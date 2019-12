DGAP-News: Vectron Systems AG: Nach Zertifizierung der technischen Sicherheitseinrichtungen durch das BSI beginnt nun die Auslieferung

27.12.2019 - 09:30 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DGAP-News: Vectron Systems AG / Schlagwort(e): SonstigesVectron Systems AG: Nach Zertifizierung der technischenSicherheitseinrichtungen durch das BSI beginnt nun die Auslieferung2019-12-27 /Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich._Münster, 27. Dezember 2019:_ Die Vectron Systems AG (Vectron), einführender Anbieter intelligenter Kassensysteme bestehend aus Hardware,Software und Cloud-Services, mit Schwerpunkt in den Branchen Gastronomie undBäckerei, hat in den letzten Tagen damit begonnen, technischeSicherheitseinrichtungen (TSE) für Kassensysteme auszuliefern.Ab dem 01. Januar 2020 müssen neue Kassensysteme gemäß derAbgabenordnung mit einer zertifizierten TSE ausgestattet werden, umManipulationen an elektronischen Aufzeichnungen zu verhindern. Bei den TSEhandelt es sich um Mikrochips im SD-, Micro-SD- oder USB-Format, die in dieKassensysteme integriert werden. Diese werden von verschiedenen unabhängigenHerstellern produziert. Bei Vectron wurden bereits mehrere Tausend TSEvorbestellt. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)hat nun die ersten TSE-Produkte zertifiziert.Nachdem die erforderlichen Softwareanpassungen von einigen Tagen freigegebenwurden, ist Vectron mit der Zertifizierung ab sofort in der Lage, dieVorbestellung an die Fachhändler auszuliefern.??zAuf diese Zertifizierung hat die Branche gewartet. Damit haben wir auch denletzten fehlenden Baustein, um die vom Gesetzgeber vorgeschriebenenRahmenbedingungen für die Fiskalisierung im kommenden Jahr umzusetzen. Dawir frühzeitig TSE bei verschiedenen Herstellern geordert haben, sollte eszu keinen Lieferengpässen kommen", erklärt Thomas Stümmler, CEO der VectronSystems AG. Die TSE-Hersteller haben zugesichert, die erwartetet hoheNachfrage nach TSE liefern zu können._Über Vectron:_Mit mehr als 200.000 Installationen ist die börsengelistete Vectron SystemsAG einer der größten europäischen Hersteller von Kassensystemen.Stabile Hardware kombiniert mit flexibler, zuverlässiger Software hatVectron zum Marktführer für Kassenlösungen im deutschsprachigen Raum und inBenelux in den Branchen Gastronomie und Bäckerei gemacht. Mehrere HundertFachhandelspartner vertreiben die Produkte international. Digitale CloudServices werden unter den Markennamen myVectron und bonVito angeboten. DasSpektrum reicht von Loyalty- und Paymentfunktionen bis hin zuOnline-Reservierung und Online Reporting. Alle Dienste sind direkt mit demKassensystem verbunden, wodurch dieses zum zentralen Data Center wird.Weitere Informationen unter www.vectron.de.Kontakt:Vectron Systems AGTobias MeisterWilly-Brandt-Weg 4148155 Münster, Germanyphone +49 (0) 2983 908121mobile +49 (0) 170 2939080fax +49 (0)251 2856-560tobias.meister@vectron.de2019-12-27 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: Vectron Systems AGWilly-Brandt-Weg 4148155 MünsterDeutschlandTelefon: 0251/ 28 56 - 0Fax: 0251/ 28 56 - 564E-Mail: info@vectron.deInternet: www.vectron.deISIN: DE000A0KEXC7WKN: A0KEXCIndizes: Scale 30Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),Stuttgart, Tradegate ExchangeEQS News ID: 943721Ende der Mitteilung DGAP News-Service943721 2019-12-27(END) Dow Jones NewswiresDecember 27, 2019ET (GMT)