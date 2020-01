DGAP-News: Susanna Schneeberger verlässt die KION GROUP AG

13.01.2020 - 09:36 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 4 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DGAP-News: KION GROUP AG / Schlagwort(e): PersonalieSusanna Schneeberger verlässt die KION GROUP AG (News mit Zusatzmaterial)2020-01-13 /Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.*Susanna Schneeberger verlässt die KION GROUP AG *Frankfurt, 13. Januar 2020 - Susanna Schneeberger (46), im Vorstand der KIONGROUP AG für das Segment Supply Chain Solutions (Dematic) sowie als ChiefDigital Officer für die digitale Transformation verantwortlich, verlässt dasUnternehmen. Sie hat sich mit dem Aufsichtsrat aufgrund unterschiedlicherstrategischer Auffassungen im besten gegenseitigen Einvernehmen geeinigt,Ihre Tätigkeit für die KION Group zum 31. März 2020 zu beenden."Wir danken Frau Schneeberger für ihre geleistete Arbeit bei derWeiterentwicklung unseres Segments Supply Chain Solutions sowie dersegmentübergreifenden Digitalisierungsaktivitäten. Unter ihrer Verantwortungwurde das Geschäftsfeld SCS stabilisiert und die Performance sowohl in Bezugauf Wachstum als auch Profitabilität deutlich verbessert. Wir wünschen ihrfür ihre Zukunft alles Gute", sagte Michael Macht, Vorsitzender desAufsichtsrats der KION GROUP AG.Gordon Riske, Vorsitzender des Vorstands der KION Group, sagte: "SusannaSchneeberger hat den digitalen Wandel des Konzerns mit Nachdruckvorangetrieben und eine solide Basis sowie Roadmap für die weitere interneund externe digitale Transformation des Konzerns geschaffen. Dafür danke ichihr sehr herzlich."Die Aufgaben des bisherigen Ressorts Supply Chain Solution und DigitalBusiness Transformation werden in die anderen Vorstandsressorts integriert.Die KION GroupDie KION Group ist ein weltweit führender Anbieter von Gabelstaplern,Lagertechnik und verbundenen Dienstleistungen sowie Supply-Chain-Lösungen.In mehr als 100 Ländern optimiert die KION Group mit ihren Logistik-Lösungenden Material- und Informationsfluss in Fabriken, Lagerhäusern undVertriebszentren. Der Konzern ist in Europa der größte Hersteller vonFlurförderzeugen, weltweit die Nummer Zwei und zudem führender Anbieter vonAutomatisierungstechnologie.Die weltbekannten Marken der KION Group zählen zu den Branchenbesten.Dematic, das jüngste Mitglied der KION Group, ist weltweit führenderSpezialist für den automatisierten Materialfluss mit einem umfassendenAngebot an intelligenten Supply-Chain- und Automatisierungslösungen. DieMarken Linde und STILL bedienen den Premium-Markt der Flurförderzeuge,während Baoli sich auf das Value-Segment konzentriert. Unter ihrenregionalen Flurförderzeug-Marken ist Fenwick der größteMaterial-Handling-Anbieter in Frankreich, OM Voltas bedient den indischenMarkt und ist dort ein führender Anbieter von Flurförderzeugen.Weltweit sind mehr als 1,4 Millionen Flurförderzeuge und über 6.000installierte Systeme der KION Group bei Kunden sämtlicher Branchen undGröße auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern hat mehr als 33.000Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 8Milliarden EUR.DisclaimerDieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dienenausschließlich Informationszwecken und stellen weder einen Prospekt darnoch beinhalten sie ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA oderin einem anderen Land oder eine Aufforderung, ein Angebot zum Kauf vonWertpapieren in den USA oder in einem anderen Land abzugeben.Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die verschiedenenRisiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse könnenerheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwaraufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum BeispielVeränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation,Gesetzesänderungen, Ergebnisse technischer Studien, Wechselkursschwankungen,Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahrenund die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Wir übernehmen keinerleiVerantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenenAussagen zu aktualisieren.Weitere Informationen für MedienvertreterMichael HaugerSenior Vice President Corporate CommunicationsTelefon +49 (0)69 201 107 655Mobil +49 (0)151 16 86 55 50michael.hauger@kiongroup.comFrank GrodzkiSenior Director External Communications & Group NewsroomTelefon +49 (0)69 201 107 496Mobil +49 (0)151 65 26 29 16frank.grodzki@kiongroup.comWeitere Informationen für InvestorenPhil PezusVice President Investor RelationsTel: +49 (0)69 201 107 446phil.pezus@kiongroup.comZusatzmaterial zur Meldung:Bild: http://newsfeed2.eqs.com/kion/951729.html [1]Bildunterschrift: Susanna SchneebergerDokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=TUFVJACJEL [2]Dokumenttitel: Schneeberger2020-01-13 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: KION GROUP AGThea-Rasche-Straße 860549 Frankfurt/MainDeutschlandTelefon: +49 69 20110-0E-Mail: info@kiongroup.comInternet: www.kiongroup.comISIN: DE000KGX8881WKN: KGX888Indizes: MDAXBörsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr inBerlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart,Tradegate ExchangeEQS News ID: 951729Ende der Mitteilung DGAP News-Service951729 2020-01-131: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=328063eaf3ce3154545e67fb5560d843&application_id=951729&site_id=vwd&application_name=news2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=c394ac57a1b6bb508e2ae794aa938aa0&application_id=951729&site_id=vwd&application_name=news(END) Dow Jones NewswiresJanuary 13, 2020ET (GMT)