DGAP-News: SAF-HOLLAND S.A.: SAF-HOLLAND: Veränderungen im Group Management Board (deutsch)

SAF-HOLLAND S.A.: SAF-HOLLAND: Veränderungen im Group Management BoardDGAP-News: SAF-HOLLAND S.A. / Schlagwort(e): PersonalieSAF-HOLLAND S.A.: SAF-HOLLAND: Veränderungen im Group Management Board14.01.2020 / 12:42Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.SAF-HOLLAND: Veränderungen im Group Management BoardLuxemburg, 14. Januar 2020. Dr. Matthias Heiden, Chief Financial Officer(CFO) der SAF-HOLLAND Group, hat dem Board of Directors mitgeteilt, dass erseinen Dienstvertrag spätestens zum Jahresende 2020 beenden möchte, weil ersich einer neuen beruflichen Aufgabe stellen wird.Dr. Heiden ist seit dem 1. März 2017 Mitglied des Group Management Board derSAF-HOLLAND und verantwortet die Bereiche Finanzen, Rechnungswesen undControlling, Interne Revision, IT, Recht und Compliance, Human Resources,Corporate Social Responsibility sowie Investor Relations und CorporateCommunications.Das Board of Directors hat einen Auswahlprozess in Gang gesetzt, um einengeeigneten Nachfolger für Herrn Dr. Heiden zu identifizieren. Bis zu seinemAusscheiden - spätestens zum Jahresende 2020 - wird Dr. Heiden seineAufgaben unverändert in vollem Umfang wahrnehmen. Ein möglicherweisefrüherer Beendigungstermin wird ggfs. einvernehmlich festgelegt.Dr. Martin Kleinschmitt, Vorsitzender des Board of Directors sagt: "Wirrespektieren den Entschluss von Herrn Dr. Heiden. Im Namen des gesamtenKontrollgremiums möchte ich mich bereits an dieser Stelle für die bisherigegute, vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit sowie seine wertvollenBeiträge für das Unternehmen bedanken."Über SAF-HOLLANDDie SAF-HOLLAND S.A. mit Sitz in Luxemburg ist der größte unabhängigebörsennotierte Nutzfahrzeugzulieferer in Europa und beliefertschwerpunktmäßig die Trailer-Märkte. Das Unternehmen zählt mit rund 1.301Mio. Euro Umsatz im Jahr 2018 zu den international führenden Herstellern vonfahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten vor allem für Trailer aberauch für Lkw, Busse und Campingfahrzeuge. Die Produktpalette umfasst nebenAchs- und Federungssystemen unter anderem Sattelkupplungen, Königszapfen undStützwinden, die unter den Marken SAF, Holland, Neway, KLL, V.Orlandi undYork vertrieben werden. SAF-HOLLAND beliefert die Fahrzeughersteller in derErstausrüstung (OEM) auf sechs Kontinenten. Im Aftermarket-Geschäft liefertdie Gruppe Ersatzteile an die Service-Netzwerke der Hersteller (OES) und mitHilfe von Verteilungszentren über ein umfassendes globales Vertriebsnetz anEndkunden und Servicestützpunkte. SAF-HOLLAND ist, als einer von nur wenigenZulieferern in der Truck- und Trailer-Industrie, international breitaufgestellt und in fast allen Märkten weltweit präsent. Mit derInnovationsoffensive "SMART STEEL - ENGINEER BUILD CONNECT" verbindetSAF-HOLLAND Mechanik mit Sensorik und Elektronik und treibt die digitaleVernetzung von Nutzfahrzeugen und Logistikketten voran. Rund 4.000engagierte Mitarbeiter weltweit arbeiten schon heute an der Zukunft derTransportindustrie.KontaktMichael SchicklingLeiter Investor Relations und UnternehmenskommunikationTel: +49 (0) 6095 301 617michael.schickling@safholland.deZukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen,die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung derSAF-HOLLAND S.A. beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken,Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass dietatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder diePerformance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenenEinschätzungen abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keinerleiVerpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und anzukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.HinweisDiese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt wederein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapierennoch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapierendar. Die hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem U.S.Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der "SecuritiesAct") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika mangelsRegistrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von demRegistrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act verkauftoder zum Kauf angeboten werden. Kontakt:SAF-HOLLAND GroupMichael SchicklingHauptstraße 2663856 BessenbachPhone +49 6095 301-617michael.schickling@safholland.de