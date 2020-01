DGAP-News: Rodos BioTaget GmbH: Frisches Kapital für Nanomedizinentwicklung gegen chronisch entzündliche Autoimmunerkrankungen (deutsch)

16.01.2020 - 10:01 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Rodos BioTaget GmbH: Frisches Kapital für Nanomedizinentwicklung gegen chronisch entzündliche AutoimmunerkrankungenDGAP-News: Rodos BioTaget GmbH / Schlagwort(e): FinanzierungRodos BioTaget GmbH: Frisches Kapital für Nanomedizinentwicklung gegenchronisch entzündliche Autoimmunerkrankungen16.01.2020 / 10:01Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Hannover / Potsdam, 16. Januar 2020.Die Rodos Biotarget GmbH hat eine Finanzierungsmaßnahme über EUR 2,3Millionen durchgeführt. An der hiermit einhergehenden Kapitalerhöhung habensich alle bisherigen Investoren des Unternehmens beteiligt. Die Finanzierungwurde zu einem Großteil durch die Brandenburger Förderbank ILB und dieMittel aus dem EFRE-Programm "ProFIT" (1,8 Millionen Euro) sichergestellt.Am Unternehmensstandort im Science Park Potsdam entwickelt die RodosBiotarget auf der Grundlage ihrer eigenen Nanotransporter-PlattformTargoSphere(R) ein therapeutisches Konzept, um in fundamentale zelluläreKrankheitsmechanismen chronisch entzündlicher Autoimmunerkrankungen (CEAs)zu intervenieren. Zu CEAs zählende Krankheiten wie Psoriasis, MultipleSklerose, rheumatoide Arthritis oder chronisch entzündliche Darmerkrankungenwerden in ihren fortgeschrittenen Stadien zum Teil sehr erfolgreich mitBiologika behandelt.Der verfolgte Nanomedizin-Ansatz der Rodos Biotarget unterscheidet sich vonsolchen humoralen oder zellulären Therapien am Markt oder in derpharmazeutischen Entwicklung dadurch, dass geeignete Therapeutika mithilfeder gezielten Nanotransporter in Antigen-präsentierende Zellen eingeschleustwerden. Diese Immunzellen stehen am Beginn der einzelnen Krankheitskaskaden.Bei CEAs sind sie fehlreguliert und instruieren daher bestimmteT-Helfer-Zellen zur Freisetzung krankheitsspezifischer Signalstoffe (z.B.Zytokine und Chemokine). Der sich aufschaukelnde entzündliche Prozessresultiert in der Ausbildung der krankheitstypischen Symptome. Exakt dieserpathologische Teufelskreis soll durch den Ansatz der Rodos Biotarget GmbHdurchbrochen werden. Idealerweise könnte dieses Konzept auf ein ganzesSpektrum von CEAs mit hohem medizinischem Bedarf anwendbar werden.Zur Rodos Biotarget GmbHRodos Biotarget hat bei der Entwicklung speziellerArzneimittelformulierungen für Wirkstoffe von Kunden und Partnern ausForschungseinrichtungen und der pharmazeutischen Industrie Fachwissen,Know-how und IP etabliert. Die TargoSphere(R)-Technologie des Unternehmensverwendet Zellerkennungsmoleküle als Zielliganden, die in die Oberfläche vonNanopartikeln eingebracht werden - mit dem Ziel, niedermolekulare,biologische oder Oligonukleotid-Therapeutika in bestimmte Zellen undLokalisationen einzuschleusen. Diese Nanotransporter können zahlreicheVorteile bieten, darunter die gezielte Behandlung spezifischerpathologischer Prozesse, die Reduktion von Nebenwirkungen, die Verbesserungder Pharmakokinetik und die Formulierung pharmakologisch schwierigerVerbindungen. Derzeit nutzt Rodos Biotarget sein Portfolio anzellspezifischen TargoSphere(R)-Varianten, um Behandlungsoptionen fürInfektions-, Immun- und Stoffwechselerkrankungen zu entwickeln.Onlinepräsenz: http://www.biotargeting.euÜber das ProFIT-Programm / Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB)Das Förderprogramm ProFIT unterstützt Unternehmen undForschungseinrichtungen im Land Brandenburg bei Einzel- und Verbundprojektenin den Phasen Forschung und Entwicklung sowie Marktvorbereitung/Markteinführung mit Zuschüssen und Darlehen. Ebenfalls gefördert werdenDurchführbarkeitsstudien durch externe Dienstleister (Unternehmen oderForschungseinrichtungen) zur Vorbereitung von Forschungstätigkeiten.Angestrebt sind insbesondere Kooperationen zwischen Wissenschaft undWirtschaft und der Technologietransfer, um die wirtschaftliche Verwertungvon Forschungs- und Entwicklungsergebnissen in Brandenburg zu verstärken undzu beschleunigen. Die eingesetzten Mittel stammen aus dem Europäischen Fondsfür regionale Entwicklung (EFRE) und vom Land Brandenburg. Bisher wurdenüber ProFIT mehr als 112 Millionen Euro Zuschüsse und Darlehen bewilligt.Onlinepräsenz: https://www.ilb.deKontaktInvestor RelationsTel.: 0511 72 73 88 35Fax: 0511 214 70 76IR+PR@biotargeting.euRodos Biotarget GmbHMedical Park HannoverFeodor-Lynen-Str. 3130625 HannoverRodos Biotarget GmbHPotsdam Science ParkAm Mühlenberg 1114476 Potsdam