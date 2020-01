DGAP-News: Software AG: Dr. Matthias Heiden wird neuer Finanzvorstand der Software AG (deutsch)

14.01.2020 - 12:35 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 4 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Software AG: Dr. Matthias Heiden wird neuer Finanzvorstand der Software AGDGAP-News: Software AG / Schlagwort(e): PersonalieSoftware AG: Dr. Matthias Heiden wird neuer Finanzvorstand der Software AG14.01.2020 / 12:34Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Dr. Matthias Heiden wird neuer Finanzvorstand der Software AG- Neuer Chief Financial Officer (CFO) verfügt über mehr als 20 JahreErfahrung im Finanzbereich und ist ein ausgezeichneter Kenner derSoftwarebranche- Dr. Matthias Heiden ist designierter Nachfolger von Arnd Zinnhardt imVorstand der Software AGDie Software AG (Frankfurt MDAX: SOW) hat heute die Ernennung von Dr.Matthias Heiden zum neuen Chief Financial Officer (CFO) angekündigt. Dr.Heiden wird die Position von Arnd Zinnhardt übernehmen, der nach 18 Jahrenaus dieser Funktion ausscheiden wird. Dr. Heiden wird nach Ablauf einerÜbergangszeit zur Software AG kommen und sein Amt als CFO und Mitglied desVorstands offiziell antreten.Dr. Heiden ist ein renommierter Finanzexperte mit umfangreichen Erfahrungenin der Softwarebranche und großen globalen DAX-Unternehmen. Er wird vonSAF-HOLLAND S.A. zur Software AG wechseln. Bei SAF-HOLLAND verantwortet erderzeit als CFO eine Vielzahl zentraler Funktionen, u. a. Finanzen,Controlling, HR, Investor Relations, Legal & Compliance sowieUnternehmenskommunikation. SAF-HOLLAND ist der größte unabhängigeNutzfahrzeugzulieferer in Europa. Das Unternehmen hat seinen Firmensitz inLuxemburg und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.Vor seinem Engagement bei SAF-HOLLAND arbeitete Dr. Heiden zwölf Jahre inverschiedenen leitenden Funktionen bei SAP SE, u. a. war er CFO der SAPDeutschland und Head of Global Treasury der SAP. Zuletzt gehörte er als CFOfür die Region Mittel- und Osteuropa zum globalen und europäischenFührungsteam der SAP und überwachte bedeutende Umsatzströme aus allenGeschäftsbereichen. Er war bei der SAP maßgeblich an der Umstellung auf einabonnement- und cloudbasiertes Geschäftsmodell beteiligt und Co-Sponsor desFinanztransformationsprogramms "Finance Run Better Together".Der Aufsichtsratsvorsitzende der Software AG, Dr. Andreas Bereczky,kommentierte die Ernennung: "Ich begrüße Herrn Dr. Heiden ganz herzlich beider Software AG. Aufgrund seines Hintergrunds verfügt er über einausgezeichnetes Verständnis für die Abläufe in einem Softwareunternehmen,die er mit einer modernen Interpretation der CFO-Rolle kombiniert. Ich binsicher, dass er bei der Software AG Herausragendes leisten wird." Dr.Bereczky weiter: "Im Namen des Aufsichtsrats, des Vorstandsteams und allerMitarbeiter möchte ich mich bei Arnd Zinnhardt aufrichtig für seineexzellente Arbeit in den vergangenen 18 Jahren bedanken, insbesondere fürseinen wichtigen Beitrag zur Entwicklung und Implementierung unserer neuenStrategie, Helix."Sanjay Brahmawar, Vorstandsvorsitzender der Software AG, sagte: "Ich freuemich sehr, dass Matthias Heiden unser Team verstärkt. Mit ihm haben wireinen international sehr erfahrenen Finanzexperten und Kenner derSoftwarebranche an Bord. Bei Arnd möchte ich mich für alles bedanken, was erfür den Erfolg der Software AG und für ihre Mitarbeiter geleistet hat."Arnd Zinnhardt fügte hinzu: "Für mich geht eine spannende und intensive Zeitbei der Software AG zu Ende. Ich möchte mich herzlich bei meinen Kolleginnenund Kollegen für ihre Unterstützung und die Zusammenarbeit in dieser Zeitbedanken. Gemeinsam haben wir die Software AG erfolgreich weiterentwickeltund zu dem Unternehmen gemacht, das es heute ist. Jetzt, da dieHelix-Strategie zu greifen beginnt, freue ich mich, den Stab an Dr. Heidenweiterzugeben."Dr. Heiden sagte: "Der Einstieg bei der Software AG in dieser Phase derTransformation ist ausgesprochen spannend. Die Finanzkraft und dieInnovationsagenda der Software AG sind überzeugend. Ich freue mich darauf,das Unternehmen und seine Finanzfunktion bei der Umsetzung derHelix-Transformationsstrategie auf die nächste Stufe zu bringen."Dr. Heiden hat an der Universität des Saarlandes inWirtschaftswissenschaften promoviert. Er lebt mit Frau und Tochter inSpeyer.Die Software AG wird die Ergebnisse des vierten Quartals und dasJahresergebnis 2019 wie geplant am 29. Januar bekannt geben.Die Software AG (Frankfurt MDAX: SOW) bietet ihren Kunden "Freedom as aService". Wir denken Integration weiter, stoßen Unternehmenstransformationan und ermöglichen schnelle Innovationen für das Internet der Dinge, damitUnternehmen sich mit Geschäftsmodellen von ihren Mitbewerbern abhebenkönnen. Wir geben ihnen die Freiheit, jede Technologie - von der App bis zumEdge - zu verknüpfen und zu integrieren. Wir öffnen Datensilos und machenDaten teilbar, nutzbar und wertvoll, sodass unsere Kunden die bestenEntscheidungen treffen und neue Wachstumschancen erschließen können.Weitere Informationen über die Software AG und Freedom as a Service erhaltenSie unter www.softwareag.com.Software AG | Uhlandstraße 12 | 64297 Darmstadt | DeutschlandAusführliche Presseinformationen zur Software AG sowie eine Bild- undMultimedia-Datenbank finden Sie online unter: www.softwareag.com/de_presse.Folgen Sie uns auf Twitter: Software AG Germany | Software AG GlobalOtmar F. 