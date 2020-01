DGAP-News: Traumhaus AG: Traumhaus AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab und gewinnt die Elbstein AG als neuen Investor (deutsch)

14.01.2020 - 10:00 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Traumhaus AG: Traumhaus AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab und gewinnt die Elbstein AG als neuen InvestorDGAP-News: Traumhaus AG / Schlagwort(e): KapitalerhöhungTraumhaus AG: Traumhaus AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab undgewinnt die Elbstein AG als neuen Investor14.01.2020 / 10:00Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Traumhaus AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab und gewinnt dieElbstein AG als neuen InvestorWiesbaden, den 14. Januar 2020 - Die Traumhaus AG gibt die erfolgreicheDurchführung der am 30. November 2019 beschlossenen Kapitalerhöhung miteinem Volumen von EUR 3.012.454,50 bekannt. Mit Eintragung in dasHandelsregister des Amtsgerichts Wiesbaden vom 07. Januar 2020 steigt dasGrundkapital der Gesellschaft durch die Ausgabe von 182.573 neuen Aktien(WKN: A2NB7S) zu einem Ausgabepreis von EUR 16,50 pro Stück von bisher EUR4.428.540,00 auf EUR 4.611.113,00.Die Kapitalmarktmaßnahme wurde im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhungdurchgeführt. Einen wesentlichen Teil der neuen Aktien erwarb die ElbsteinAG mittelbar über Ihre Tochtergesellschaft HCK Wohnimmobilien GmbH, mit Sitzin Hamburg. Bei der Elbstein AG handelt es sich um eineBeteiligungsgesellschaft, deren Anlageschwerpunkt Kapitalbeteiligungen anüberwiegend kleineren und mittelgroßen börsennotierten Unternehmen aus demdeutschsprachigen Raum bilden. Vorstand und Aufsichtsrat der Elbstein AGverfügen über langjährige Berufserfahrung und ein qualitativ hochwertigesNetzwerk in der Immobilienbranche sowie im Kapitalmarkt."Mit diesem Schritt ist es uns gelungen, unsere Eigenkapitalbasis nachhaltigzu stärken und darüber hinaus unseren Aktionärskreis strategischweiterzuentwickeln", erklärt Otfried Sinner, CEO der Traumhaus AG.Über die Traumhaus AG:Die Traumhaus AG, gegründet 1993 in Wiesbaden, ist ein erfahrener Anbieterfür innovative Siedlungskonzepte und serielles Bauen in Massivbauweise. DasUnternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Grundstückskauf(ab 3.500 qm) und Projektentwicklung über Bau und Vermarktung bis zuranschließenden Betreuung der Immobilien. Das Leitmotiv der Traumhaus AGlautet: "Wir haben die Lösung für bezahlbares Wohnen!" WesentlicherErfolgsfaktor dafür ist die ausgefeilte Standardisierung allerProzessschritte.Die Aktie der Traumhaus AG (WKN A2NB7S, ISIN DE000A2NB7S2A2YN70) notiertseit August 2018 an der Börse München im Marktsegment m:access sowie imFreiverkehr der Frankfurter Börse und im Xetra Handel.Kontakt:Traumhaus AGInvestor RelationsMichael Bussmann+49 6122 58653 - 68m.bussmann@traumhaus-familie.dePublic RelationsTorsten Biallas, b-communication+49 89 4524 6970+49 172 4229605t.biallas@b-communication.de14.01.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: Traumhaus AGBorsigstraße 20a65205 WiesbadenDeutschlandTelefon: +49 (0) 6122 586 53 0Fax: +49 (0) 6122 586 53 53E-Mail: info@traumhaus-familie.deInternet: www.traumhaus-familie.deISIN: DE000A2NB7S2WKN: A2NB7SBörsen: Freiverkehr in Frankfurt, MünchenEQS News ID: 952739Ende der Mitteilung DGAP News-Service952739 14.01.2020Quelle: dpa-AFX