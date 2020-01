DGAP-News: PROJECT legt offenen Spezial-AIF mit »Develop and hold«-Strategie auf (deutsch)

20.01.2020 - 07:28 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

PROJECT legt offenen Spezial-AIF mit »Develop and hold«-Strategie aufDGAP-News: PROJECT Investment Gruppe / Schlagwort(e): Fonds/ImmobilienPROJECT legt offenen Spezial-AIF mit »Develop and hold«-Strategie auf20.01.2020 / 07:28Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Im Dezember 2019 hat der Kapitalanlage- und Immobilienspezialist PROJECTInvestment von zwei Versicherungsgesellschaften Kapitalzusagen in Höhe von100 Millionen Euro für den offenen Spezial-AIF »WohnInvest MS Fonds«erhalten. Mit dem Kapital soll im Fonds ein Mietwohnungsportfolio inausgewählten deutschen Metropolregionen erworben, entwickelt und langfristigvermietet werden.»Die strategische Ausrichtung wurde eng mit den Investoren abgestimmt. DerFokus liegt auf der Schaffung von bezahlbarem und nachhaltig effizient zubewirtschaftendem Wohnraum, der niedrige Instandhaltungsrisiken,Energieeffizienz sowie einen zeitgemäßen Wohnungsmix mit optimiertenGrundrissen und beste Verkehrsanbindungen aufweist«, so Jürgen Uwira,Geschäftsführer der auf institutionelle Immobilieninvestmentsspezialisierten PROJECT Real Estate Trust GmbH. Im Januar 2020 wurden dieersten beiden Investitionen in der Metropolregion Berlin mit einemGesamtinvestitionsvolumen von insgesamt rund 62,5 Millionen Euro getätigt.Auf einem rund 8.400 qm großen Baugrundstück in Hohen Neuendorf nördlich vonBerlin ist der Bau von Geschosswohnungen und Townhäusern mit variierendenGeschosshöhen geplant. In Teltow südwestlich der Bundeshauptstadt plantPROJECT die Errichtung eines Wohn- und Geschäftshauses auf einem circa 6.500qm großen Baugrundstück in mehrgeschossiger Bauweise. Im Erdgeschoss sindsowohl Flächen für großflächigen Einzelhandel wie zum Beispiel Nahversorger,als auch kleinteilige Flächen wie beispielsweise für eine Bäckereivorgesehen. Insgesamt sollen rund 5.000 qm Wohnfläche sowie Gewerbeflächenmit über 2.500 qm Nutzfläche entstehen.»Develop and hold«-Strategie als Antwort auf angespannte Investmentmärktezur Schaffung von bezahlbarem WohnraumIn den Metropolregionen fehlt es an bezahlbarem Wohnraum. Die fundamentalenUngleichgewichte zwischen geringem Wohnungsangebot bei gleichzeitig hoherNachfrage in den Metropolregionen werden sich nur sehr langfristig wiederangleichen. Der zunehmende Wettbewerb um fertiggestellte Immobilien führt zuTransaktionshindernissen. Zu nennen sind insbesondere ein hoherRisikotransfer auf den Käufer, hohe Preise bzw. unterschiedlichePreisvorstellungen zwischen Käufer und Verkäufer. »Die Kombination ausImmobilienentwicklung und langfristiger Bewirtschaftung ist ein Lösungsweg,der Produktknappheit zu begegnen und in ausgewählten Lagen bezahlbarenMietwohnraum in den Metropolregionen zu schaffen«, so Uwira.Generierung eines attraktiven langfristigen Cash-FlowsDer »WohnInvest MS Fonds« wird von der PROJECT Investment AG verwaltet. AlsVerwahrstelle fungiert die CACEIS Bank S.A., Germany Branch. Mit derFokussierung auf die eigene Entwicklung von bezahlbaren Mietwohnimmobilienzur langfristigen Vermietung in deutschen Metropolregionen soll einlangfristiger Cash-Flow mit entsprechenden Ertragsausschüttungen vondurchschnittlich circa 4,5 Prozent p.a. generiert werden. Dabei soll dasaufzubauende Mietwohnungsportfolio in Abstimmung mit den Investoren mit biszu 100 Millionen Euro Eigenkapital und circa 80 Millionen Euro Fremdkapitalfinanziert werden. Die Laufzeit ist offen und abhängig von der Haltedauerder Immobilien.Über PROJECTDer 1995 gegründete und inhabergeführte PROJECT Unternehmensverbund(PROJECT) gehört mit der PROJECT Investment Gruppe und der PROJECTImmobilien Gruppe zu den führenden deutschen Anbietern auf dem Markt fürImmobilienbeteiligungen.Die PROJECT Investment Gruppe mit Hauptsitz in Bamberg ist spezialisiert aufdie Initiierung, das Management und den Vertrieb von Kapitalanlagen imBereich der Immobilienentwicklung. PROJECT Investment offeriert imPublikumsbereich ein rein eigenkapitalbasiertes Produktportfolio. Es umfasstneben der PROJECT Publikumsfondsreihe semi-professionelle undinstitutionelle Konzepte.Die PROJECT Immobilien Gruppe ist der ausschließlich für PROJECT Investmenttätige Asset Manager des Unternehmensverbunds und hat ihren Hauptsitz inNürnberg. Zu ihren Aufgabenbereichen gehört das Research, der Einkauf, dieEntwicklung und die Vermarktung der Immobilien. Weiterführende Informationen unter www.project-investment.de und www.project-immobilien.com