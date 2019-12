DGAP-News: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: TTL Real Estate GmbH stockt strategische DIC Asset-Beteiligung weiter auf

18.12.2019 - 12:43 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DGAP-News: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG / Schlagwort(e):Beteiligung/UnternehmensbeteiligungTTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: TTL Real Estate GmbH stocktstrategische DIC Asset-Beteiligung weiter auf2019-12-18 /Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.München, 18.12.2019*TTL Real Estate GmbH stockt strategische DIC Asset-Beteiligung weiter auf *· 5 Prozent Beteiligungsschwelle nahezu erreicht· Schachtelbeteiligung von zunächst 10 Prozent angestrebtDie TTL Real Estate GmbH, ein Beteiligungsunternehmen der TTLBeteiligungs-und Grundbesitz-AG ("TTL AG", "TTL") (ISIN DE0007501009) hatihre direkte Beteiligung an der DIC Asset AG (ISIN DE000A1X3XX4), auf nahezu5 Prozent ausgebaut und hält derzeit rund 3,3 Mio. DIC Asset-Aktien.Mit dem Kauf der Landmark-Immobilie "Stadthaus Köln" für 500 Mio. EuroAnfang Dezember hat die DIC Asset AG im Geschäftsbereich "InstitutionalBusiness" mit einem Ankaufsvolumen von insgesamt 1,8 Mrd. Euro ein neuesRekordniveau aufgestellt. Zielsetzung der DIC Asset ist es, die Assets underManagement mittelfristig von derzeit 7,3 Mrd. Euro auf insgesamt 10 Mrd.Euro zu steigern wovon der überwiegende Anteil auf das InstitutionalBusiness entfällt."Die DIC Asset AG hat den Geschäftsbereich "Institutional Business" indiesem Jahr überaus erfolgreich entwickelt und auch im Commercial Portfolioweiteres Wachstum angekündigt. Allein aufgrund des nach wie vor bestehendendeutlichen Kursabschlags zum Net Asset Value (EPRA NAV) der DIC Asset, derzum dritten Quartal 2019 mit 16,31 Euro je Aktie berichtet wurde und imWesentlichen den Wert des Commercial Business-Segments widerspiegelt, sehenwir hier nach wie vor ein interessantes Kursniveau. Nicht in dieser Kennzahlenthalten ist darüber hinaus der Wert des cashflowstarken GeschäftsbereichsInstitutional Business mit einem EBITDA in Höhe von 45 Mio. Euro. DenGesamtwert beider Unternehmensbereiche hat die DIC Asset selbst mit einemWert von 20,71 Euro bis 22,21 Euro je Aktie berechnet. Die TTL-Gruppe hatdeshalb die attraktiven Kurse der vergangenen Wochen genutzt, um ihrestrategische DIC Asset AG-Beteiligung weiter aufzustocken", sagt TheoReichert, CEO der TTL AG.Die TTL Real Estate GmbH plant, ihr DIC Asset-Investment auf Basis deraktuellen und prognostizierten Geschäftsentwicklung weiter auszubauen undstrebt nach Erreichen der 5 Prozent Schwelle im nächsten Schritt eineSchachtelbeteiligung an der DIC Asset AG in Höhe von 10 Prozent an.*Ansprechpartner für Investoren und Presse*Annette Kohler-KruseInstinctif PartnersTel. +49 89 3090 5189-23ir@ttl-ag.depresse@ttl-ag.de2019-12-18 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AGTheresienhöhe 2880339 MünchenDeutschlandTelefon: +49 (0)89 381611-0Fax: +49 (0)89 3915-92E-Mail: ir@ttl-ag.deInternet: www.ttl-ag.deISIN: DE0007501009WKN: 750100Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehrin Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate ExchangeEQS News ID: 938881Ende der Mitteilung DGAP News-Service938881 2019-12-18(END) Dow Jones NewswiresDecember 18, 2019ET (GMT)