DGAP-News: RCM Beteiligungs AG erwirbt im Konzern einen in Dresden gelegenen größeren Produktions-, Lager- und Büroflächenkomplex (deutsch)

Die RCM Beteiligungs AG hat über eine ihrer Konzerntochtergesellschaften inDresden einen Produktions-, Lager- und Büroflächenkomplex mit ca. 5.700 m²Nutz- und Bürofläche erworben. Diese ca. 2,3 Mio. Euro umfassendeNeuinvestition bietet über den aktuellen Vermietungsstand hinaus einerhebliches Entwicklungspotenzial, das in den kommenden Jahren mit einemzielgerichteten Nutzungskonzept ausgeschöpft werden soll.Bereits zum jetzigen Zeitpunkt werden mit dieser Neuakquisition jährlicheMieteinnahmen in Höhe von ca. EUR 250.000 generiert. Die RCM Beteiligungs AGfreut sich, dass es mit dieser Investition bereits nach kurzer Zeit gelungenist, die Reduzierung ihrer konzernweiten Einnahmen aus derBestandsvermietung, die im Zusammenhang mit dem noch im Vorjahrabgeschlossenen und gerade abgewickelten Immobilienpaketverkauf entstandenist, zu großen Teilen wieder zu kompensieren. Zusätzlich ist mit dieserInvestition aufgrund einer so nochmals verbesserten Kosten-/Erlösrelationdes Konzernimmobilienportfolios sogar eine Erhöhung der konzernweitenDeckungsbeiträge aus der Vermietung verbunden.