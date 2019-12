DGAP-News: Telefónica Deutschland Holding AG: Unabhängiger Sachverständiger bestätigt die MBA MVNO Preise der Telefónica Deutschland vollumfänglich (deutsch)

19.12.2019 - 19:24 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Telefónica Deutschland Holding AG: Unabhängiger Sachverständiger bestätigt die MBA MVNO Preise der Telefónica Deutschland vollumfänglich ^ DGAP-News: Telefónica Deutschland Holding AG / Schlagwort(e): Rechtssache Telefónica Deutschland Holding AG: Unabhängiger Sachverständiger bestätigt die MBA MVNO Preise der Telefónica Deutschland vollumfänglich 19.12.2019 / 19:24 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. München, 19. Dezember 2019 Unabhängiger Sachverständiger bestätigt die MBA MVNO Preise der Telefónica Deutschland vollumfänglich Der unabhängige Sachverständige hat heute seine Entscheidung über die von 1&1 Drillisch initiierte Preisüberprüfung für den Zeitraum nach September 2017 vorgelegt. Der Experte bestätigt seinen Entscheidungsentwurf vom 24. Oktober 2019 vollständig. Damit lehnt er den Antrag auf eine rückwirkende Preissenkung ab und bestätigt die in der MBA MVNO-Vereinbarung festgelegten Preise für den kapazitätsbasierten Zugang von 1&1 Drillisch zum Mobilfunknetz von Telefónica Deutschland. Die Bestätigung der Preise kann nur noch vom Ausgang eines separat von Telefónica Deutschland initiierten Verfahrens beeinflusst werden, in dem das Unternehmen gegenüber 1&1 Drillisch eine anteilige Erstattung für Frequenzrechte aus der Spektrumauktion in 2015 verlangt. Wir bekräftigen unsere Prognose für das Gesamtjahr 2019 sowie unsere mittelfristigen Ziele. Weitere Informationen: Telefónica Deutschland Investor Relations Georg-Brauchle-Ring 50 D-80992 München t +49 (0)89 2442-1010 f +49 (0)89 2442-2000 e ir-deutschland@telefonica.com 19.12.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Telefónica Deutschland Holding AG Georg-Brauchle-Ring 50 80992 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 24 42 0 Internet: www.telefonica.de ISIN: DE000A1J5RX9 WKN: A1J5RX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 941001 MDAX TecDAX Ende der Mitteilung DGAP News-Service 941001 19.12.2019 ° Quelle: dpa-AFX