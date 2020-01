DGAP-News: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: TTL Real Estate GmbH baut DIC Asset-Beteiligung auf 7,1 Prozent aus

22.01.2020 - 12:19 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DGAP-News: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG / Schlagwort(e):Beteiligung/UnternehmensbeteiligungTTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: TTL Real Estate GmbH baut DICAsset-Beteiligung auf 7,1 Prozent aus2020-01-22 /Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.München, 22.01.2020*TTL Real Estate GmbH baut DIC Asset-Beteiligung auf 7,1 Prozent aus *· Erwerb von rund 2,3 Mio. Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung der DICAsset AG· Aufstockung der Beteiligung auf rund zehn Prozent weiter angestrebt· Ergebnisse der DIC Asset AG bestätigen InvestmentstrategieDie TTL Real Estate GmbH, ein Beteiligungsunternehmen der TTL Beteiligungs-und Grundbesitz-AG ("TTL AG", "TTL") (ISIN DE0007501009) hat ihre direkteBeteiligung an der DIC Asset AG (ISIN DE000A1X3XX4) von rund fünf Prozentauf 7,1 Prozent ausgebaut. Die neu erworbenen 2,3 Mio. Aktien wurden imRahmen einer Kapitalerhöhung der DIC Asset AG zu einem Platzierungspreis von16 Euro je Aktie gezeichnet."Die hervorragende Geschäftsentwicklung der DIC Asset AG bestätigt unsereInvestmentstrategie", sagt Theo Reichert, CEO der TTL AG. Der operativeGewinn (Funds from Operations) der DIC Asset hatte im abgelaufenen Jahr um40 Prozent auf 95 Mio. Euro zugelegt, die Assets under Management stiegendeutlich auf 7,6 Mrd. Euro. Für das Geschäftsjahr 2020 stellt die DIC AssetAG ein weiteres deutliches Ergebniswachstum in Aussicht, der operativeGewinn (Funds from Operations) soll erneut signifikant auf 104 Mio. bis 106Mio. Euro steigen. "Aufgrund dieser Zahlen und Aussichten halten wir die DICAsset-Aktie weiter für ausgesprochen attraktiv und planen einen weiterenAusbau unserer Beteiligung. Darüber hinaus ist der um 37,5 Prozent erhöhteDividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2019 mit 0,66 Euro je DIC-Aktie zunotieren", so Reichert.Neben dem Ausbau der direkten Beteiligung an der DIC Asset AG wird TTL ihrenWachstumskurs auch durch weitere Investments im Rahmen ihrerBeteiligungsstrategie fortsetzen.*Über TTL:*Die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (ISIN DE0007501009/BörsenkürzelTTO) ist eine auf den deutschen Gewerbeimmobilienmarkt spezialisiertebörsennotierte Beteiligungsgesellschaft. Das in München ansässigeUnternehmen hat sich durch den Aufbau und die Weiterentwicklung seinesBeteiligungsportfolios innerhalb kurzer Zeit gut in diesem Marktsegmentpositioniert und ist an den interessantesten Immobilienstandorten inDeutschland investiert. Ziel ist es, als Beteiligungsholding profitableInvestments einzugehen, diese zu begleiten und weiterzuentwickeln, um anihrer Wertsteigerung zu partizipieren und die Ertragskraft der TTL AG imInteresse der Aktionäre nachhaltig zu steigern. TTL investiert sowohl inprivat gehaltene als auch in börsennotierte dividendenstarkeImmobiliengesellschaften. Zudem beteiligt sich TTL auch über Plattformen anImmobilienprojekten und Immobilien, wobei für diese Investments von derTTL-Gruppe neben Eigenkapital auch Mezzanine-Finanzierungen zur Verfügunggestellt werden.*Ansprechpartner für Investoren und Presse*Annette Kohler-KruseInstinctif PartnersTel. +49 89 3090 5189-21ir@ttl-ag.depresse@ttl-ag.de2020-01-22 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AGTheresienhöhe 2880339 MünchenDeutschlandTelefon: +49 (0)89 381611-0Fax: +49 (0)89 3915-92E-Mail: ir@ttl-ag.deInternet: www.ttl-ag.deISIN: DE0007501009WKN: 750100Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehrin Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate ExchangeEQS News ID: 958273Ende der Mitteilung DGAP News-Service958273 2020-01-22(END) Dow Jones NewswiresJanuary 22, 2020ET (GMT)