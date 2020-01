DGAP-News: publity AG: publity AG - signifikantes Volumen von Wandlungen der Wandelanleihe seit Mitte November (deutsch)

09.01.2020 - 09:57 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

publity AG: publity AG - signifikantes Volumen von Wandlungen der Wandelanleihe seit Mitte November

publity AG - signifikantes Volumen von Wandlungen der Wandelanleihe seit
Mitte November

- Bereits Wandelschuldverschreibungen im Nominalvolumen von 4,1 Mio. Euro
gewandelt
- Fälligkeit der Wandelanleihe am 17. November 2020
- Zinssatz bei 3,50 Prozent p.a. und Wandlungspreis nah am aktuellen
Aktienkurs

Frankfurt 09.01.2020 - Die publity AG ("publity", Scale, ISIN DE0006972508)
kann bereits heute über ein signifikantes Wandlungsvolumen ihrer
Wandelanleihe 2015/ 2020 (ISIN DE000A169GM5) berichten. Seit Mitte November
2019 wurden insgesamt 4.100 Teilschuldverschreibungen mit einem
Nominalvolumen von 4.100.000 Euro in Aktien von publity gewandelt. In diesem
Zuge wurden 109.149 neue Aktien ausgegeben, so dass sich das Grundkapital
von publity auf rd. 14,98 Mio. Euro, eingeteilt in ebenso viele Aktien,
erhöht hat. Die Wandelanleihe hat aktuell noch eine Laufzeit von mehr als
zehn Monate und wird am 17. November 2020 fällig. Derzeit sind noch
Wandelschuldverschreibungen mit einem Nominalvolumen von 45,9 Mio. Euro
ausstehend. Der Zinskupon beläuft sich auf 3,50 Prozent p.a. und der
Wandlungspreis liegt mit 37,5569 Euro nah am aktuellen Börsenkurs der
publity- Aktie. Thomas Olek, CEO von publity: "Es zeigt sich, dass Anleger
mutmaßlich sowohl den Zinskupon unserer Wandelanleihe goutieren, als auch
die Möglichkeit zu schätzen wissen, über den Wandler Aktien von publity zu
erwerben."

Über publity

Die publity AG ("publity") ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland
spezialisierter Asset Manager und Investor. Das Unternehmen deckt den Kern
der Wertschöpfungskette vom Ankauf, über die Entwicklung bis zur Veräußerung
der Immobilien ab. Mit über 1.100 Transaktionen in den vergangenen sieben
Jahren zählt publity zu den aktivsten Akteuren am Immobilienmarkt. Aktuell
verwaltet das Unternehmen ein Portfolio mit einem Wert von über fünf
Milliarden Euro. publity zeichnet sich durch ein tragfähiges Netzwerk in der
Immobilienbranche sowie bei den Work-Out-Abteilungen von Finanzinstituten
aus. Mit sehr gutem Zugang zu Investitionsmitteln wickelt publity
Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess und mit bewährten Partnern
zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor an
Joint-Venture-Transaktionen und erwirbt Immobilien für den eigenen Bestand.
Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Börsensegment Scale
der Deutschen Börse gehandelt.

Pressekontakt:

Finanzpresse und Investor Relations:
edicto GmbH
Axel Mühlhaus/ Peggy Kropmanns
Telefon: +49 69 905505-52
E-Mail: publity@edicto.de

09.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Sprache: Deutsch
Unternehmen: publity AG
Opernturm, Bockenheimer Landstraße 2-4
60306 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: 0341 26178710
Fax: 0341 2617832
E-Mail: info@publity.de
Internet: www.publity.de
ISIN: DE0006972508, DE000A169GM5
WKN: 697250, A169GM
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg,
Stuttgart, Tradegate Exchange