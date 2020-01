DGAP-News: Pyrolyx AG: Notierungsende an der Börse Düsseldorf am 31. August 2020 (deutsch)

22.01.2020 - 09:35 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Pyrolyx AG: Notierungsende an der Börse Düsseldorf am 31. August 2020DGAP-News: Pyrolyx AG / Schlagwort(e): DelistingPyrolyx AG: Notierungsende an der Börse Düsseldorf am 31. August 202022.01.2020 / 09:34Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die Aktie der Pyrolyx AG mit der WKN A2E4L4 wird mit Ablauf des 28. Februar2020 nicht mehr am Primärmarkt in Düsseldorf handelbar sein, die Notierungder Aktien im allgemeinen Freiverkehr wird mit Ablauf des 31. August 2020eingestellt. Von März bis August 2020 sind die Aktien der Gesellschaft nochim allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf handelbar.ENDEÜber Pyrolyx:Die Pyrolyx AG (WKN A2E4L4) ist weltweit führend bei der Gewinnung von rCB(Recovered Carbon Black) aus Altreifen. rCB wird sowohl zur Herstellung vonNeureifen als auch im Kunststoff eingesetzt, Technische Industrie, Gummi-und Masterbatchindustrie.Die Aktien der Gesellschaft (ARBN: 618 212 267) sind an den Börsen inFrankfurt und Düsseldorf notiert sowie CDIs an der ASX (Australian StockExchange) unter dem Ticker PLX (ASX: PLX). Weitere Informationen finden Sieunter www.pyrolyx.comKontakt:Pyrolyx AG, München, DeutschlandCommunications & IREMail: ir@pyrolyx.comBüro: +49 89 21027-20022.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: Pyrolyx AGLandshuter Allee 8-1080637 MünchenDeutschlandTelefon: +49 (0)89 54558 310E-Mail: info@pyrolyx.comInternet: www.pyrolyx.comISIN: DE000A2E4L42WKN: A2E4L4Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), FrankfurtEQS News ID: 958481Ende der Mitteilung DGAP News-Service958481 22.01.2020Quelle: dpa-AFX