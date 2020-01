DGAP-News: Plan Optik AG: Neuer Standort in Ungarn zur Herstellung einfacher Standardprodukte (deutsch)

10.01.2020 - 11:31 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Plan Optik AG: Neuer Standort in Ungarn zur Herstellung einfacher StandardprodukteDGAP-News: Plan Optik AG / Schlagwort(e): StrategischeUnternehmensentscheidungPlan Optik AG: Neuer Standort in Ungarn zur Herstellung einfacherStandardprodukte10.01.2020 / 11:30Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Corporate NewsPlan Optik AG: Neuer Standort in Ungarn zur Herstellung einfacherStandardprodukte- Plan Optik Hungaria Kft. mit Sitz in Szekszard als 100-Prozent-Tochter- Strategische Akquisition, Konzernumsatz zunächst unbeeinflusst- Gute Infrastruktur und deutliche LohnkostenvorteileElsoff, 10.01.2020 - Vor dem Hintergrund eines wachsenden Bedarfs anStandardwafern, hat die Plan Optik AG (ISIN DE000A0HGQS8) im Rahmen einesAsset Deals eine Gesellschaft in Ungarn akquiriert, inklusive Grundstück undProduktionshalle. Die neue 100prozentige Tochtergesellschaft Plan OptikHungaria Kft. mit Sitz in Szekszard, soll zunächst vor allem vorbereitendeArbeiten in der Waferherstellung übernehmen sowie Metall- undKunststoffteile für die MMT GmbH, eine weitere Tochtergesellschaft der PlanOptik AG, fertigen. Die Transaktion wurde aus dem laufenden Cashflowfinanziert, der Kaufpreis (inklusive Nebenkosten) beläuft sich auf rund TEUR600.Bereits im Halbjahresbericht 2019 hatte der Vorstand den Aufbau einesStandorts in Osteuropa für die Herstellung einfacher Standardprodukte inAussicht gestellt. Strategisches Ziel ist es, die Waferbasis mittelfristigkomplett in Ungarn zu fertigen. Bei guter Infrastruktur bietet der neueStandort deutliche Lohnkostenvorteile und entlastet die Fabrik am Hauptsitzin Elsoff, so dass dort Platz für Weiterentwicklungen im Systembereich undneue Projekte z.B. im Bereich CU-Interposer entsteht ohne, dassErweiterungsmaßnahmen durchgeführt werden müssen.Im Februar läuft die Produktion in Ungarn an, im ersten Jahr werden Umsätzein Höhe von rund TEUR 500 erwartet. Der Konzernumsatz bleibt davonunbeeinflusst, da es sich zunächst um reine Verlagerungsaktivitäten handelt.Mit zunehmender Verlagerung der Standardfertigung von Deutschland nachUngarn dürfte der Umsatz in Zukunft dann deutlich ansteigen, dieMitarbeiterzahl soll nach und nach auf 10-15 Fachkräfte aufgestockt werden.Eine Erweiterung der Kapazitäten ist bei entsprechend positiver Entwicklungmöglich. In den kommenden 12 Monaten beschränken sich die Investitionenjedoch auf rund TEUR 150 für Mess- und Reinigungsequipment.Kontakt: Plan Optik AGAngelika ArhelgerÜber der Bitz 3D- 56479 ElsoffTel.: +49 (0) 2664 5068 10investor.relations@planoptik.deÜber die Plan Optik AGDie Plan Optik AG produziert als Technologieführer strukturierte Wafer, dieals aktive Elemente für zahlreiche Anwendungen der Mikro-Systemtechnik inBranchen wie Consumer Electronics, Automotive, Luft- und Raumfahrt, Chemieund Pharma unverzichtbar sind. Die Wafer aus Glas, Glas-Silizium oder Quarzwerden in Durchmessern bis zu 300 mm angeboten. Wafer von Plan Optik bietenhochgenaue Oberflächen im Angström-Bereich (= zehnmillionstel Millimeter),die durch den Einsatz des eigenentwickelten MDF-Polierverfahrens erreichtwerden. Mit seinen Tochtergesellschaften Little Things Factory GmbH und MMTGmbH ist Plan Optik zudem im Bereich der Mikrofluidik tätig und zählt hierzu einem der wenigen Anbieter von kompletten Systemen. Dieses Geschäftsfeldfindet immer mehr Anwendungsmöglichkeiten etwa in der Medizin und Chemie undbietet so ähnlich hohes Wachstumspotenzial wie der Bereich des bisherigenKerngeschäfts der Wafer-Technologie. Die Aktien der Plan Optik AG notierenim Freiverkehr (Basic Board) der Frankfurter Wertpapierbörse.10.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: Plan Optik AGÜber der Bitz 356479 ElsoffDeutschlandTelefon: +49 2664 5068-0Fax: +49 2664 5068-91E-Mail: info@planoptik.comInternet: www.planoptik.comISIN: DE000A0HGQS8WKN: A0HGQSBörsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (BasicBoard), München, Stuttgart, Tradegate ExchangeEQS News ID: 950841Ende der Mitteilung DGAP News-Service950841 10.01.2020Quelle: dpa-AFX