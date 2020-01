DGAP-News: Verkauf des europäischen Onshore-Service-Geschäfts an Siemens Gamesa abgeschlossen

09.01.2020 - 18:23 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DGAP-News: Senvion Holding GmbH / Schlagwort(e): Fusionen & ÜbernahmenVerkauf des europäischen Onshore-Service-Geschäfts an Siemens Gamesaabgeschlossen2020-01-09 /Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.*Verkauf des europäischen Onshore-Service-Geschäfts an Siemens Gamesaabgeschlossen**- Verkauf des europäischen Onshore-Service-Geschäfts an Siemens Gamesa nachvorbehaltloser Kartellfreigabe erfolgreich abgeschlossen**- Verkauf der portugiesischen Rotorblattfertigung innerhalb des 1. Quartals2020 erwartet**- Rund 70% der Arbeitsplätze bei Senvion gesichert**Hamburg: *Senvion gab heute bekannt, dass der Verkauf des europäischenOnshore-Service-Geschäfts nebst sämtlicher Schutzrechte an Siemens GamesaRenewable Energy (SGRE) erfolgreich abgeschlossen wurde. Die EuropäischeKommission hatte die Transaktion, einschließlich des Verkaufs derRotorblattfertigung in Vagos (Portugal), am 20. Dezember 2019 vorbehaltlosgenehmigt.*Yves Rannou, CEO von Senvion: *"Der Abschluss dieses bedeutenden Teils derTransaktion, ist ein wichtiger Erfolg nach einer langen und schwierigen Zeitder Unsicherheit. Wir konnten mit der Transaktion rund 70% allerArbeitsplätze bei Senvion sichern. Dies ist das Ergebnis einer enormenAnstrengung des gesamten Teams. Ich bin überzeugt, dass Siemens Gamesa füralle Mitarbeiter, die heute dorthin wechseln, ein gutes neues Zuhause seinwird. Ich bin auch stolz darauf, dass Senvion und das hier entwickelteWissen und Knowhow auf diesem Weg weiterleben und somit weiterhin dieEnergie der Zukunft gestalten wird."*Dr. Thorsten Bieg, als Sanierungsexperte in die Geschäftsführungeingetretener Partner bei GÖRG: *"Aus Sicht der Eigenverwaltung ist derVerkauf des europäischen Onshore-Service-Geschäfts ein bedeutenderMeilenstein in der Verfahrensabwicklung und bringt uns dem Abschluss desVerfahrens einen großen Schritt näher. Ich möchte allen Beteiligten,insbesondere unseren wesentlichen Gläubigern, für ihre Unterstützung danken,ohne die dieses Ergebnis nicht möglich gewesen wäre."Die Senvion Deutschland GmbH - und ihre europäischen Tochtergesellschaften -wurden im Rahmen der Transaktion ebenfalls von SGRE übernommen und werden absofort als reiner Dienstleister innerhalb der Service Unit von SiemensGamesa agieren.Der Erwerb sämtlicher Anteile an der Rotorblattproduktion Ria Blades, S.A.in Vagos (Portugal) durch SGRE wird in Kürze erwartet, sobald dieendgültigen Abschlussbedingungen erfüllt sind.*Medienkontakt:*Maximilian KarpfTel.: +44 7970 716953E-Mail: maximilian.karpf@kekstcnc.com2020-01-09 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.de950457 2020-01-09(END) Dow Jones NewswiresJanuary 09, 2020ET (GMT)