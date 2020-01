DGAP-News: TERRAGON AG: AACHENER GRUNDVERMÖGEN erwirbt Projekt 'Schloss Residenz Ahrensburg' der TERRAGON AG (deutsch)

16.01.2020 - 08:00 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 4 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

TERRAGON AG: AACHENER GRUNDVERMÖGEN erwirbt Projekt 'Schloss Residenz Ahrensburg' der TERRAGON AGDGAP-News: TERRAGON AG / Schlagwort(e): Verkauf/ImmobilienTERRAGON AG: AACHENER GRUNDVERMÖGEN erwirbt Projekt 'Schloss ResidenzAhrensburg' der TERRAGON AG16.01.2020 / 08:00Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.AACHENER GRUNDVERMÖGEN erwirbt Projekt "Schloss Residenz Ahrensburg" derTERRAGON AG* 99 Service-Wohnungen für Senioren / 6.400 m² Wohnfläche* Baubeginn im Februar 2020 / Fertigstellung im 1. Quartal 2022Köln/Berlin, 16. Januar 2020 - Die Aachener GrundvermögenKapitalverwaltungsgesellschaft mbH hat zum Jahreswechsel mit der TERRAGON AGeinen Kaufvertrag zum Erwerb der Projektentwicklung "Schloss ResidenzAhrensburg" abgeschlossen. Bis Anfang 2022 sollen 50 Zweizimmerwohnungen und49 Dreizimmerwohnungen für altersgerechtes Wohnen auf insgesamt etwa 6.400Quadratmeter Wohnfläche entstehen. Eine entsprechende Baugenehmigung liegtvor. Der Rohbaubeginn wird im Februar 2020 erfolgen, aktuell werden auf demGelände bauvorbereitende Maßnahmen und Bodenarbeiten durchgeführt. Über denKaufpreis wurde Stilschweigen vereinbart.Die Wohnanlage für Senioren am Reeshoop 40 - 44a wird neben den insgesamt 99Wohneinheiten über Service- und Begegnungsflächen verfügen sowieGrundservice- und Wahlleistungen beinhalten, deren Umfang einerVier-Sterne-Residenz gemäß dem Klassifizierungssystem der gif - Gesellschaftfür Immobilienwirtschaftliche Forschung e.V. entsprechen. Generalmieter undServiceanbieter wird eine Tochtergesellschaft der Agaplesion AG, eines dergrößten diakonischen Werke Deutschlands. Hierzu wurde ein Mietvertrag miteiner Laufzeit von 25 Jahren abgeschlossen. Die Aachener Grundvermögenerwirbt das Projekt für ihren Aachener WohnenPlus-Fonds, der auf neue Wohn-und Betreuungsformen in Deutschland fokussiert ist.Georg Heinze, Geschäftsführer der Aachener GrundvermögenKapitalverwaltungsgesellschaft mbH: "Die Projektentwicklung in Ahrensburgentspricht in sämtlicher Hinsicht unserem Ankaufsprofil und wird denBewohnern ideale Voraussetzungen für ein selbstbestimmtes Wohnen im Alterbieten. Wir werden auch weiterhin in Service-Wohneinrichtungen wie dieseinvestieren, damit der stetig wachsende Anteil an zunehmendbetreuungsbedürftigen Menschen ein Zuhause finden kann, in dem man sich auchim hohen Alter wohlfühlt und rundum versorgt ist."Dr. Michael Held, Vorstandsvorsitzender der TERRAGON AG: "Wir sind sehrstolz darauf, die Aachener Grundvermögen erneut als Käufer eines unserermodernen und hochwertigen Projekte gewonnen zu haben. Für die Zukunft planenwir die Verwirklichung einer Vielzahl ähnlicher Objekte, um dem anhaltendenMangel an betreuten Wohnungen bundesweit entgegenzuwirken und unsereMarktführerschaft in dem attraktiven Marktsegment ,Service-Wohnen fürSenioren' weiter auszubauen."In direkter Nachbarschaft zur "Schloss Residenz Ahrensburg" befindet sichdas Pflegezentrum "Haus Reeshoop", das von TERRAGON im März 2017 an denschwedischen Investor Hemsö veräußert wurde. Der im Mai 2019 eröffneteNeubau verfügt über 107 Betten sowie Therapieraum für gemeinsame Aktivitätenund ein eigenes Restaurant.Über die AACHENER GRUNDVERMÖGENDie Aachener Grundvermögen Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH wurde im Jahr1973 unter Beteiligung kirchlicher Stellen gegründet, um zunächstausschließlich institutionellen Anlegern der katholischen Kirche inDeutschland eine Alternative zum eigenen Immobilienerwerb zu bieten. Seitüber 40 Jahren verfolgt das Unternehmen eine konservative, langfristige, aufNachhaltigkeit ausgerichtete Anlagestrategie und ist Spezialist fürerstklassige Immobilien. Seit vielen Jahren bietet die AachenerGrundvermögen maßgeschneiderte Anlagemöglichkeiten auch außerhalb desAnlegerkreises der Katholischen Kirche an und wendet sich an bürgerlicheStiftungen und institutionelle Anleger. Das Unternehmen verwaltet zweiPublikums-Fonds und 14 Immobilien-Spezial-Fonds im Volumen von insgesamtrund 7,2 Mrd. Euro. Hierzu zählt auch der Aachener WohnenPlus-Fonds, der aufden Erwerb und die Verwaltung von neuen Wohn- und Betreuungsformen inDeutschland fokussiert ist. Weitere Informationen unter:www.aachener-grund.deÜber TERRAGON:Die TERRAGON AG ist ein auf Wohnen im Alter spezialisierter, bundesweittätiger Projektentwickler mit Fokus auf das attraktive Marktsegment"Service-Wohnen für Senioren". Das bereits seit 20 Jahren am Marktetablierte Unternehmen hat deutschlandweit mehr als 2.000 Wohneinheitenerfolgreich entwickelt und zählt zu den führendenImmobilienprojektentwicklern für betreutes Wohnen in Deutschland. Mit ihremerfahrenen Managementteam und ihrer datenbankbasierten bedarfsgerechtenStandortanalyse verfügt die TERRAGON AG über eine hohe Wettbewerbsfähigkeitbei der Gestaltung und Steuerung aller Prozesse der Wertschöpfungskette vonder Grundstücksakquisition, der Projektierung, der Planung, dem Bau bis zumVerkauf. Weitere Informationen unter: www.terragon-ag.deDr. Michael HeldVorstandsvorsitzender TERRAGON AGFriedrichstr. 185-19010117 BerlinTel.: +49 (0) 30 - 20 3799 0E-Mail: d.tempel@terragon-gmbh.deFlorian KirchmannIR.on AGTel.: +49 (0) 221 9140-9711E-Mail: florian.kirchmann@ir-on.com16.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: TERRAGON AGFriedrichstraße 185 - 19010117 BerlinDeutschlandTelefon: +49 30 2037 990Fax: +49 30 20 37 99 55E-Mail: info@terragon-ag.deInternet: www.terragon-ag.deISIN: DE000A2GSWY7WKN: A2GSWYBörsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Hannover,München, Stuttgart, Tradegate ExchangeEQS News ID: 954475Ende der Mitteilung DGAP News-Service954475 16.01.2020Quelle: dpa-AFX