DGAP-News: VST BUILDING TECHNOLOGIES AG: VST BUILDING TECHNOLOGIES mit erfolgreicher Expansion - erstes Projekt in Dänemark gestartet (deutsch)

VST BUILDING TECHNOLOGIES AG: VST BUILDING TECHNOLOGIES mit erfolgreicher Expansion - erstes Projekt in Dänemark gestartetDGAP-News: VST BUILDING TECHNOLOGIES AG / Schlagwort(e): AuftragseingängeVST BUILDING TECHNOLOGIES AG: VST BUILDING TECHNOLOGIES mit erfolgreicherExpansion - erstes Projekt in Dänemark gestartet22.01.2020 / 09:30Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.VST BUILDING TECHNOLOGIES mit erfolgreicher Expansion - erstes Projekt inDänemark gestartet- Auftrag für Lieferung von rund 6.000 m² VST-Wänden- VST-Baukomponenten für Sanierungsprojekt in Kopenhagen, Umbau vonBüroobjekten in ein Hotel mit 270 Zimmern und 375 Studentenwohnungen- Projekt mit Volumen von 1,1 Mio. Euro wird vollständig in H1 2020ertragswirksam- Potenziale in Dänemark durch energieeffizientes Bauen erwartetLeopoldsdorf - 22. Januar 2020 - Die VST BUILDING TECHNOLOGIES AG ("VST")hat einen ersten Auftrag aus Dänemark erhalten und schreitet so mit derErschließung neuer Absatzregionen in Ergänzung zu den KernmärktenDeutschland, Schweden und Österreich erfolgreich voran. Für einSanierungsprojekt im Wohnimmobilienbereich in Kopenhagen wurden nun vomdänischen Bauunternehmen Tscherning Betong A/S insgesamt rund 6.000Quadratmeter VST-Wände geordert und VST mit Montageleistungen beauftragt.Das Projekt hat für VST ein Volumen von rund 1,1 Mio. Euro und wirdvollständig im ersten Halbjahr 2020 ertragswirksam.Die VST-Baukomponenten werden im eigenen VST-Werk in Nitra auf Maßhergestellt und bedarfsgerecht zur Baustelle geliefert. Diese werden zurErrichtung von Treppenhäusern und Aufzugschächten im Rahmen einer Umnutzungvon vier leerstehenden Bürogebäuden in sehr guter Lage von Kopenhagenverwendet. Dabei erbringt die dänische VST-Tochtergesellschaft PremiumSyscon Rohbauleistungen im Zusammenhang mit der Montage der VST-Elemente. ImRahmen des Sanierungsprojekts werden die bestehenden Gebäude in ein Hotelmit 270 Zimmern sowie in ein Studentenwohnheim mit 375 Einheiten undweiteren Einzelhandelsflächen umgebaut. Die geplanteGesamt-Bruttogeschossfläche beläuft sich dabei auf 23.200 Quadratmeter.Kamil Kowalewski, Vorstand der VST BUILDING TECHNOLOGIES AG, erläutert:"Dänemark ist mit einer stabilen Wirtschaftsentwicklung und einer wachsendenBaubranche ein attraktiver Markt für uns. Insbesondere sehen wir Potenzialefür uns im Bereich ökologisches Bauen, da unsere Baukomponenten modernsteAnforderungen an Energieeffizienz erfüllen und Dänemark zu denambitioniertesten Klimaschützern weltweit gehört. Dies belegt zum Beispielauch der aktuelle Globale Klimaschutz-Index, der von der UmweltorganisationGermanwatch und dem Kölner NewClimate Institute unlängst auf derWeltklimakonferenz in Madrid vorgestellt wurde. Die Pläne der dänischenRegierung, die klimaschädlichen CO-Emissionen um 70 Prozent bis 2030 imVergleich zu 1990 zu reduzieren und bis 2050 ,klimaneutral' zu sein, sollsich auf alle gesellschaftlichen Bereiche auswirken, so auch auf denBausektor."Claus Gade, Geschäftsführer des dänischen Unternehmens Tscherning Beton A/S,das unter anderem für den Bau der Treppenhäuser und Aufzugsschächte bei demProjekt verantwortlich ist, erläutert: "Die Lösung mit vor Ort gegossenenWänden als Dauerschalung ist eine neue, schnelle und einfache Möglichkeit,tragende Strukturen sowohl in Neubauten als auch - wie in diesem Fall - beiSanierungsprojekten, die eine stabile Konstruktion erfordern, zu erreichen.Dies ist das erste Mal, dass die VST-Lösung in Dänemark eingesetzt wird, undwir sind stolz darauf, die ersten Kunden des VST-Systems über Premium Sysconzu sein."Über die VST BUILDING TECHNOLOGIES AGDie VST BUILDING TECHNOLOGIES AG bietet innovative, patentgeschützteTechnologielösungen für den Hochbau, die hauptsächlich im Wohnungs- undHotelbau, aber auch bei Pflege- und Studentenheimen eingesetzt werden. DieVST-Technologie zeichnet sich durch überlegene ökonomische und ökologischeEigenschaften im Vergleich zur herkömmlichen Bauweise aus. Die Gesellschaftverfügt über eine breite Wertschöpfungskette: Diese reicht von derProjektplanung und Gebäudestatik über die Produktion der patentiertenVerbundschalungstechnik-Elemente, wie Wände und Decken, im eigenen Werksowie deren Lieferung, Montage und Ausbetonierung direkt auf der Baustellebis hin zu schlüsselfertigen Objekten. 