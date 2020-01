DGAP-News: The NAGA Group AG leitet Trendwende ein - Q4 Umsatz von EUR2.5 Mio. übertrifft kumulierten Umsatz Q1-Q3. Gebührenfreier Aktienhandel gestartet. (deutsch)

10.01.2020 - 13:46 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 5 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

The NAGA Group AG leitet Trendwende ein - Q4 Umsatz von EUR2.5 Mio. übertrifft kumulierten Umsatz Q1-Q3. Gebührenfreier Aktienhandel gestartet.DGAP-News: The NAGA Group AG / Schlagwort(e):Umsatzentwicklung/VertriebsergebnisThe NAGA Group AG leitet Trendwende ein - Q4 Umsatz von EUR2.5 Mio.übertrifft kumulierten Umsatz Q1-Q3. Gebührenfreier Aktienhandel gestartet.10.01.2020 / 13:46Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.* Handelsergebnisse aus Q4 stärker als alle vorherigen Quartale 2019zusammen* Gebührenfreier Aktienhandel gestartet* Gesteigertes Transaktionsvolumen bei gesenkten Akquisekosten__________________________________________________________Hamburg - Freitag, 10.01.2020Die NAGA Group AG blickt auf ein ereignisreiches Geschäftsjahr 2019 zurück.Im Jahresverlauf konnten die Handelserlöse von Quartal zu Quartal gesteigertwerden. War das erste Halbjahr 2019 noch durch die substantielleRestrukturierung geprägt, konnte sich das erneuerte Management ab dem 2.Halbjahr auf die Geschäftsentwicklung, sowie die Verbesserung desProduktangebots und der Kundenzufriedenheit konzentrieren."Wir haben besonders ab dem Q4 endlich wieder ordentlich arbeiten können.Nach verbesserten Handelserlösen im Oktober konnten wir uns im November undDezember nochmal stark steigern und über EUR2.5 Mio. an Umsatz erzielen.Damit ist das Q4 eines der besten Quartale in Bezug auf Handelserlöse seitder Unternehmensgründung - und dies bei deutlich gesenkten operativenKosten. Zudem konnten wir einen deutlichen Anstieg an Transaktionenverzeichnen und sehen reduzierte Kundenakquisekosten", resümiert NAGAGründer & Vorstandsvorsitzender Benjamin Bilski.Im Vergleich zum 2. Halbjahr 2018 konnte das neue Management im 2. Halbjahr2019 das Handelsvolumen von EUR14 Mrd. um über 90% auf über EUR27.8 Mrd.steigern. Die Echtgeld-Transaktionen legten von EUR728 Tsd. um 128% aufEUR1.8 Mio. zu. Besonders erfreulich ist, dass die Autokopier-Funktion um500% gestiegen ist. Wurden im 2. Halbjahr 2018 rund 110 Tsd. Trades kopiert,waren es im Vergleichszeitraum 2019 bereits über 730 Tsd. Auf der Seite derAkquisitionskosten pro Kunde konnte NAGA sich um rund 65% verbessern undmarkierte mit rund EUR500 pro Neukunden einen Wert, der deutlich unter demIndustriedurchschnitt von rund EUR1000 liegt. Durch das schwache ersteHalbjahr 2019 bewegt sich das Ergebnis für 2019 zwar unter demVorjahresniveau, dennoch liegt der Fokus klar auf Wachstum."Wir freuen uns, dass die neue Strategie schon so schnell erste Resultateliefert. Wir arbeiten derzeit mit limitierten Ressourcen, was uns jedochdazu trimmt, so effizient wie möglich zu sein. Die wichtigste KPI wird abjetzt der monatlich aktive Nutzer sein. Hier besteht das größteSteigerungspotential und daran werden wir mit gezielten Marketingaktivitätenund Kundenfokus arbeiten. Das letzte Quartal hat gezeigt, dass wir auf demrichtigen Weg sind, daher muss es unser Ziel sein, das Momentum zu nutzen."fügt Bilski hinzu.Gebührenfreier Aktienhandel gestartetTrotz aller Widrigkeiten im Jahresverlauf, dem Umbruch auf der Aktionärs-sowie der operationellen Ebene, hat NAGA an einem großen Produktlaunchgearbeitet: Der gebührenfreie Handel mit realen Aktien. Die Entwicklung derintegrierten Lösung in die NAGA Plattform hat insgesamt 16 Monate gedauert.Der gebührenfreie Aktienhandel wird derzeit für rund 417 Aktientitel an 9Börsen angeboten. NAGA Kunden können das gesamte Produktspektrum von CFDs,FX, ETFs und Kryptos kombiniert mit Social Trading bis hin zur hauseigenenNAGA Prepaid-Mastercard nutzen und dabei echte Aktien gebührenfrei handeln."Im Jahr 2015 war unsere Vision mit NAGA eine Plattform zu entwickeln,welche das Investieren über alle Asset-Klassen hinweg ermöglicht. Jetzt,pünktlich zum Jahresbeginn 2020, haben wir unsere Vision erfüllt und nebstden 500 Instrumenten auf unserer Plattform den Handel mit echten Aktieneingeführt. Das Ganze gebührenfrei und kombiniert mit der einzigartigenFunktion, dass Händler sich gegenseitig kopieren können und dafür Boniverdienen. Wir wollen damit eine Alternative zu den existierendenDirektbrokern im Lande darstellen sowie dabei helfen, dass Deutschlandwieder mehr in Aktien investiert", kommentiert Bilski den Launch.Der gebührenfreie Aktienhandel wurde zunächst exklusiv für europäische NAGAKunden eingeführt. Mehr Informationen sind unterhttps://www.naga.com/free-stock-trading zu finden.Ebenfalls gab es eine Änderung im Vorstand. Michalis Mylonas, welcher seitBeginn 2017 bereits Chief Executive des Market Makers NAGA Markets Ltd. inZypern ist, wurde in den Vorstand berufen und übernimmt das Finanz- sowiedas regulatorische Ressort innerhalb der Gruppe."2020 steht ganz unter dem Stern, NAGA wieder in die Spur zu bringen undPartner sowie Kunden und vor allem unsere Aktionäre davon zu überzeugen,dass NAGA stets noch ein großes Wachstumspotenzial hat. Unsere Kernproduktund unsere Technologie sind nun auf dem Level, auf dem wir sein sollten. Eshat alles Zeit gekostet, jedoch sind wir nun bereit, NAGA mit all unsererEnergie publik zu machen und somit neues Geschäft zu holen - in Europa abervor allem in Südostasien, welches hervorragend angelaufen ist", so Bilskiabschließend._____________________________THE NAGA GROUP AG:Die THE NAGA GROUP AG wurde im August 2015 gegründet. Die börsennotierteFirma bietet eine Plattform welche Personal Banking, Aktien und CFD-Handelsowie ein Soziales Netzwerk vereint. Durch Services wie dieKryptowährungs-Wallet, die NAGA Card sowie die Autokopier-Funktion führenderAktienhändler auf der Plattform, erlaubt NAGA das Investieren über alleAsset-Klassen hinweg. Das Wort "NAGA" ist Sanskrit und bedeutet "KobraSchlange". Kontakt:
The NAGA Group AG
Stadthausbrücke 1-3
20355 Hamburg
E: press@naga.com

10.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Sprache: Deutsch
Unternehmen: The NAGA Group AG
Stadthausbrücke 1-3
20355 Hamburg
Deutschland
E-Mail: info@naga.com
Internet: www.naga.com
ISIN: DE000A161NR7
WKN: A161NR