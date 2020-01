DGAP-News: RIB Software SE erzielt Durchbruch im 140 Milliarden Euro Markt Technische Gebäudeausrüstung (TGA) - Phase-II-Auftrag (Nr. 01 / 2020) (deutsch)

16.01.2020 - 09:35 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

RIB Software SE erzielt Durchbruch im 140 Milliarden Euro Markt Technische Gebäudeausrüstung (TGA) - Phase-II-Auftrag (Nr. 01 / 2020)DGAP-News: RIB Software SE / Schlagwort(e): VereinbarungRIB Software SE erzielt Durchbruch im 140 Milliarden Euro Markt TechnischeGebäudeausrüstung (TGA) - Phase-II-Auftrag (Nr. 01 / 2020)16.01.2020 / 09:35Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.16. Januar 2020RIB Software SE erzielt Durchbruch im 140 Milliarden Euro Markt TechnischeGebäudeausrüstung (TGA)Phase-II-Auftrag (Nr. 01 / 2020)Stuttgart, Deutschland, 16. Januar 2020. Die RIB Software SE, weltweitführender Anbieter der iTWO 4.0 Cloud Enterprise Plattformtechnologie, gabheute den Abschluss eines Phase-II-Auftrags mit einem führendenfranzösischen Anbieter mit Tochtergesellschaft in Deutschland im Bereich dertechnischen Gebäudeausstattung (TGA) bekannt.Mit MTWO und iTWO 4.0 lassen sich jetzt Branchenlösungen wie TGA einfachkonfigurieren und neue Märkte erschließen. Bei MTWO lässt sich dazu noch derSales Cycle auf unter 1 Monat oder um 80% verkürzen und das Go Live kannaufgrund der Standard Plattform in Rekordzeit erreicht werden."Alleine in Deutschland erreicht der Branchenumsatz im TGA Bereich ca. 140Mrd. Euro mit einem riesigen IT User Potential aus 1,6 Mio. Beschäftigten.Bei CAPEX und OPEX Kosten aller Gebäude steht der TGA Bereich für ca. 40%der Lifecycle Kosten eines Gebäudes. Für RIB erschließt sich dadurch einriesiges neues Kundenpotential. Sofern die große Nachfrage der letztenWochen nach MTWO und iTWO weiter anhält, freue ich mich, dass die RIB inDeutschland 2020 viele neue Arbeitsplätze schaffen wird. Mit der MTWO undiTWO Technologie lassen sich TGA Projekte in allen Phasen simulieren,optimieren und effizient sowie kostengünstig herstellen. Der Markt wird voninternationalen Technologiekonzernen wie Schneider Electric SE und Siemensdominiert, die sich wie RIB das Ziel gesetzt haben, das Bauwesen zudigitalisieren und klimaneutrale Städte und Infrastruktur für die nächsteGeneration zu bauen", sagt Erik von Stebut, Managing Director/Prokurist derRIB in Deutschland.Über die RIB GruppeDie RIB Software SE ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmenkonzipiert, entwickelt und vertreibt modernste digitale Technologien fürBauunternehmen und Projekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt.iTWO 4.0, die moderne Cloud-basierte Plattform von RIB, bietet die weltweiterste Enterprise Cloud-Technologie auf Basis von 5D BIM mit KI-Integrationfür Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Entwickler und Projektträger, etc.Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Bauindustrie, konzentriert sich die RIBSoftware SE auf IT und Bauplanung und ist durch die Erforschung undBereitstellung neuer Denk- und Arbeitsweisen und neuer Technologien einVorreiter für Innovationen im Bauwesen zur Steigerung der Produktivität. DieRIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland, und Hongkong, China, undwird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt.Mit über 1.500 Mitarbeitern an mehr als 30 Standorten weltweit zielt RIBdarauf ab, die Bauindustrie in die fortschrittlichste und am stärkstendigitalisierte Branche des 21. Jahrhunderts zu transformieren.16.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: RIB Software SEVaihinger Str. 15170567 StuttgartDeutschlandTelefon: +49 (0)711-7873-0Fax: +49 (0)711-7873-311E-Mail: info@rib-software.comInternet: www.rib-software.comISIN: DE000A0Z2XN6WKN: A0Z2XNIndizes: SDAX, TecDAX,Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,Stuttgart, Tradegate ExchangeEQS News ID: 954781Ende der Mitteilung DGAP News-Service954781 16.01.2020Quelle: dpa-AFX