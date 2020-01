DGAP-News: RIB USA 'READY for Take-Off', Investition in führendes U.S.A. Cloud Team zum Support von bis zu 30 MTWO Phase II/III Deals in 2020 erfolgreich abgeschlossen / Henry Gordillo schließt sich der globalen RIB Cloud Allianz an (deutsch)

20.01.2020 - 09:17 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 7 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

RIB USA 'READY for Take-Off', Investition in führendes U.S.A. Cloud Team zum Support von bis zu 30 MTWO Phase II/III Deals in 2020 erfolgreich abgeschlossen / Henry Gordillo schließt sich der globalen RIB Cloud Allianz anDGAP-News: RIB Software SE / Schlagwort(e):Beteiligung/UnternehmensbeteiligungRIB USA 'READY for Take-Off', Investition in führendes U.S.A. Cloud Team zumSupport von bis zu 30 MTWO Phase II/III Deals in 2020 erfolgreichabgeschlossen / Henry Gordillo schließt sich der globalen RIB Cloud Allianzan20.01.2020 / 09:17Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.20-Januar-2020RIB USA "READY for Take-Off", Investition in führendes U.S.A. Cloud Team zumSupport von bis zu 30 MTWO Phase II/III Deals in 2020 erfolgreichabgeschlossenHenry Gordillo schließt sich der globalen RIB Cloud Allianz anAtlanta/Puerto Rico, USA, 20. Januar 2020. RIB Software SE, derWeltmarktführer für cloud basierte Unternehmensplattformen im Proptech- undContech-Sektor, berichtet heute den erfolgreichen Abschluss der Investitionin Intech, ein führendes amerikanisches Cloud Team mit Headquarter in PuertoRico und einer Kundenbasis in den USA und Lateinamerika.Henry Gordillo, Gründer und CEO der Integration Technologies Corp. (Intech),ist ein herausragender Unternehmer sowie Cloud- und IT-Infrastruktur-Expertemit einem "proven track record" über viele Jahre hinweg. Sein Cloud Businesswuchs im Jahr 2019 um über 47%, während sein Cloud-bezogenes EBIT/DAgleichzeitig um über 250% anstieg. Intech bietet einen überlegenenKundennutzen für Services, Projektdurchführung und Koordination mit einemmehrsprachigen Team (Englisch und Spanisch), um Länder in Nordamerika,Lateinamerika und Südamerika mit höchster Qualität zu niedrigsten Kosten zuunterstützen. Intech, in Abstimmung mit dem RIB Cloud Headquarter inAmsterdam (RIB Cloud/SaaSplaza), wird nicht nur Infrastructure as a Servicefür MTWO Kunden anbieten, sondern auch ein 24/7 vollständig gemanagtesServicenetzwerk, Firewall, Contact Center, Cyber Security, Back undRecovery, sowie Cloud Plattformen und digitale Transformationslösungen undServices. Intech wird in das RIB MTWO Cloud- und Webservices Ökosystemintegriert, welches Büros auf der ganzen Welt hat, um eine globaleCloud-Infrastruktur 24/7 basierend auf höchster Qualität und Performanceanzubieten. Henry Gordillo wurde von den größten Organisationen in derKaribik mit der Verwaltung ihrer IT-Infrastruktur und Cloud-Technologie unddem Betrieb betraut und hat bewiesen, dass er in der Lage ist, durchstriktes Kostenmanagement ein hohen EBIT/DA im schnell wachsenden CloudBusiness zu erzielen.RIB hat im ersten Schritt einen Anteil von 60 % von den Finanzinvestoren vonIntech erworben, das Management und Henry Gordillo verkaufen keine Anteileund bleiben mit 40% für die nächsten 3-5 Jahre beteiligt, um die Expansionund das weitere Gewinnwachstum des 8-10 Mio. USD Business erfolgreich zubegleiten. RIB hat sich eine Kaufoption für eine 100%ige Eingliederunggesichert.Das Ziel besteht darin, ein Angebot zu offerieren, dass dem Kunden erlaubt,in 48 Stunden nach Kaufabschluss mit der Enterprise Cloud Plattform Live zugehen, indem dem Kunden eine auf sein Unternehmen zugeschnittenevorkonfigurierte auf "Best Practice" basierte Version angeboten wird.Nachdem die US-Vertriebsmannschaft im Jahr 2019 durch die U.S.CAD-Investition um 500% aufgestockt wurde, plant RIB im Jahr 2020 über 30MTWO/iTWO 4.0 Phase II/III-Großaufträge abzuschließen und dabei nicht nureine SaaS (Software as a Service)-Cloud-Plattform, sondern auch IaaS(Infrastructure as a Service) und alle damit verbundenen Dienstleistungenanzubieten.Drew Mullady, CFO von RIB Americas: "Wir freuen uns, Henry Gordillo inunserer globalen MTWO-Allianz von Proptech- und Contech-Unternehmernwillkommen zu heißen. RIB verfügt in unserem Cloud Plattform Business überdie stärksten unternehmerischen Managementteams. Mit unserer erstklassigenVertriebsorganisation, die ab Februar auf dem nordamerikanischen Markt tätigist, unserer führenden MTWO Native Cloud-Plattform und unserervorkonfigurierten 48-Stunden-GO-LIVE-Lösung, erwarte ich, dass derDurchbruch unserer MTWO/iTWO 4.0-Technologie die digitale Transformation der1 Billion USD Bauindustrie anführen wird.Henry Gordillo, Gründer von Intech: "Es ist sehr faszinierend, ein Teil derMTWO Global Alliance Familie zu werden, sich auf die Bauindustrie zufokussieren und Hunderttausende von MTWO / iTWO Usern in Amerika zuunterstützen. Unser gemeinsames Ziel ist es, in der digitalen Transformationführend zu sein und die Bauindustrie in eine der technologischfortschrittlichsten Branchen zu transformieren. RIB Cloud ist bereits heuteeiner der weltweit führenden Anbieter von 24/7-Cloud-Plattformen. Was unserTeam jetzt noch zusätzlich bieten wird, ist ein Angebot von herausragendemService zu einer wettbewerbsfähigen Kostenstruktur. Unserlateinamerikanisches Team wird voll synchronisiert mit Amsterdam, Singapurund San Diego arbeiten. Ich fühle mich geehrt, dass ich Teil der gemeinsamenMTWO-Initiative von RIB und Microsoft zum Aufbau der globalenTop-Cloud-Plattform für die Bauindustrie sein darf und ich versichere nichtzu rasten, bevor wir das Ziel erreicht haben.Berend-Jan Maanen, RIB Cloud CEO: "Wir sind stolz darauf, dass wir denUnternehmer Henry für unser MTWO-Cloud-Team gewinnen konnten. Das RIBUS-Vertriebsteam inklusive U.S. CAD mit den Top-Unternehmern Danny Countsund Jeff Rachel plant, im Jahr 2020 bis zu 30 neue Großkunden (Phase II/III)für unser MTWO/iTWO-Angebot zu gewinnen. Gleichzeitig wollen wir die GO LIVEZeit auf 48 Stunden verkürzen. Hier hatten wir die Aufgabe, unsereKapazitäten in einer perfekten Preisstruktur zu erhöhen. Nachdem wir dengesamten amerikanischen Markt nach Cloud-Teams abgesucht haben, haben wirschnell verstanden, dass wir ein kombiniertes englisch/spanischsprachiges,hochskalierbares Team benötigen, das über eine mehrjährige Kundenerfahrungin den USA verfügt, aber gleichzeitig auch über eine starke Expertise in derNutzung der südamerikanischen Kostenstruktur, um eine schnell wachsendeCloud-Plattform zu unterstützen. Wir suchten auch nach einem wirklichstarken Unternehmer und Erfahrung in unserer MTWO-Cloud-Technologie und dendamit verbundenen Dienstleistungen. Das Ziel sollte eine Größe von ca. 10Mio. USD und eine nachweisliche Wachstumsbilanz bei Umsatz undProfitabilität (EBIT/DA) haben. Mit Intech haben wir die richtigeOrganisation und den richtigen Unternehmer zur rechten Zeit gefunden und wirsind sicher, dass wir auch für Asien im Jahr 2020 einen ähnlichen Partnerfinden werden."Tom Wolf, CEO der RIB Gruppe: "Wir haben unsere globale MTWO Allianz mit 14Investments in 2019 verstärkt. 2020 werden wir unsere Allianz weiter wiegeplant ausbauen und Monat für Monat steigende Ergebnisse liefern undunseren veröffentlichten mittelfristigen Plan umsetzen. Wir werden unsereMTWO/iTWO Plattform USER wie geplant in 2020 auf über 100.000 ausbauen undversuchen, unsere Umsatz und EBIT/DA Guidance wie den Vorjahren zuübertreffen. 2020 könnte uns der Durchbruch gelingen. Mit den Microsoft undAutodesk Partnerschaften/Kooperationen sind wir gut positioniert. Das Zielist es, das stärkste Team zusammenzustellen, mit unternehmerischem Spiritund mit der gemeinsamen Vision, das Bauwesen digital zu erneuern, damitpassende Städte und Infrastruktur für die Generation Z rechtzeitig fertiggestellt werden können. Henry hat uns als charismatischer Unternehmerbegeistert und wir denken, dass er in unser hoch motiviertes Top ManagementTeam hervorragend passt."Über IntechIntech ist ein führender Anbieter von Cloud Technologien und umfassender ITServices. Intechs Experten beraten, entwickeln und managen unternehmensweiteCould Solutions für "business critical applications". Mit 25 JahrenErfahrung zählt Intech zu den Cloud Pionieren, die Kunden bei der digitalenTransformation in die Cloud unterstützen. Mit einer riesigen Bandbreite vonCloud Services, konnte Intech in den USA bereits hunderte Kunden gewinnen.Über die RIB GruppeDie RIB Software SE ist ein Vorreiter im Bauwesen. Das Unternehmenkonzipiert, entwickelt und vertreibt modernste digitale Technologien fürBauunternehmen und Projekte unterschiedlichster Industrien in aller Welt.iTWO 4.0, die moderne Cloud-basierte Plattform von RIB, bietet die weltweiterste Enterprise Cloud-Technologie auf Basis von 5D BIM mit KI-Integrationfür Bauunternehmen, Industrieunternehmen, Entwickler und Projektträger, etc.Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Bauindustrie, konzentriert sich die RIBSoftware SE auf IT und Bauplanung und ist durch die Erforschung undBereitstellung neuer Denk- und Arbeitsweisen und neuer Technologien einVorreiter für Innovationen im Bauwesen zur Steigerung der Produktivität. DieRIB hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland, und Hongkong, China, undwird seit 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geführt.Mit über 1.500 Mitarbeitern an mehr als 30 Standorten weltweit zielt RIBdarauf ab, die Bauindustrie in die fortschrittlichste und am stärkstendigitalisierte Branche des 21. 