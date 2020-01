DGAP-News: Schaltbau Holding AG: Bode Gruppe verstärkt Managementteam mit Uwe Gerber als zusätzlichem COO (deutsch)

10.01.2020 - 09:00 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Schaltbau Holding AG: Bode Gruppe verstärkt Managementteam mit Uwe Gerber als zusätzlichem COODGAP-News: Schaltbau Holding AG / Schlagwort(e): PersonalieSchaltbau Holding AG: Bode Gruppe verstärkt Managementteam mit Uwe Gerberals zusätzlichem COO10.01.2020 / 09:00Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Schaltbau Holding AG: Bode Gruppe verstärkt Managementteam mit Uwe Gerberals zusätzlichem COO- Uwe Gerber ab dem 15.02.2020 als Geschäftsführer Operations (COO) bei derGebr. Bode GmbH & Co. KG in Kassel tätig- Vervollständigung des erfahrenen Managementteams der Bode Gruppe mitklaren ZuständigkeitenMünchen/Kassel, 10. Januar 2020 - Mit Wirkung zum 15. Februar 2020 wird UweGerber zum Chief Operating Officer (COO) der Gebr. Bode GmbH & Co. KGbestellt. Damit verstärkt die Bode Gruppe ihr Managementteam um einenweiteren erfahrenen Experten."Wir freuen uns sehr, mit Uwe Gerber einen weiteren ausgewiesenenBranchenexperten als Teamplayer an Bord zu haben, mit dem wir dieWirtschaftlichkeit der Bode Werke verbessern und gleichzeitig unsereWachstumsstrategie operativ absichern können", sagt Volker Kregelin, ChiefOfficer Mobile & Stationary Transportation der Schaltbau Holding. "Damitsehen wir uns bestens für den Ausbau unserer Geschäftsaktivitäten mitTürsystemen auch im Automotive-Bereich gerüstet."Uwe Gerber ergänzt als Geschäftsführer Operations die bisherigeBode-Geschäftsführung, bestehend aus Dr. Jörg Willert (GeschäftsführerStraßenfahrzeuge) und Thomas Giebisch (Geschäftsführer Schienenfahrzeuge)sowie Gerhard Knöbel (Geschäftsführer Finanzen).In mehr als 20 Jahren relevanter Berufserfahrung hat sich Herr Gerber aufallen Ebenen der Produktion zunächst umfangreiche praktische Kenntnisse iminternationalen Umfeld angeeignet, u.a. als Konstrukteur, Projektleiter,Leiter Musterbau und Werksleiter. Im Anschluss hatte er dann dieVerantwortung für die Werke in den USA, Mexiko und China inklusive derLogistik in Nordamerika. Zu seinen wichtigsten beruflichen Stationen zählenneben ABB die Automobilzulieferer Behr und Mahle, wo er zuletzt als globalerCOO der MAHLE Industrial Thermal Systems GmbH & Co. KG die weltweite Führungaller Werksleiter und der globalen Prozessplanung verantworten durfte.Mit einer Ausbildung zum Mechaniker, einer Weiterbildung zumMaschinenbautechniker und einem Studium zum Wirtschaftsingenieur verfügtHerr Gerber darüber hinaus über eine sehr breite praktische und theoretischeAusbildung. "Die Bode Gruppe mit ihrer international starken Markenpräsenzfür zuverlässige und innovative Türsysteme und ihren dreiProduktionsstandorten in Deutschland, Polen und in der Türkei ist für michein ideales Betätigungsfeld, um die spannende Unternehmensstrategie auchoperativ abzusichern", kommentiert Uwe Gerber. "Dabei ist mir persönlicheine positive Leistungskultur mit Freude an der Arbeit im Sinne einesBest-Practice-Ansatzes wichtig. Daher freue ich mich auf diese neue Aufgabeund die Zusammenarbeit mit dem ganzen Bode-Team."Bode ist einer der weltweit führenden Anbieter von innovativen Tür- undZustiegssystemen für Bahnen, Busse, Nutz- und Elektrofahrzeuge und dieNummer eins in Europa. Der größte Geschäftszweig ist derzeit derSchienenverkehr, künftig soll auch der Bereich Straßenfahrzeuge deutlichausgebaut werden.Über die Schaltbau GruppeDie im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurta.M. notierte Schaltbau Holding AG (ISIN: DE000A2NBTL2) gehört mit einemJahresumsatz von etwa 500 Mio. EUR und mit etwa 3.000 Mitarbeitern zu deninternational führenden Anbietern von Komponenten und Systemen für dieVerkehrstechnik und die Investitionsgüterindustrie. Die Unternehmen derSchaltbau-Gruppe mit den Kernmarken Schaltbau, Bode, Pintsch und SBRSentwickeln hochwertige Technik und kundenspezifische Lösungen fürSchienenfahrzeuge, Bahninfrastruktur, Straßenfahrzeuge und weitereindustrielle Anwendungen.Mehr Informationen zur Schaltbau Gruppe finden Sie unter:https://schaltbaugroup.com/de/