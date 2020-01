DGAP-News: Vonovia SE: Vonovia gibt das -2

09.01.2020 - 18:04 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 10 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DJ DGAP-News: Vonovia SE: Vonovia gibt das endgültige Ergebnis des Angebots für Hembla bekanntDGAP-News: Vonovia SE / Schlagwort(e): FirmenübernahmeVonovia SE: Vonovia gibt das endgültige Ergebnis des Angebots für Hemblabekannt (News mit Zusatzmaterial)2020-01-09 /Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.DAS IN DIESER PRESSEMITTEILUNG GENANNTE ANGEBOT WIRD NICHT IN AUSTRALIEN,KANADA, HONGKONG ODER JAPAN ODER SONST EINER JURISDIKTION GEMACHT, IN DERDIE ABGABE DES ANGEBOTS, DIE VERTEILUNG DIESER PRESSEMITTEILUNG ODER DIEEINLIEFERUNG VON AKTIEN IN DAS ANGEBOT GEGEN GELTENDE GESETZE ODERVORSCHRIFTEN VERSTOßEN WÜRDE ODER WEITERE ANGEBOTSUNTERLAGEN,EINREICHUNGEN ODER ANDERE MAßNAHMEN NEBEN DEN NACH SCHWEDISCHEM RECHTNOTWENDIGEN MAßNAHMEN ERFORDERN WÜRDE. DIESE PRESSEMITTEILUNG DARFWEDER DIREKT NOCH INDIREKT IN SOLCHE ODER INNERHALB SOLCHER JURISDIKTIONENVERTEILT WERDEN UND ANNAHMEN DES ANGEBOTS DURCH AKTIONÄRE AUS SOLCHENJURISDIKTIONEN WERDEN NICHT AKZEPTIERT.AKTIONÄRE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN SOLLTEN AUF DEN ABSCHNITT"_WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR US-AKTIONÄRE_" AM ENDE DIESERPRESSEMITTEILUNG ACHTEN.*Vonovia gibt das endgültige Ergebnis des Angebots für Hembla bekannt*_Bochum/Stockholm, 9. Januar 2020 - _Die Vonovia SE[1] ("*Vonovia*") hat am7. November 2019 über ihre indirekte hundertprozentige TochtergesellschaftHomeStar InvestCo AB[2] ("*HomeStar*") ein Pflichtangebot (das "*Angebot*")an die Aktionäre der Hembla AB (publ) ("*Hembla"*) zum Erwerb allerausstehenden Aktien der Klasse B der Hembla, die zu diesem Zeitpunkt nochnicht von HomeStar gehalten wurden[3], zu einem Preis von 215 SEK pro Aktieangekündigt. Nach Ablauf der ursprünglichen Annahmefrist hielt HomeStarinsgesamt 6.136.989 Aktien der Klasse A und 81.282.426 Aktien der Klasse Bder Hembla, was rund 95,3 Prozent der Stimmrechte und rund 94,1 Prozent desGrundkapitals der Hembla entspricht.Während der verlängerten Annahmefrist, die am 8. Januar 2020 endete, wurdedas Angebot von weiteren Aktionären angenommen, die insgesamt 1.204.821Hembla-Aktien der Klasse B halten, was rund 1 Prozent der gesamtenStimmrechte und rund 1,3 Prozent des Aktienkapitals entspricht. HomeStar hatwährend der verlängerten Annahmefrist keine Aktien außerhalb desAngebotes erworben. Nach Ablauf der verlängerten Annahmefrist und nachAbwicklung wird HomeStar damit insgesamt 6.136.989 Aktien der Klasse A und82.487.247 Aktien der Klasse B an der Hembla halten, was rund 96,3 Prozentder gesamten Stimmrechte und rund 95,4 Prozent des Grundkapitals der Hemblaentspricht. HomeStar hält außerdem insgesamt 2.253.600 Optionsrechte.Vonovia wird die Annahmefrist nicht weiter verlängern. Für jene Aktionäreder Hembla, die das Angebot während der verlängerten Annahmefrist angenommenhaben, beginnt die Abwicklung am 15. Januar 2020.Vonovia hat die Zwangsübernahme der verbleibenden ausstehenden Hembla-Aktieneingeleitet. Außerdem hat Hembla die Aufhebung der Börsennotierung derKlasse B-Aktien von der Nasdaq Stockholm beantragt- Der letzte Handelstagist Freitag, der 10. Januar 2020.*Über Vonovia*Die Vonovia SE ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heutebesitzt Vonovia rund 417.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten undRegionen in Deutschland, Österreich und Schweden. Hinzu kommen rund78.350 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 51.3 Mrd.EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen dieKundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnenein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet dieVoraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daherinvestiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und denseniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmendneue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung.Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seitSeptember 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in deninternationalen Indizes STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowieEPRA/NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter.*Zusatzinformationen: *Regulierter Markt / Prime Standard, Frankfurter WertpapierbörseISIN: DE000A1ML7J1WKN: A1ML7JCommon Code: 094567408Sitz der Vonovia SE: Bochum, Deutschland, Amtsgericht Bochum, HRB16879Verwaltung der Vonovia SE: Universitätsstraße 133, 44803 Bochum,Deutschland_Die hierin enthaltenen Informationen wurden am 9. Januar 2020 um(MEZ)_ _eingereicht._*Wichtige Information*Diese Pressemitteilung wurde in Schwedisch, Englisch und Deutschveröffentlicht. Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen der schwedischenOriginalfassung und der englischen oder deutschen Übersetzung ist dieschwedische Originalfassung maßgebend.Das Angebot wird entsprechend den in der Angebotsunterlage und dieserPressemitteilung dargelegten Bedingungen nicht an Personen gerichtet, derenTeilnahme am Angebot zur Folge haben würde, dass zusätzlicheAngebotsunterlagen erstellt werden müssten, eine Registrierung vorgenommenwerden müsste oder dass andere Maßnahmen, die über die nachschwedischem Recht erforderlichen Maßnahmen hinausgehen würden,getätigt werden müssten.Diese Pressemitteilung und andere Unterlagen, die sich auf das Angebotbeziehen, werden nicht in Ländern oder Rechtsordnungen veröffentlicht undnicht in Länder oder Rechtsordnungen gesendet, in denen die Verbreitungeines Angebots die Ergreifung solcher zusätzlicher Maßnahmenerforderlich machen oder im Widerspruch zu einem Gesetz oder einerVerordnung in einem solchen Land stehen würde. Eine solche Vorgehensweisewird von Vonovia und HomeStar weder gestattet noch geduldet. Jedevermeintliche Annahme des Angebots die sich direkt oder indirekt aus einemVerstoß gegen diese Beschränkungen ergibt, kann unberücksichtigtbleiben.Das Angebot wird weder direkt noch indirekt in Australien, Kanada, Hongkong,Japan oder einer anderen Rechtsordnung, in der ein solches Angebot nach dengeltenden Gesetzen oder Vorschriften rechtswidrig wäre (die*Ausgeschlossenen Jurisdiktionen*) per Post oder auf anderem Wege,insbesondere über Vermittlungen des zwischenstaatlichen oder ausländischenHandels oder Einrichtungen einer nationalen Wertpapierbörse einerAusgeschlossenen Jurisdiktion abgegeben werden. Dies umfasst vor allem, abernicht ausschließlich, Fax-Sendungen, E-Mail, Telex, Telefon, Internetund andere Formen der elektronischen Übermittlung. Im Falle einerNutzung solcher Kommunikationsmittel aus einer Ausgeschlossenen Jurisdiktionoder von Personen, die in einer Ausgeschlossenen Jurisdiktion ihren Wohnsitzhaben, wird es nicht möglich sein das Angebot anzunehmen und die Aktienwerden nicht in das Angebot eingeliefert werden können. Dementsprechendwerden und sollen diese Pressemitteilung oder andere Unterlagen, die sichauf das Angebot beziehen, nicht per Post oder auf eine andere Art und Weisein eine der Ausgeschlossenen Jurisdiktionen oder an Personen aus einer derAusgeschlossenen Jurisdiktionen, oder Personen, die in einer derAusgeschlossenen Jurisdiktionen ihren Wohnsitz haben oder sich dortaufhalten oder dort ansässig sind, verschickt, verteilt, übertragen oderweitergeleitet werden.Jede vermeintliche Annahme des Angebots, die sich direkt oder indirekt auseiner Verletzung dieser Beschränkungen ergibt, ist ungültig und jedesvermeintliche Angebot von Aktien, das von einer Person mit Sitz in denAusgeschlossenen Jurisdiktionen oder von einem Vertreter, Treuhänder odersonstigen Vermittler, der auf nicht diskretionärer Basis für einenAuftraggeber, der Anweisungen aus den Ausgeschlossenen Jurisdiktionenerteilt, handelt, ist ungültig und wird nicht akzeptiert. Jeder Aktionär,der das Angebot annimmt, erklärt, dass er nicht aus einem derAusgeschlossenen Jurisdiktionen stammt und nicht in einem derAusgeschlossenen Jurisdiktionen ansässig ist und nicht an dem Angebot auseiner der Ausgeschlossenen Jurisdiktionen teilnimmt oder dass er aufnicht-diskretionärer Basis für einen Auftraggeber handelt, der nicht auseinem der Ausgeschlossenen Jurisdiktionen stammt, der sich außerhalbder Ausgeschlossenen Jurisdiktionen befindet und der keinen Auftrag zurTeilnahme am Angebot aus den Ausgeschlossenen Jurisdiktionen erteilt.HomeStar wird keine Gegenleistung im Rahmen des Angebots in dieAusgeschlossenen Jurisdiktionen erbringen.Aktionäre der Hembla sollten die Angebotsunterlage und die Ergänzung zurAngebotsunterlage sorgfältig lesen, da diese wichtige Informationen zu demAngebot enthalten._Wichtige Informationen für U.S.-Aktionäre_Das in dies er Mitteilung beschriebene Angebot wird für die Aktien derHembla, einer schwedischen Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gemacht.Das Angebot wird in den Vereinigten Staaten gemäß einer Freistellungvon bestimmten US-Übernahmeangebots regeln, die in Regel 14 d-1 (d) desU .S. Securities E xc hange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung(der "*U.S. Exchange Act* ") vorgesehen sind, in Übereinstimmung mitAbschnitt 14 (e) des U .S. Exchange Act und im Übrigen inÜbereinstimmung mit den Anforderungen des schwedischen Rechtsabgegeben. Dementsprechend unterliegt das Angebot der Offenlegung undanderen Verfahrensvorschriften, einschließlich in Bezug aufWiderrufsrechte, den Zeitplan des Angebots , die Abwicklungsverfahren undden Zeitpunkt der Zahlungen, die sich von denjenigen unterscheiden, die nach(MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresJanuary 09, 2020ET (GMT)den US-amerikanischen Verfahren und Gesetzen für inländischeÜbernahmeangebote gelten.Es kann für US-Aktionäre schwierig sein, ihre Rechte und alle Ansprüche, diesich aus den US amerikanischen Wertpapiergesetzen ergeben, durchzusetzen, daVonovia, HomeStar und Hembla in einer Rechtsordnung außerhalb der USAansässig sind und einige oder alle ihrer Vorstandsmitglieder und leitendenAngestellten möglicherweise Einwohner einer Rechtsordnung außerhalb derUSA sind. US-Aktionäre sind möglicherweise nicht in der Lage, ein nicht US -amerikanisches Unternehmen oder seine leitenden Angestellten oder Direktorenvor einem nicht US-amerikanischen Gericht wegen Verstößen gegen dieUS-amerikanischen Wertpapiergesetze zu verklagen. Darüber hinaus kann esschwierig s ein, ein nicht U S-amerikanisches Unternehmen und seineverbundenen Unternehmen zu zwingen, sich dem Urteil eines US-Gerichts zuunterwerfen.Der Erhalt von Bargeld gemäß dem Angebot durch Aktionäre, dieUS-Steuerzahler sind, kann eine steuerpflichtige Transaktion im Hinblick aufdie Einkommensteuerzwecke der US - Bundesstaaten und nach den geltendenUS-amerikanischen nationalen und lokalen sowie ausländischen und anderenSteuergesetzen sein. Jedem Aktionär wird nahegelegt, seinen unabhängigenBerater zu den steuerlichen Folgen des Angebots zu konsultieren.In Übereinstimmung mit der üblichen schwedischen Gepflogenheit undgemäß Abschnitt 14e-5 (b) des U.S. Exchange Act, können Vonovia,HomeStar und seine verbundenen Unternehmen oder Broker (die als Vertretervon Vonovia und HomeStar oder ihrer verbundenen Unternehmen fungieren) vonZeit zu Zeit und außerhalb des Angebots direkt oder indirekt Aktien anHembla, die Gegenstand des Angebots sind, oder Wertpapiere, die in solcheAktien umwandelbar, aus tauschbar oder ausübbar sind, vor oder während derZeit, in der das Angebot zur Annahme steht, erwerben. Diese Käufe könnenentweder auf dem freien Markt zu aktuellen Preisen oder bei privatenTransaktionen zu vereinbarten Preisen erfolgen. Soweit Informationen übersolche Käufe oder Vereinbarungen zum Kauf in Schweden veröffentlicht werden,werden diese Informationen den US-Hembla-Aktionären mitgeteilt. Darüberhinaus können die Finanzberater von Vonovia und HomeStar auch normaleHandelsgeschäfte mit Wertpapieren der Hembla tätigen, die auch Käufe oderVereinbarungen zum Kauf solcher Wertpapiere beinhalten können.Im Sinne dies es Abschnitts bezeichnet "Vereinigte Staaten" und "USA" dieVereinigten Staaten von Amerika (ihre Territorien und Besitztümer, alleStaaten der Vereinigten Staaten von Amerika und den District Columbia).*Zukunftsgerichtete Aussagen*Soweit diese Veröffentlichung Vorhersagen, Erwartungen oder Aussagen,Schätzungen, Meinungen oder Vorhersagen ("zukunftsgerichtete Aussagen")enthält, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "wird","erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "zielen", "annehmen"oder ähnliche Formulierungen gekennzeichnet. Diese zukunftsgerichtetenAussagen wurden auf Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen desManagements von Vonovia und HomeStar, zum Beispiel in Bezug auf die Folgendes Angebots für diejenigen Aktionäre von Hembla AB, die sich entscheiden,das Angebot nicht anzunehmen oder für zukünftige Geschäftsergebnisse vonHembla AB, nach bestem Wissen erstellt. Zukunftsgerichtete Aussagenunterliegen verschiedenen Annahmen, die auf Grundlage aktueller internerPläne oder externer öffentlich verfügbarer Quellen getroffen wurden, diedurch Vonovia und HomeStar InvestCo AB nicht separat verifiziert bzw.geprüft wurden und die sich als unzutreffend herausstellen können.Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz,Profitabilität, Zielerreichung und Ergebnisse der Vonovia oder der Erfolgder Wohnimmobilienbranche wesentlich von den ausdrücklich oder implizit indieser Veröffentlichung genannten oder beschriebenen abweichen werden.[1] Eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Bochum, Deutschland,unter HRB 16879.[2] Eine privatrechtliche Gesellschaft mit beschränkter Haftung (LimitedLiability Company) mit Sitz in Stockholm mit der Registernummer 559152-5372.[3] HomeStar hält zum 7. November 2019 (Tag des Angebots) insgesamt6,136,989 Aktien der Klasse A sowie 53,528,573 Aktien der Klasse B anHembla.Zusatzmaterial zur Meldung:Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=NYMSQAAMQY [1]Dokumenttitel: Vonovia gibt das endgültige Ergebnis des Angebots für Hemblabekannt2020-01-09 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: DeutschUnternehmen: Vonovia SEUniversitätsstraße 13344803 BochumDeutschlandTelefon: +49 234 314 1609Fax: +49 234 314 2995E-Mail: investorrelations@vonovia.deInternet: www.vonovia.deISIN: DE000A1ML7J1WKN: A1ML7JIndizes: DAXBörsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr inBerlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart,Tradegate ExchangeEQS News ID: 950567Ende der Mitteilung DGAP News-Service950567 2020-01-091: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=bfe690c338f0bb27b28a197a8636dbee&application_id=950567&site_id=vwd&application_name=news(END) Dow Jones NewswiresJanuary 09, 2020ET (GMT)