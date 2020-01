DGAP-News: SLM Solutions Group steigert Auftragseingangswert 2019 um 21 % auf EUR 67,7 Mio.

08.01.2020 - 08:30 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DGAP-News: SLM Solutions Group AG / Schlagwort(e): AuftragseingängeSLM Solutions Group steigert Auftragseingangswert 2019 um 21 % auf EUR 67,7Mio.2020-01-08 /Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.*SLM Solutions Group steigert Auftragseingangswert 2019 um 21 % auf EUR 67,7Mio. **Lübeck, 8. Januar 2020 - *Die SLM Solutions Group AG ("SLM Solutions" oderdas "Unternehmen"), ein führender Anbieter metallbasierter additiverFertigungstechnologie, erreichte im Gesamtjahr 2019 einen Wert desAuftragseingangs in Höhe von EUR 67,7 Mio. Gegenüber 2018 bedeutet das einWachstum um 21 %.Im vierten Quartal 2019 verzeichnete SLM Solutions Auftragseingänge im Wertvon EUR 29,5 Mio., was einem Wachstum von 100 % gegenüber demVorjahresquartal entspricht.Meddah Hadjar, seit Mai 2019 CEO von SLM Solutions, kommentiert: "Wieangekündigt, arbeiten wir weiter daran, Lücken in unserer Organisation zuschließen und das Unternehmen für langfristiges Wachstum zupositionieren. Unser Augenmerk liegt auf dem langfristigen Potenzial derTechnologie von SLM Solutions. Das Team hat dabei hart gearbeitet undbereits in der zweiten Hälfte des Jahres 2019 große Fortschritteerzielt. Das 2019 erreichte zweistellige Wachstum des Auftragseingangswertsunter den aktuellen Marktbedingungen zeigt, dass die Multi-Laser-Technologiefür die Etablierung der additiven Fertigung in allen Marktsegmentenentscheidend ist. Ich möchte dem SLM-Team, unseren Partnern und unserenKunden dafür danken, dass sie von SLM und der Multi-Laser-Technologieüberzeugt sind.Wir haben noch viel Arbeit vor uns, aber mit dem Schwung aus dem zweitenHalbjahr denken wir, für SLM Solutions die ersten richtigen Schritte in einelangfristig erfolgreiche Zukunft eingeleitet zu haben. Sam O'Leary, der seitdem 1. Dezember 2019 als Chief Operating Officer für SLM Solutions aktivist, Frank Hülsmann, SLMs Finanzvorstand seit dem 1. Januar 2020, und dieweiteren Mitglieder des Führungsteams, die 2019 zu uns gestoßen sind,arbeiten gemeinsam mit vollem Einsatz daran, SLM Solutions in unsererBranche als Marktführer zu positionieren."Der Geschäftsbericht 2019 der SLM Solutions Group AG wird am 26. März 2020unter www.slm-solutions.com im Bereich "Investor Relations" veröffentlicht.Wie am 26. Juli 2019 kommuniziert, werden der Konzernumsatz und diebereinigte EBITDA-Marge von SLM Solutions für das Jahr 2019 erheblichgeringer ausfallen als der vom vorherigen Vorstandsteam ursprünglichprognostizierte Konzernumsatz von EUR 95 Mio. und das dabei erwarteteausgeglichene bereinigte EBITDA.*Über das Unternehmen:*Die SLM Solutions Group AG aus Lübeck ist ein führender Anbietermetallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Die Aktien des Unternehmenswerden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. DasUnternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Montage und den Vertriebvon Maschinen und integrierten Systemlösungen im Bereich des SelektivenLaserschmelzens (Selective Laser Melting). SLM Solutions beschäftigt derzeitmehr als 400 Mitarbeiter in Deutschland, Frankreich, Italien, den USA,Singapur, Russland, Indien und China. Die Produkte werden weltweit vonKunden in der Luft- und Raumfahrtbranche, dem Energiesektor, demGesundheitswesen oder dem Automobilsektor eingesetzt.*Kontakt:*Georg Grießmanncometis AGTelefon: 0049 611 20 58 55 61E-Mail: griessmann@cometis.de2020-01-08 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: SLM Solutions Group AGEstlandring 423560 LübeckDeutschlandInternet: www.slm-solutions.comISIN: DE000A111338WKN: A11133Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr inBerlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart,Tradegate ExchangeEQS News ID: 948769Ende der Mitteilung DGAP News-Service948769 2020-01-08(END) Dow Jones NewswiresJanuary 08, 2020ET (GMT)