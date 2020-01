DGAP-News: publity AG: publity mit weiterem Vermietungserfolg bei Büroimmobilie Quattrium in Ratingen (deutsch)

22.01.2020 - 10:57 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

publity AG: publity mit weiterem Vermietungserfolg bei Büroimmobilie Quattrium in RatingenDGAP-News: publity AG / Schlagwort(e): Vertrag/Immobilienpublity AG: publity mit weiterem Vermietungserfolg bei BüroimmobilieQuattrium in Ratingen22.01.2020 / 10:57Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Pressemitteilungpublity mit weiterem Vermietungserfolg bei Büroimmobilie Quattrium inRatingenFrankfurt 22.01.2020 - Die publity AG (Scale, ISIN DE0006972508), ein aufBüroimmobilien in Deutschland fokussierter Investor und Asset Manager, hatbei der knapp 28.000 Quadratmeter großen Büroimmobilie Quattrium in Ratingenbei Düsseldorf einen weiteren Asset-Management-Erfolg erzielt. Mit dem aufdrahtlose Technologien spezialisierten Bestandsmieter 7layers GmbH wurdeeine Verlängerung des Mietvertrags um gut sieben Jahre, bis Ende März 2028,über eine Fläche von knapp 2.800 Quadratmetern erreicht. Somit konnte diedurchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) im gesamten Objektvon 3,91 Jahren auf 5,34 Jahre erhöht werden.publity hat das Quattrium in 2016 im Rahmen eines Asset-Management-Vertrageserworben und den Vermietungsstand seitdem deutlich erhöhen können, von 62Prozent bei Ankauf auf mittlerweile 83 Prozent. Die fünfgeschossigeBüroimmobilie wurde 1993 errichtet. Zum Objekt gehören auch rund 600Tiefgaragenstellplätze.Thomas Olek, CEO von publity: "Es freut uns sehr, dass wir immer wiederVertragsverlängerungen mit Bestandsmietern abschließen können, auch beimQuattrium in Ratingen. Das spricht für unser erfolgreiches Asset Managementund für die Qualität der Immobilie mit ihrer Multi-Tenant-Struktur und derflexiblen Raumgestaltung sowie der sehr guten Lage in der Nähe vonDüsseldorf."Pressekontakt:Finanzpresse und Investor Relations:edicto GmbHAxel Mühlhaus/ Peggy KropmannsTelefon: +49 69 905505-52E-Mail: publity@edicto.deÜber publityDie publity AG ("publity") ist ein auf Büroimmobilien in Deutschlandspezialisierter Asset Manager und Investor. Das Unternehmen deckt den Kernder Wertschöpfungskette vom Ankauf, über die Entwicklung bis zur Veräußerungder Immobilien ab. Mit über 1.100 Transaktionen in den vergangenen siebenJahren zählt publity zu den aktivsten Akteuren am Immobilienmarkt. Aktuellverwaltet das Unternehmen ein Portfolio mit einem Wert von über fünfMilliarden Euro. publity zeichnet sich durch ein tragfähiges Netzwerk in derImmobilienbranche sowie bei den Work- Out-Abteilungen von Finanzinstitutenaus. Mit sehr gutem Zugang zu Investitionsmitteln wickelt publityTransaktionen mit einem hocheffizienten Prozess und mit bewährten Partnernzügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor anJoint-Venture-Transaktionen und erwirbt Immobilien für den eigenen Bestand.Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Börsensegment Scaleder Deutschen Börse gehandelt.22.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: publity AGOpernturm, Bockenheimer Landstraße 2-460306 Frankfurt am MainDeutschlandTelefon: 0341 26178710Fax: 0341 2617832E-Mail: info@publity.deInternet: www.publity.deISIN: DE0006972508, DE000A169GM5WKN: 697250, A169GMIndizes: Scale 30Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg,Stuttgart, Tradegate ExchangeEQS News ID: 958831Ende der Mitteilung DGAP News-Service958831 22.01.2020Quelle: dpa-AFX