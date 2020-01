DGAP-News: Trade Republic Bank GmbH: TRADE REPUBLIC BANK STARTET MIT MOBILEM UND PROVISIONSFREIEM WERTPAPIERHANDEL IN ÖSTERREICH (deutsch)

09.01.2020 - 09:02 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 6 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Trade Republic Bank GmbH: TRADE REPUBLIC BANK STARTET MIT MOBILEM UND PROVISIONSFREIEM WERTPAPIERHANDEL IN ÖSTERREICHDGAP-News: Trade Republic Bank GmbH / Schlagwort(e):Markteinführung/ExpansionTrade Republic Bank GmbH: TRADE REPUBLIC BANK STARTET MIT MOBILEM UNDPROVISIONSFREIEM WERTPAPIERHANDEL IN ÖSTERREICH09.01.2020 / 09:02Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.TRADE REPUBLIC BANK STARTET MIT MOBILEM UND PROVISIONSFREIEMWERTPAPIERHANDEL IN ÖSTERREICH- Nur 12 Monate nach dem erfolgreichen Marktstart rollt Deutschlands erstermobiler und provisionsfreier Broker sein Erfolgskonzept nach Österreich aus- Aktien, ETFs und Derivate ohne Orderprovisionen, ETF-Sparpläne kostenlos,keine Depotgebühren oder Negativzinsen- Intuitive App bringt den Wertpapierhandel ins 21. Jahrhundert- Kundenstamm weit im fünfstelligen Bereich, rund 200 Mio. EuroKundenvermögen (Assets under Management) - allein im Dezember wurden mehrals 40 Mio. Euro eingezahlt- Warteliste ab sofort geöffnetBERLIN/ WIEN, 9. JANUAR 2020Nach ihrem äußerst erfolgreichen Start in Deutschland weitet die TradeRepublic Bank ihr Angebot, Wertpapiere mobil, einfach und provisionsfrei aufdem Handy zu handeln, jetzt nach Österreich aus. Interessenten haben absofort die Möglichkeit, sich auf der Warteliste einzutragen und werden nochim ersten Quartal 2020 für den Wertpapierhandel freigeschaltet. Dafür fälltlediglich eine Fremdkostenpauschale von einem Euro pro Handelsgeschäft an;Sparpläne auf Basis von mehr als 300 ETFs können kostenfrei bespart werden.Die Trade Republic Bank realisiert ihr Angebot mit namhaftenKooperationspartnern wie HSBC, solarisBank und seit neuestem auch BlackRock."Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Vision, den kostenlosenWertpapierhandel für jedermann zugänglich zu machen, jetzt auch nachÖsterreich bringen können", sagt Christian Hecker, einer der Gründer derTrade Republic. "Wertpapierhandel ist ein zutiefst mobiles Produkt undgehört auf das Handy. Durch den Einsatz moderner Technologie befreien wirdie Anleger von hohen Kosten und ermöglichen es ihnen, ihr Geld einfach undprovisionsfrei am Kapitalmarkt anzulegen."Die Trade Republic hat den mobilen und provisionsfreien Wertpapierhandel2019 sehr erfolgreich in Deutschland eingeführt: Innerhalb von nur einemJahr hat die digitale Bank einen Kundenstamm weit im fünfstelligen Bereichaufgebaut. Das von den Kunden angelegte Vermögen liegt bei rund 200Millionen Euro. Allein im Dezember 2019 haben Trade Republic Kunden dabeimehr als 40 Millionen Euro eingezahlt. Wesentlicher Erfolgsfaktor desNeo-Brokers ist die intuitive App, mit der Börsengeschäfte einfach, schnellund sicher abgewickelt werden können.Um auch den österreichischen Kunden von Beginn an größtmögliche Stabilitätund Zuverlässigkeit zu gewährleisten, startet die Trade Republic zunächstmit einer Wartelistenphase. Interessierte haben ab sofort die Möglichkeit,sich über die Trade Republic App oder die Website unter www.traderepublic.atzu registrieren. Im Anschluss an die Freischaltung ist das Depot in wenigerals zehn Minuten auf dem Handy eröffnet. Nach Geldeingang können die Kundendann direkt mit dem Handel beginnen.Umfangreiche Such- und Filterfunktionen machen es dabei besonderskomfortabel, das passende Investment auszuwählen. Dank kostenloserEchtzeitdaten, Preisalarmen und Push-Nachrichten behalten die Anleger ihrDepot immer und überall im Blick. Alle Informationen sind in einerpersonalisierten Timeline übersichtlich und leicht nachvollziehbaraufbereitet.UMFANGREICHES ANGEBOT, LANGE HANDELSZEITEN UND UMFASSENDE SERVICESMit rund 7.300 Aktien, 500 ETFs, über 300 ETF-Sparplänen sowie 40.000Derivaten stehen den Kunden zahlreiche attraktive Anlageoptionen offen.Handelbar sind unter anderem auch die 20 ATX-Titel sowie die wichtigstenösterreichischen Wertpapiere. Dabei befreit die Trade Republic Anleger vonden sonst üblichen Provisionen. Es fällt lediglich eine Fremdkostenpauschalevon nur einem Euro pro Handelsgeschäft an - unabhängig von der Größe derOrder. ETF-Sparpläne, die insbesondere dem langfristigen Vermögensaufbaudienen, sind sogar dauerhaft vollständig kostenfrei besparbar.Österreichischen Kunden bietet die Trade Republic bereits von Beginn an denautomatischen Depotübertrag an. Damit erleichtert der Neo-Broker Anlegern,die bereits ein Wertpapierdepot bei einer anderen Bank haben, den Wechsel.Trade Republic bietet den Übertrag eines anderen Depots zu ihnen einfach undkostenlos innerhalb weniger Tage an.Die Kooperation mit dem an der Börse Hamburg betriebenen elektronischenHandelssystemLS Exchange steht für die hohe Handelsqualität bei der Trade Republic. DieKursqualität wird börslich überwacht. Die Spreads sind an den ReferenzmarktXETRA, soweit dort handelbar, gebunden. Zudem können Kunden besonders langehandeln: Aktien und ETFs börsentäglich von 7:30 bis 23 Uhr, Derivate von 8bis 22 Uhr.ERFOLGREICHER NEO-BROKER MIT RENOMMIERTEN PARTNERNDie Trade Republic verbindet moderne Technologie mit der Sicherheit undZuverlässigkeit einer deutschen Bank. Namhafte Kooperationspartner stehendabei für die Qualität des Angebots: Für die sichere Abwicklung derWertpapiergeschäfte setzt die Trade Republic auf die HSBC TransactionServices - den nach Anzahl der Transaktionen größten WertpapierabwicklerDeutschlands. Die Zusammenarbeit mit der solarisBank gewährleistet dieeffiziente und sichere Verwahrung der Kundengelder - ohne Negativzinsen. MitBlackRock, einem der größten Vermögensverwalter der Welt, hat der Neo-Brokerauch für sein ETF-Sparplan-Angebot einen starken Partner an seiner Seite.Als deutsches Bankinstitut mit Zulassung in Österreich wird die TradeRepublic von der Bundesbank und der BaFin (Bundesaufsicht fürFinanzdienstleistungen) beaufsichtigt.Die Trade Republic App ist für die Betriebssysteme iOS und Android verfügbarund kann ab sofort auch in Österreich kostenlos im App Store und bei GooglePlay heruntergeladen werden.WEITERE INFORMATIONEN UND PRESSEMATERIAL FINDEN SIE HIER:Website I FAQ I Facebook I Instagram I TwitterFÜR WEITERE FRAGEN, MELDEN SIE SICH BEI UNS:Bettina Friespresse@traderepublic.com+49 30 5490 63121ÜBER TRADE REPUBLICDie Trade Republic Bank bietet ihren Kunden die Möglichkeit, mobil undprovisionsfrei Aktien, ETFs und Derivate zu handeln. Es fällt lediglich eineFremdkostenpauschale von einem Euro pro Handelsgeschäft für die Abwicklungan. Die intuitive App des Berliner FinTechs bietet die mobileDepoteröffnung, einfache Such- und Filterfunktionen, eine personalisierteTimeline sowie lange Handelszeiten von 7:30 bis 23 Uhr börsentäglich.Die Anleger können in der App über 7.800 deutsche und internationale Aktiensowie ETFs auf Indizes, Rohstoffe und Währungen börslich handeln.Gebührenfreie und individuell gestaltbare ETF-Sparpläne ohneFremdkostenpauschale ergänzen das Angebot.Die Kursqualität (Spread) wird börslich überwacht. Die Spreads sind an denReferenzmarkt XETRA, soweit dort handelbar, gebunden. Außerdem sind rund40.000 Derivate von HSBC Deutschland auf Indizes, Währungen und Rohstoffeprovisionsfrei handelbar.Durch den Einsatz moderner Technologie realisiert die Trade RepublicKostenvorteile, die sie direkt an ihre Kunden weitergibt: keineOrderprovisionen, keine Depotgebühr, keine Negativzinsen - lediglich eineFremdkostenpauschale von einem Euro pro Trade. Die Trade Republic kooperiertmit renommierten Partnern wie der HSBC, BlackRock und der solarisBank.Die Trade Republic Bank ist eine in Deutschland zugelassene und von derBundesbank und BaFin beaufsichtigte Wertpapierhandelsbank. Die GründerChristian Hecker, Thomas Pischke und Marco Cancellieri haben das Unternehmenseit 2015 aufgebaut. Im Januar 2019 hat die Trade Republic als ersterdeutscher Broker mit der Einführung des mobilen und dauerhaftprovisionsfreien Aktienhandels begonnen - nur 12 Monate später rollt derNeo-Broker sein Angebot nach Österreich aus. Zu den Investoren der TradeRepublic gehören die VC Investoren Creandum und Project A sowie die sino AG.09.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.de949571 09.01.2020Quelle: dpa-AFX