfonds, Sparkassen undGenossenschaftsbanken. Kontakt:Martin PraumGroup Head of Investor RelationsTel.: +49 821 50910-402investor.relations@patrizia.ag

07.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.